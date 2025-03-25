통화 / CRON
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CRON: Cronos Group Inc
2.62 USD 0.05 (1.87%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CRON 환율이 오늘 -1.87%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.62이고 고가는 2.71이었습니다.
Cronos Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRON News
- Cannabis Stock CRON Trades Near 52-Week High: How to Play
- What's Going On With Tilray Stock Today? - Cronos Group (NASDAQ:CRON), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Cronos Group stock hits 52-week high at 2.72 USD
- Cronos Rallies Amidst Greater Cannabis Sector Rally Over Possible Rescheduling (CRON)
- Pot stocks soar as Trump considers marijuana reclassification
- Cronos Group Inc. (CRON) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cronos earnings missed by $0.12, revenue topped estimates
- BTCC Exchange Sets Sail for Exclusive Tokyo Summer Festival 2025 Aboard Traditional Yakatabune
- Tilray Brands Is A Buy Again (NASDAQ:TLRY)
- Village Farms Stock: Time To Move To The Sidelines (NASDAQ:VFF)
- Americans Should Buy Canadian Cannabis Companies
- Cronos shareholders approve all directors at annual meeting
- Aurora Cannabis: Poland Headwinds Result In Disappointing Outlook (Rating Downgrade) (ACB)
- Altria Stock: Structural Headwinds Threaten Dividend Sustainability (NYSE:MO)
- Cronos Group Inc. to Speak at the TD Cowen 9th Annual Future of the Consumer Conference
- Canary Capital seeks to launch first U.S. spot CRO ETF
- Exit Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Cronos Stock Surges On Q1 Earnings Beat, 'Strong' Demand For Flower Products: '2025 Is Shaping Up To Be A Transformative Year' - Cronos Group (NASDAQ:CRON)
- Cannabis Earnings Show Market Split: US Plant-Touching Stocks Drop, IIPR And Cronos Up - Cronos Group (NASDAQ:CRON), Cannabist Company Hldgs (OTC:CBSTF)
- Why Cannabis Stocks Jumped By Double Digits And Why Analysts Say 'Don't Drink The Kool-Aid In One Gulp' - Cronos Group (NASDAQ:CRON), Canopy Gwth (NASDAQ:CGC)
- Why Cannabis Stocks Jumped By Double Digits And Why Analysts Say 'Don't Drink The Kool-Aid In One Gulp' - Cronos Group (NASDAQ:CRON), Canopy Gwth (NASDAQ:CGC)
- Cannabis Investors Should Sell Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Bitcoin price today: inches lower to $86.7k after Mt. Gox’s massive BTC transfer
- Trump Media shares rise on ETF partnership with Crypto.com
일일 변동 비율
2.62 2.71
년간 변동
1.60 2.71
- 이전 종가
- 2.67
- 시가
- 2.69
- Bid
- 2.62
- Ask
- 2.92
- 저가
- 2.62
- 고가
- 2.71
- 볼륨
- 2.439 K
- 일일 변동
- -1.87%
- 월 변동
- 3.15%
- 6개월 변동
- 44.75%
- 년간 변동율
- 19.09%
20 9월, 토요일