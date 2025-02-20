QuotazioniSezioni
CCSI: Consensus Cloud Solutions Inc

28.97 USD 0.37 (1.26%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CCSI ha avuto una variazione del -1.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.88 e ad un massimo di 29.53.

Segui le dinamiche di Consensus Cloud Solutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
28.88 29.53
Intervallo Annuale
17.84 32.10
Chiusura Precedente
29.34
Apertura
29.40
Bid
28.97
Ask
29.27
Minimo
28.88
Massimo
29.53
Volume
298
Variazione giornaliera
-1.26%
Variazione Mensile
10.70%
Variazione Semestrale
25.96%
Variazione Annuale
22.49%
20 settembre, sabato