Курс DFSE за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.52, а максимальная — 47.87.

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