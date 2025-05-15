KurseKategorien
CAMX: The Advisors? Inner Circle Fund Cambiar Aggressive Value ETF

31.27 USD 0.03 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CAMX hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.27 bis zu einem Hoch von 31.27 gehandelt.

Verfolgen Sie die The Advisors? Inner Circle Fund Cambiar Aggressive Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

CAMX News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CAMX heute?

Die Aktie von The Advisors? Inner Circle Fund Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) notiert heute bei 31.27. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.10% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 31.30 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von CAMX zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CAMX Dividenden?

The Advisors? Inner Circle Fund Cambiar Aggressive Value ETF wird derzeit mit 31.27 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.69% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CAMX zu verfolgen.

Wie kaufe ich CAMX-Aktien?

Sie können Aktien von The Advisors? Inner Circle Fund Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) zum aktuellen Kurs von 31.27 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.27 oder 31.57 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CAMX auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CAMX-Aktien?

Bei einer Investition in The Advisors? Inner Circle Fund Cambiar Aggressive Value ETF müssen die jährliche Spanne 27.26 - 31.87 und der aktuelle Kurs 31.27 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.11% und 4.30%, bevor sie Orders zu 31.27 oder 31.57 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CAMX.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Cambiar Aggressive Value ETF?

Der höchste Kurs von Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) im vergangenen Jahr lag bei 31.87. Innerhalb von 27.26 - 31.87 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 31.30 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von The Advisors? Inner Circle Fund Cambiar Aggressive Value ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Cambiar Aggressive Value ETF?

Der niedrigste Kurs von Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) im Laufe des Jahres betrug 27.26. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.27 und der Spanne 27.26 - 31.87 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CAMX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CAMX statt?

The Advisors? Inner Circle Fund Cambiar Aggressive Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 31.30 und 4.69% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
31.27 31.27
Jahresspanne
27.26 31.87
Vorheriger Schlusskurs
31.30
Eröffnung
31.27
Bid
31.27
Ask
31.57
Tief
31.27
Hoch
31.27
Volumen
1
Tagesänderung
-0.10%
Monatsänderung
-1.11%
6-Monatsänderung
4.30%
Jahresänderung
4.69%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8