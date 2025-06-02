QuotazioniSezioni
BYFC: Broadway Financial Corporation - Class A

7.33 USD 0.17 (2.37%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BYFC ha avuto una variazione del 2.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.33 e ad un massimo di 7.33.

Segui le dinamiche di Broadway Financial Corporation - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.33 7.33
Intervallo Annuale
5.76 9.46
Chiusura Precedente
7.16
Apertura
7.33
Bid
7.33
Ask
7.63
Minimo
7.33
Massimo
7.33
Volume
4
Variazione giornaliera
2.37%
Variazione Mensile
-5.42%
Variazione Semestrale
2.52%
Variazione Annuale
11.40%
21 settembre, domenica