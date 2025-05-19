Währungen / BAFN
BAFN: BayFirst Financial Corp
8.49 USD 0.11 (1.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BAFN hat sich für heute um -1.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.49 bis zu einem Hoch von 8.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die BayFirst Financial Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.49 8.49
Jahresspanne
6.40 19.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.60
- Eröffnung
- 8.49
- Bid
- 8.49
- Ask
- 8.79
- Tief
- 8.49
- Hoch
- 8.49
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -1.28%
- Monatsänderung
- -1.28%
- 6-Monatsänderung
- -51.76%
- Jahresänderung
- -35.44%
