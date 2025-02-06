KurseKategorien
Währungen / DLX
Zurück zum Aktien

DLX: Deluxe Corporation

19.88 USD 0.38 (1.95%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DLX hat sich für heute um 1.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.57 bis zu einem Hoch von 20.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die Deluxe Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DLX News

Tagesspanne
19.57 20.16
Jahresspanne
13.61 24.45
Vorheriger Schlusskurs
19.50
Eröffnung
19.64
Bid
19.88
Ask
20.18
Tief
19.57
Hoch
20.16
Volumen
423
Tagesänderung
1.95%
Monatsänderung
2.21%
6-Monatsänderung
26.46%
Jahresänderung
2.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K