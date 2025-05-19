Valute / BAFN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BAFN: BayFirst Financial Corp
8.50 USD 0.10 (1.16%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BAFN ha avuto una variazione del -1.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.49 e ad un massimo di 8.51.
Segui le dinamiche di BayFirst Financial Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BAFN News
Intervallo Giornaliero
8.49 8.51
Intervallo Annuale
6.40 19.75
- Chiusura Precedente
- 8.60
- Apertura
- 8.49
- Bid
- 8.50
- Ask
- 8.80
- Minimo
- 8.49
- Massimo
- 8.51
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -1.16%
- Variazione Mensile
- -1.16%
- Variazione Semestrale
- -51.70%
- Variazione Annuale
- -35.36%
21 settembre, domenica