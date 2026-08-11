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DFSE: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Sustainabili

47.65 USD 0.28 (0.58%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DFSE за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.52, а максимальная — 47.87.

Следите за динамикой Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Sustainabili. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DFSE сегодня?

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Sustainabili (DFSE) сегодня оценивается на уровне 47.65. Инструмент торгуется в пределах 47.52 - 47.87, вчерашнее закрытие составило 47.93, а торговый объем достиг 64. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFSE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Sustainabili?

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Sustainabili в настоящее время оценивается в 47.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.43% и USD. Отслеживайте движения DFSE на графике в реальном времени.

Как купить акции DFSE?

Вы можете купить акции Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Sustainabili (DFSE) по текущей цене 47.65. Ордера обычно размещаются около 47.65 или 47.95, тогда как 64 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFSE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DFSE?

Инвестирование в Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Sustainabili предполагает учет годового диапазона 40.67 - 51.14 и текущей цены 47.65. Многие сравнивают 2.39% и 4.70% перед размещением ордеров на 47.65 или 47.95. Изучайте ежедневные изменения цены DFSE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Sustainabili?

Самая высокая цена Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Sustainabili (DFSE) за последний год составила 51.14. Акции заметно колебались в пределах 40.67 - 51.14, сравнение с 47.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Sustainabili на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Sustainabili?

Самая низкая цена Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Sustainabili (DFSE) за год составила 40.67. Сравнение с текущими 47.65 и 40.67 - 51.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFSE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DFSE?

В прошлом Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets Sustainabili проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.93 и 4.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.52 47.87
Годовой диапазон
40.67 51.14
Предыдущее закрытие
47.93
Open
47.60
Bid
47.65
Ask
47.95
Low
47.52
High
47.87
Объем
64
Дневное изменение
-0.58%
Месячное изменение
2.39%
6-месячное изменение
4.70%
Годовое изменение
4.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%