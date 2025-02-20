КотировкиРазделы
CCSI: Consensus Cloud Solutions Inc

28.28 USD 0.26 (0.93%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CCSI за сегодня изменился на 0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.74, а максимальная — 28.37.

Следите за динамикой Consensus Cloud Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
27.74 28.37
Годовой диапазон
17.84 32.10
Предыдущее закрытие
28.02
Open
28.00
Bid
28.28
Ask
28.58
Low
27.74
High
28.37
Объем
173
Дневное изменение
0.93%
Месячное изменение
8.06%
6-месячное изменение
22.96%
Годовое изменение
19.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.