Valute / CRON
CRON: Cronos Group Inc
2.62 USD 0.05 (1.87%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRON ha avuto una variazione del -1.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.62 e ad un massimo di 2.71.
Segui le dinamiche di Cronos Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CRON News
Intervallo Giornaliero
2.62 2.71
Intervallo Annuale
1.60 2.71
- Chiusura Precedente
- 2.67
- Apertura
- 2.69
- Bid
- 2.62
- Ask
- 2.92
- Minimo
- 2.62
- Massimo
- 2.71
- Volume
- 2.439 K
- Variazione giornaliera
- -1.87%
- Variazione Mensile
- 3.15%
- Variazione Semestrale
- 44.75%
- Variazione Annuale
- 19.09%
20 settembre, sabato