CCSI: Consensus Cloud Solutions Inc

29.53 USD 0.19 (0.65%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CCSI hat sich für heute um 0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.30 bis zu einem Hoch von 29.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die Consensus Cloud Solutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CCSI News

Tagesspanne
29.30 29.53
Jahresspanne
17.84 32.10
Vorheriger Schlusskurs
29.34
Eröffnung
29.40
Bid
29.53
Ask
29.83
Tief
29.30
Hoch
29.53
Volumen
29
Tagesänderung
0.65%
Monatsänderung
12.84%
6-Monatsänderung
28.39%
Jahresänderung
24.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K