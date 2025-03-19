QuotazioniSezioni
BMED
BMED: BlackRock Future Health ETF

26.43 USD 0.03 (0.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BMED ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.39 e ad un massimo di 26.59.

Segui le dinamiche di BlackRock Future Health ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
26.39 26.59
Intervallo Annuale
21.56 26.87
Chiusura Precedente
26.46
Apertura
26.59
Bid
26.43
Ask
26.73
Minimo
26.39
Massimo
26.59
Volume
15
Variazione giornaliera
-0.11%
Variazione Mensile
0.49%
Variazione Semestrale
10.22%
Variazione Annuale
1.58%
21 settembre, domenica