BAFN: BayFirst Financial Corp
8.00 USD 0.57 (6.65%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BAFN за сегодня изменился на -6.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.97, а максимальная — 8.60.
Следите за динамикой BayFirst Financial Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BAFN
Дневной диапазон
7.97 8.60
Годовой диапазон
6.40 19.75
- Предыдущее закрытие
- 8.57
- Open
- 8.60
- Bid
- 8.00
- Ask
- 8.30
- Low
- 7.97
- High
- 8.60
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- -6.65%
- Месячное изменение
- -6.98%
- 6-месячное изменение
- -54.55%
- Годовое изменение
- -39.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.