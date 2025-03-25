货币 / CRON
CRON: Cronos Group Inc
2.61 USD 0.02 (0.77%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CRON汇率已更改0.77%。当日，交易品种以低点2.60和高点2.66进行交易。
关注Cronos Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CRON新闻
- Cannabis Stock CRON Trades Near 52-Week High: How to Play
- What's Going On With Tilray Stock Today? - Cronos Group (NASDAQ:CRON), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Cronos Group stock hits 52-week high at 2.72 USD
- Cronos Rallies Amidst Greater Cannabis Sector Rally Over Possible Rescheduling (CRON)
- Pot stocks soar as Trump considers marijuana reclassification
- Cronos Group Inc. (CRON) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cronos earnings missed by $0.12, revenue topped estimates
- BTCC Exchange Sets Sail for Exclusive Tokyo Summer Festival 2025 Aboard Traditional Yakatabune
- Tilray Brands Is A Buy Again (NASDAQ:TLRY)
- Village Farms Stock: Time To Move To The Sidelines (NASDAQ:VFF)
- Americans Should Buy Canadian Cannabis Companies
- Cronos shareholders approve all directors at annual meeting
- Aurora Cannabis: Poland Headwinds Result In Disappointing Outlook (Rating Downgrade) (ACB)
- Altria Stock: Structural Headwinds Threaten Dividend Sustainability (NYSE:MO)
- Cronos Group Inc. to Speak at the TD Cowen 9th Annual Future of the Consumer Conference
- Canary Capital seeks to launch first U.S. spot CRO ETF
- Exit Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Cronos Stock Surges On Q1 Earnings Beat, 'Strong' Demand For Flower Products: '2025 Is Shaping Up To Be A Transformative Year' - Cronos Group (NASDAQ:CRON)
- Cannabis Earnings Show Market Split: US Plant-Touching Stocks Drop, IIPR And Cronos Up - Cronos Group (NASDAQ:CRON), Cannabist Company Hldgs (OTC:CBSTF)
- Why Cannabis Stocks Jumped By Double Digits And Why Analysts Say 'Don't Drink The Kool-Aid In One Gulp' - Cronos Group (NASDAQ:CRON), Canopy Gwth (NASDAQ:CGC)
- Cannabis Investors Should Sell Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Bitcoin price today: inches lower to $86.7k after Mt. Gox’s massive BTC transfer
- Trump Media shares rise on ETF partnership with Crypto.com
日范围
2.60 2.66
年范围
1.60 2.71
- 前一天收盘价
- 2.59
- 开盘价
- 2.65
- 卖价
- 2.61
- 买价
- 2.91
- 最低价
- 2.60
- 最高价
- 2.66
- 交易量
- 397
- 日变化
- 0.77%
- 月变化
- 2.76%
- 6个月变化
- 44.20%
- 年变化
- 18.64%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值