КотировкиРазделы
Валюты / BLCO
Назад в Рынок акций США

BLCO: Bausch + Lomb Corporation

14.89 USD 0.34 (2.23%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BLCO за сегодня изменился на -2.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.89, а максимальная — 15.40.

Следите за динамикой Bausch + Lomb Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BLCO

Дневной диапазон
14.89 15.40
Годовой диапазон
10.45 21.69
Предыдущее закрытие
15.23
Open
15.15
Bid
14.89
Ask
15.19
Low
14.89
High
15.40
Объем
1.433 K
Дневное изменение
-2.23%
Месячное изменение
3.19%
6-месячное изменение
2.97%
Годовое изменение
-22.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.