BMED: BlackRock Future Health ETF

26.43 USD 0.03 (0.11%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BMED 환율이 오늘 -0.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.39이고 고가는 26.59이었습니다.

BlackRock Future Health ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BMED News

일일 변동 비율
26.39 26.59
년간 변동
21.56 26.87
이전 종가
26.46
시가
26.59
Bid
26.43
Ask
26.73
저가
26.39
고가
26.59
볼륨
15
일일 변동
-0.11%
월 변동
0.49%
6개월 변동
10.22%
년간 변동율
1.58%
20 9월, 토요일