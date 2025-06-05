Валюты / BLCO
BLCO: Bausch + Lomb Corporation
14.89 USD 0.34 (2.23%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BLCO за сегодня изменился на -2.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.89, а максимальная — 15.40.
Следите за динамикой Bausch + Lomb Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
14.89 15.40
Годовой диапазон
10.45 21.69
- Предыдущее закрытие
- 15.23
- Open
- 15.15
- Bid
- 14.89
- Ask
- 15.19
- Low
- 14.89
- High
- 15.40
- Объем
- 1.433 K
- Дневное изменение
- -2.23%
- Месячное изменение
- 3.19%
- 6-месячное изменение
- 2.97%
- Годовое изменение
- -22.49%
