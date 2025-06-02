Valute / BYFC
BYFC: Broadway Financial Corporation - Class A
7.33 USD 0.17 (2.37%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BYFC ha avuto una variazione del 2.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.33 e ad un massimo di 7.33.
Segui le dinamiche di Broadway Financial Corporation - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
7.33 7.33
Intervallo Annuale
5.76 9.46
- Chiusura Precedente
- 7.16
- Apertura
- 7.33
- Bid
- 7.33
- Ask
- 7.63
- Minimo
- 7.33
- Massimo
- 7.33
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 2.37%
- Variazione Mensile
- -5.42%
- Variazione Semestrale
- 2.52%
- Variazione Annuale
- 11.40%
21 settembre, domenica