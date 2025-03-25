Валюты / CRON
CRON: Cronos Group Inc
2.59 USD 0.04 (1.57%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRON за сегодня изменился на 1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.53, а максимальная — 2.61.
Следите за динамикой Cronos Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CRON
Дневной диапазон
2.53 2.61
Годовой диапазон
1.60 2.71
- Предыдущее закрытие
- 2.55
- Open
- 2.55
- Bid
- 2.59
- Ask
- 2.89
- Low
- 2.53
- High
- 2.61
- Объем
- 1.872 K
- Дневное изменение
- 1.57%
- Месячное изменение
- 1.97%
- 6-месячное изменение
- 43.09%
- Годовое изменение
- 17.73%
