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BCV: Bancroft Fund Ltd

25.06 USD 0.15 (0.60%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BCV汇率已更改0.60%。当日，交易品种以低点24.91和高点25.23进行交易。

关注Bancroft Fund Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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BCV新闻

常见问题解答

BCV股票今天的价格是多少？

Bancroft Fund Ltd股票今天的定价为25.06。它在24.91 - 25.23范围内交易，昨天的收盘价为24.91，交易量达到31。BCV的实时价格图表显示了这些更新。

Bancroft Fund Ltd股票是否支付股息？

Bancroft Fund Ltd目前的价值为25.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.79%和USD。实时查看图表以跟踪BCV走势。

如何购买BCV股票？

您可以以25.06的当前价格购买Bancroft Fund Ltd股票。订单通常设置在25.06或25.36附近，而31和-0.67%显示市场活动。立即关注BCV的实时图表更新。

如何投资BCV股票？

投资Bancroft Fund Ltd需要考虑年度范围20.76 - 27.33和当前价格25.06。许多人在以25.06或25.36下订单之前，会比较4.46%和。实时查看BCV价格图表，了解每日变化。

Bancroft Fund Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bancroft Fund Ltd的最高价格是27.33。在20.76 - 27.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bancroft Fund Ltd的绩效。

Bancroft Fund Ltd股票的最低价格是多少？

Bancroft Fund Ltd（BCV）的最低价格为20.76。将其与当前的25.06和20.76 - 27.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BCV股票是什么时候拆分的？

Bancroft Fund Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.91和19.79%中可见。

日范围
24.91 25.23
年范围
20.76 27.33
前一天收盘价
24.91
开盘价
25.23
卖价
25.06
买价
25.36
最低价
24.91
最高价
25.23
交易量
31
日变化
0.60%
月变化
4.46%
6个月变化
10.35%
年变化
19.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%