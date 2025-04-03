КотировкиРазделы
CLIR
CLIR: ClearSign Technologies Corporation

0.50 USD 0.03 (5.66%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CLIR за сегодня изменился на -5.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.46, а максимальная — 0.53.

Следите за динамикой ClearSign Technologies Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
0.46 0.53
Годовой диапазон
0.46 1.72
Предыдущее закрытие
0.53
Open
0.52
Bid
0.50
Ask
0.80
Low
0.46
High
0.53
Объем
519
Дневное изменение
-5.66%
Месячное изменение
-18.03%
6-месячное изменение
-33.33%
Годовое изменение
-39.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.