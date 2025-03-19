Währungen / BMED
BMED: BlackRock Future Health ETF
26.40 USD 0.06 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BMED hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.39 bis zu einem Hoch von 26.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die BlackRock Future Health ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
26.39 26.50
Jahresspanne
21.56 26.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.46
- Eröffnung
- 26.39
- Bid
- 26.40
- Ask
- 26.70
- Tief
- 26.39
- Hoch
- 26.50
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- 0.38%
- 6-Monatsänderung
- 10.09%
- Jahresänderung
- 1.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K