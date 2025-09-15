BCV: Bancroft Fund Ltd
今日BCV汇率已更改0.60%。当日，交易品种以低点24.91和高点25.23进行交易。
关注Bancroft Fund Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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- H1
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BCV新闻
- Bancroft Fund Ltd. Q1 2026 Commentary
- BCV: A Safer Way To Play A Frothy Market (NYSE:BCV)
- CHI: Inflation Still A Problem; This CEF Should Outperform Traditional Bonds In Real Terms
- AVK: This CEF Offers A Better Way To Invest In Bonds Than Most Other Funds (NYSE:AVK)
- Bancroft Fund Ltd. Q3 2025 Commentary (BCV)
- CHI: A Fully Covered 10.85% Yielding CEF Trading At A Reasonable Price
- CCD: Improved Valuation Strengthens Thesis (NASDAQ:CCD)
- Bancroft Fund Ltd. Q2 2025 Commentary
常见问题解答
BCV股票今天的价格是多少？
Bancroft Fund Ltd股票今天的定价为25.06。它在24.91 - 25.23范围内交易，昨天的收盘价为24.91，交易量达到31。BCV的实时价格图表显示了这些更新。
Bancroft Fund Ltd股票是否支付股息？
Bancroft Fund Ltd目前的价值为25.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.79%和USD。实时查看图表以跟踪BCV走势。
如何购买BCV股票？
您可以以25.06的当前价格购买Bancroft Fund Ltd股票。订单通常设置在25.06或25.36附近，而31和-0.67%显示市场活动。立即关注BCV的实时图表更新。
如何投资BCV股票？
投资Bancroft Fund Ltd需要考虑年度范围20.76 - 27.33和当前价格25.06。许多人在以25.06或25.36下订单之前，会比较4.46%和。实时查看BCV价格图表，了解每日变化。
Bancroft Fund Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bancroft Fund Ltd的最高价格是27.33。在20.76 - 27.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bancroft Fund Ltd的绩效。
Bancroft Fund Ltd股票的最低价格是多少？
Bancroft Fund Ltd（BCV）的最低价格为20.76。将其与当前的25.06和20.76 - 27.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BCV股票是什么时候拆分的？
Bancroft Fund Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.91和19.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.91
- 开盘价
- 25.23
- 卖价
- 25.06
- 买价
- 25.36
- 最低价
- 24.91
- 最高价
- 25.23
- 交易量
- 31
- 日变化
- 0.60%
- 月变化
- 4.46%
- 6个月变化
- 10.35%
- 年变化
- 19.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%