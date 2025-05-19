KurseKategorien
Währungen / BAFN
Zurück zum Aktien

BAFN: BayFirst Financial Corp

8.49 USD 0.11 (1.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BAFN hat sich für heute um -1.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.49 bis zu einem Hoch von 8.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die BayFirst Financial Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BAFN News

Tagesspanne
8.49 8.49
Jahresspanne
6.40 19.75
Vorheriger Schlusskurs
8.60
Eröffnung
8.49
Bid
8.49
Ask
8.79
Tief
8.49
Hoch
8.49
Volumen
1
Tagesänderung
-1.28%
Monatsänderung
-1.28%
6-Monatsänderung
-51.76%
Jahresänderung
-35.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K