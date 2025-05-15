- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CAMX: The Advisors? Inner Circle Fund Cambiar Aggressive Value ETF
Курс CAMX за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.27, а максимальная — 31.27.
Следите за динамикой The Advisors? Inner Circle Fund Cambiar Aggressive Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CAMX
- Earnings call transcript: Camurus AB Q2 2025 earnings beat expectations
- Camurus Q2 2025 slides: Record revenue and profit amid product portfolio expansion
- Camurus’ POSITANO study shows treatment effects with CAM2029 in polycystic liver disease patients
- Eli Lilly Bets $870 Million on Extended-Release Obesity Drugs
- Camurus and Lilly enter collaboration and license agreement for long-acting FluidCrystal ® incretins
- Camurus Q1 2025 slides: record profitability despite market challenges
- Camurus stock falls on 1Q revenue miss
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CAMX сегодня?
The Advisors? Inner Circle Fund Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) сегодня оценивается на уровне 31.27. Инструмент торгуется в пределах -0.10%, вчерашнее закрытие составило 31.30, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CAMX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям The Advisors? Inner Circle Fund Cambiar Aggressive Value ETF?
The Advisors? Inner Circle Fund Cambiar Aggressive Value ETF в настоящее время оценивается в 31.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.69% и USD. Отслеживайте движения CAMX на графике в реальном времени.
Как купить акции CAMX?
Вы можете купить акции The Advisors? Inner Circle Fund Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) по текущей цене 31.27. Ордера обычно размещаются около 31.27 или 31.57, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CAMX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CAMX?
Инвестирование в The Advisors? Inner Circle Fund Cambiar Aggressive Value ETF предполагает учет годового диапазона 27.26 - 31.87 и текущей цены 31.27. Многие сравнивают -1.11% и 4.30% перед размещением ордеров на 31.27 или 31.57. Изучайте ежедневные изменения цены CAMX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cambiar Aggressive Value ETF?
Самая высокая цена Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) за последний год составила 31.87. Акции заметно колебались в пределах 27.26 - 31.87, сравнение с 31.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The Advisors? Inner Circle Fund Cambiar Aggressive Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cambiar Aggressive Value ETF?
Самая низкая цена Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) за год составила 27.26. Сравнение с текущими 31.27 и 27.26 - 31.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CAMX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CAMX?
В прошлом The Advisors? Inner Circle Fund Cambiar Aggressive Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.30 и 4.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.30
- Open
- 31.27
- Bid
- 31.27
- Ask
- 31.57
- Low
- 31.27
- High
- 31.27
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- -1.11%
- 6-месячное изменение
- 4.30%
- Годовое изменение
- 4.69%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8