BAFN: BayFirst Financial Corp

8.50 USD 0.10 (1.16%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BAFN ha avuto una variazione del -1.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.49 e ad un massimo di 8.51.

Segui le dinamiche di BayFirst Financial Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
8.49 8.51
Intervallo Annuale
6.40 19.75
Chiusura Precedente
8.60
Apertura
8.49
Bid
8.50
Ask
8.80
Minimo
8.49
Massimo
8.51
Volume
5
Variazione giornaliera
-1.16%
Variazione Mensile
-1.16%
Variazione Semestrale
-51.70%
Variazione Annuale
-35.36%
21 settembre, domenica