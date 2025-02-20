Valute / CCSI
CCSI: Consensus Cloud Solutions Inc
28.97 USD 0.37 (1.26%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CCSI ha avuto una variazione del -1.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.88 e ad un massimo di 29.53.
Segui le dinamiche di Consensus Cloud Solutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
28.88 29.53
Intervallo Annuale
17.84 32.10
- Chiusura Precedente
- 29.34
- Apertura
- 29.40
- Bid
- 28.97
- Ask
- 29.27
- Minimo
- 28.88
- Massimo
- 29.53
- Volume
- 298
- Variazione giornaliera
- -1.26%
- Variazione Mensile
- 10.70%
- Variazione Semestrale
- 25.96%
- Variazione Annuale
- 22.49%
20 settembre, sabato