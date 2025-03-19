Valute / BMED
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BMED: BlackRock Future Health ETF
26.43 USD 0.03 (0.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BMED ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.39 e ad un massimo di 26.59.
Segui le dinamiche di BlackRock Future Health ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BMED News
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.53%
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Banca Mediolanum H1 2025 slides: Net income up 6% as managed assets surge 47%
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Banca Mediolanum price target raised to €17.20 from €16.90 at Deutsche Bank
- The HealthCare Sector: A Look At Sector Earnings Trends
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Healthcare Sector Checkup As U.S. Looks To Change Regulations
- Mediobanca CEO to pitch Banca Generali bid to Italian investors on June 4
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- How Will New Tariffs Impact Your Investment Portfolio In 2025?
- The Great Transformation: Riding The Wave Of Change
- U.S. Consumers To Be Hit Hardest By Pharmaceutical Tariffs
- Volatility Brings Changes To Market Leadership
- How ESG Policies Can Keep The Healthcare Sector Fighting Fit
- Gold Rush: The Story Behind January's U.S. Trade Data
Intervallo Giornaliero
26.39 26.59
Intervallo Annuale
21.56 26.87
- Chiusura Precedente
- 26.46
- Apertura
- 26.59
- Bid
- 26.43
- Ask
- 26.73
- Minimo
- 26.39
- Massimo
- 26.59
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- -0.11%
- Variazione Mensile
- 0.49%
- Variazione Semestrale
- 10.22%
- Variazione Annuale
- 1.58%
21 settembre, domenica