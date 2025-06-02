Валюты / BYFC
BYFC: Broadway Financial Corporation - Class A
7.25 USD 0.08 (1.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BYFC за сегодня изменился на -1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.12, а максимальная — 7.81.
Следите за динамикой Broadway Financial Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.12 7.81
Годовой диапазон
5.76 9.46
- Предыдущее закрытие
- 7.33
- Open
- 7.81
- Bid
- 7.25
- Ask
- 7.55
- Low
- 7.12
- High
- 7.81
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- -1.09%
- Месячное изменение
- -6.45%
- 6-месячное изменение
- 1.40%
- Годовое изменение
- 10.18%
