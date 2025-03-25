QuotazioniSezioni
CRON: Cronos Group Inc

2.62 USD 0.05 (1.87%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CRON ha avuto una variazione del -1.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.62 e ad un massimo di 2.71.

Segui le dinamiche di Cronos Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.62 2.71
Intervallo Annuale
1.60 2.71
Chiusura Precedente
2.67
Apertura
2.69
Bid
2.62
Ask
2.92
Minimo
2.62
Massimo
2.71
Volume
2.439 K
Variazione giornaliera
-1.87%
Variazione Mensile
3.15%
Variazione Semestrale
44.75%
Variazione Annuale
19.09%
