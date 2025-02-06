Währungen / DLX
DLX: Deluxe Corporation
19.88 USD 0.38 (1.95%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DLX hat sich für heute um 1.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.57 bis zu einem Hoch von 20.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Deluxe Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
19.57 20.16
Jahresspanne
13.61 24.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.50
- Eröffnung
- 19.64
- Bid
- 19.88
- Ask
- 20.18
- Tief
- 19.57
- Hoch
- 20.16
- Volumen
- 423
- Tagesänderung
- 1.95%
- Monatsänderung
- 2.21%
- 6-Monatsänderung
- 26.46%
- Jahresänderung
- 2.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K