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BCV: Bancroft Fund Ltd
Курс BCV за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.78, а максимальная — 25.14.
Следите за динамикой Bancroft Fund Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BCV сегодня?
Bancroft Fund Ltd (BCV) сегодня оценивается на уровне 24.91. Инструмент торгуется в пределах 24.78 - 25.14, вчерашнее закрытие составило 24.67, а торговый объем достиг 175. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bancroft Fund Ltd?
Bancroft Fund Ltd в настоящее время оценивается в 24.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.07% и USD. Отслеживайте движения BCV на графике в реальном времени.
Как купить акции BCV?
Вы можете купить акции Bancroft Fund Ltd (BCV) по текущей цене 24.91. Ордера обычно размещаются около 24.91 или 25.21, тогда как 175 и -0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BCV?
Инвестирование в Bancroft Fund Ltd предполагает учет годового диапазона 20.76 - 27.33 и текущей цены 24.91. Многие сравнивают 3.83% и 9.69% перед размещением ордеров на 24.91 или 25.21. Изучайте ежедневные изменения цены BCV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bancroft Fund Ltd?
Самая высокая цена Bancroft Fund Ltd (BCV) за последний год составила 27.33. Акции заметно колебались в пределах 20.76 - 27.33, сравнение с 24.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bancroft Fund Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bancroft Fund Ltd?
Самая низкая цена Bancroft Fund Ltd (BCV) за год составила 20.76. Сравнение с текущими 24.91 и 20.76 - 27.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BCV?
В прошлом Bancroft Fund Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.67 и 19.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.67
- Open
- 25.00
- Bid
- 24.91
- Ask
- 25.21
- Low
- 24.78
- High
- 25.14
- Объем
- 175
- Дневное изменение
- 0.97%
- Месячное изменение
- 3.83%
- 6-месячное изменение
- 9.69%
- Годовое изменение
- 19.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%