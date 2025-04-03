Währungen / CLIR
CLIR: ClearSign Technologies Corporation
0.68 USD 0.18 (36.00%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLIR hat sich für heute um 36.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.51 bis zu einem Hoch von 0.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die ClearSign Technologies Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CLIR News
- CLIR Receives Initial Engineering Order for Multi-Burner Heater
- Raffinerie-Modernisierung: ClearSign sichert sich Auftrag für 36 Brenner von Ölkonzern
- Petroleum producer orders 36 ClearSign Core burners for refinery retrofit
- EVI Industries Climbs 64% in 6 Months: Should You Buy the Stock?
- ClearSign Technologies Corporation (CLIR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ClearSign earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- ClearSign Technologies (CLIR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- ClearSign (CLIR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: ClearSign Combustion Q2 2025 sees revenue jump, stock dips
- TPI Composites (TPIC) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- ClearSign receives order for enhanced burner technology modeling
- Core Molding Technologies (CMT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Xerox Holdings Corporation (XRX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Hudson Technologies (HDSN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ClearSign Technologies shareholders elect directors and approve key proposals
- ClearSign Technologies updates board committee memberships following resignations
- ClearSign Technologies Corporation Announces Boiler Burner Order from California Boiler
- Earnings call transcript: ClearSign Q1 2025 sees revenue drop, stock rises
- ClearSign Technologies Corporation Provides First Quarter 2025 Update
- ClearSign Technologies Corporation (CLIR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
0.51 0.68
Jahresspanne
0.46 1.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.50
- Eröffnung
- 0.51
- Bid
- 0.68
- Ask
- 0.98
- Tief
- 0.51
- Hoch
- 0.68
- Volumen
- 630
- Tagesänderung
- 36.00%
- Monatsänderung
- 11.48%
- 6-Monatsänderung
- -9.33%
- Jahresänderung
- -17.07%
