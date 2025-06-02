Währungen / BYFC
BYFC: Broadway Financial Corporation - Class A
7.16 USD 0.09 (1.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BYFC hat sich für heute um -1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.16 bis zu einem Hoch von 7.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Broadway Financial Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.16 7.25
Jahresspanne
5.76 9.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.25
- Eröffnung
- 7.25
- Bid
- 7.16
- Ask
- 7.46
- Tief
- 7.16
- Hoch
- 7.25
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -1.24%
- Monatsänderung
- -7.61%
- 6-Monatsänderung
- 0.14%
- Jahresänderung
- 8.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K