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BCV: Bancroft Fund Ltd

24.91 USD 0.24 (0.97%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BCV за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.78, а максимальная — 25.14.

Следите за динамикой Bancroft Fund Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BCV сегодня?

Bancroft Fund Ltd (BCV) сегодня оценивается на уровне 24.91. Инструмент торгуется в пределах 24.78 - 25.14, вчерашнее закрытие составило 24.67, а торговый объем достиг 175. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bancroft Fund Ltd?

Bancroft Fund Ltd в настоящее время оценивается в 24.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.07% и USD. Отслеживайте движения BCV на графике в реальном времени.

Как купить акции BCV?

Вы можете купить акции Bancroft Fund Ltd (BCV) по текущей цене 24.91. Ордера обычно размещаются около 24.91 или 25.21, тогда как 175 и -0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BCV?

Инвестирование в Bancroft Fund Ltd предполагает учет годового диапазона 20.76 - 27.33 и текущей цены 24.91. Многие сравнивают 3.83% и 9.69% перед размещением ордеров на 24.91 или 25.21. Изучайте ежедневные изменения цены BCV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bancroft Fund Ltd?

Самая высокая цена Bancroft Fund Ltd (BCV) за последний год составила 27.33. Акции заметно колебались в пределах 20.76 - 27.33, сравнение с 24.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bancroft Fund Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bancroft Fund Ltd?

Самая низкая цена Bancroft Fund Ltd (BCV) за год составила 20.76. Сравнение с текущими 24.91 и 20.76 - 27.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BCV?

В прошлом Bancroft Fund Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.67 и 19.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.78 25.14
Годовой диапазон
20.76 27.33
Предыдущее закрытие
24.67
Open
25.00
Bid
24.91
Ask
25.21
Low
24.78
High
25.14
Объем
175
Дневное изменение
0.97%
Месячное изменение
3.83%
6-месячное изменение
9.69%
Годовое изменение
19.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%