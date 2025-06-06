Währungen / BLCO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BLCO: Bausch + Lomb Corporation
15.38 USD 0.24 (1.59%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BLCO hat sich für heute um 1.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.11 bis zu einem Hoch von 15.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bausch + Lomb Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLCO News
- Bausch + Lomb: There Are Better Opportunities Out There (NYSE:BLCO)
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Bausch + Lomb board members resign after Icahn agreement ends
- Bausch Health stock soars after Paulson increases stake
- Bausch Lomb (BLCO) Q2 Revenue Rises 5%
- Bausch + Lomb Corporation (BLCO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bausch + Lomb (BLCO) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Bausch + Lomb (BLCO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Bausch + Lomb Q2 2025 slides: Revenue growth accelerates, guidance raised
- Bausch + Lomb tops Q2 expectations, raises full-year guidance
- New Strong Sell Stocks for July 30th
- Bausch Health Buys DURECT, Adds Liver Disease Drug In $63M Deal - Durect (NASDAQ:DRRX), Bausch Health Companies (NYSE:BHC)
- Bausch + Lomb’s preservative-free eye drops match original formula
- New Strong Sell Stocks for July 24th
- Bausch & Lomb amends CEO contract and performance stock unit terms
- Analysts Estimate Bausch + Lomb (BLCO) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- RBC Capital reiterates Outperform rating on Bausch & Lomb stock ahead of Q2 earnings
- Stifel reiterates Hold rating on Bausch & Lomb stock, maintains $12 price target
- Bausch + Lomb Will Release Second-Quarter 2025 Financial Results on July 30 and Hold Investor Day on Nov. 13
- Bausch + Lomb Announces Closing of Upsized €675 Million Senior Secured Notes Offering and Partial Credit Agreement Refinancing, Including Upsized $2.325 Billion Term Loan Facility
- J.P. Morgan announces no stabilisation for Bausch + Lomb notes
- Bausch + Lomb prices €675 million in senior secured notes
- Bausch + Lomb announces €600m senior secured notes offering
- Barclays reduces Bausch & Lomb stock price target to $16
Tagesspanne
15.11 15.51
Jahresspanne
10.45 21.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.14
- Eröffnung
- 15.11
- Bid
- 15.38
- Ask
- 15.68
- Tief
- 15.11
- Hoch
- 15.51
- Volumen
- 682
- Tagesänderung
- 1.59%
- Monatsänderung
- 6.58%
- 6-Monatsänderung
- 6.36%
- Jahresänderung
- -19.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K