DLX: Deluxe Corporation
19.38 USD 0.50 (2.52%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DLX a changé de -2.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.34 et à un maximum de 19.85.
Suivez la dynamique Deluxe Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DLX Nouvelles
- Pentair Expands Flow Business Portfolio With Hydra-Stop Buyout
- Are Investors Undervaluing Deluxe (DLX) Right Now?
- Why Fast-paced Mover Deluxe (DLX) Is a Great Choice for Value Investors
- Wall Street Analysts Think Deluxe (DLX) Could Surge 36.06%: Read This Before Placing a Bet
- Should Value Investors Buy Deluxe (DLX) Stock?
- Deluxe appoints former Deloitte partner Michelle Collins to board
- Wall Street Analysts Believe Deluxe (DLX) Could Rally 37.04%: Here's is How to Trade
- Are Investors Undervaluing Deluxe (DLX) Right Now?
- Fast-paced Momentum Stock Deluxe (DLX) Is Still Trading at a Bargain
- Deluxe Corporation (DLX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Deluxe (DLX) Q2 Earnings Beat Estimates
- Deluxe earnings beat by $0.13, revenue fell short of estimates
- Deluxe Q2 2025 slides: Revenue dips, but profits and cash flow strengthen
- HNI (HNI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Deluxe Corporation: Growth In Data Solutions Expected To Decelerate (NYSE:DLX)
- Deluxe and Chargent Partner to Power Integrated Payments in Salesforce
- Frontier announces Jurassic World Evolution 3 release for October 21
- Deluxe Corp stock hits 52-week low at $13.69 amid market challenges
- Deluxe unveils DAX, an AI assistant for partner support
- Deutsche Bank lifts Premier Foods stock target to GBP2.30
- Deluxe Merchant Services and MyKidReports Partner to Embed Payment Solutions for Nonprofit Child Care Centers
- Jim Cramer: NRG Up, Deluxe Out, Nvidia 'You Have To Trim' - Deluxe (NYSE:DLX), NRG Energy (NYSE:NRG)
- Deluxe Corporation (DLX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
19.34 19.85
Range Annuel
13.61 24.45
- Clôture Précédente
- 19.88
- Ouverture
- 19.85
- Bid
- 19.38
- Ask
- 19.68
- Plus Bas
- 19.34
- Plus Haut
- 19.85
- Volume
- 594
- Changement quotidien
- -2.52%
- Changement Mensuel
- -0.36%
- Changement à 6 Mois
- 23.28%
- Changement Annuel
- 0.36%
20 septembre, samedi