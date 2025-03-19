Валюты / BMED
BMED: BlackRock Future Health ETF
26.25 USD 0.41 (1.54%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BMED за сегодня изменился на -1.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.25, а максимальная — 26.25.
Следите за динамикой BlackRock Future Health ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BMED
Дневной диапазон
26.25 26.25
Годовой диапазон
21.56 26.87
- Предыдущее закрытие
- 26.66
- Open
- 26.25
- Bid
- 26.25
- Ask
- 26.55
- Low
- 26.25
- High
- 26.25
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -1.54%
- Месячное изменение
- -0.19%
- 6-месячное изменение
- 9.47%
- Годовое изменение
- 0.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.