Валюты / BAER
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BAER: Bridger Aerospace Group Holdings Inc
1.81 USD 0.01 (0.55%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BAER за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.79, а максимальная — 1.87.
Следите за динамикой Bridger Aerospace Group Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BAER
- 2 Small-Cap Emergency Response Stocks
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, Morgan Stanley, ServiceNow, New England Realty Associates and Bridger Aerospace
- Top Stock Reports for Alphabet, Morgan Stanley & ServiceNow
- Currency spikes and Trump tariffs take bite out of European results
- Bridger Aerospace Stock Plunges Despite Record Q2 Earnings and Profit
- Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. (BAER) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gold price to stay above $3,000/oz as flight to safety endures- Reuters poll
- Barclays downgrades Julius Baer to “equal weight” on valuation, risks
- Julius Baer stock downgraded to Equalweight by Barclays on margin concerns
- European stocks slip lower on trade uncertainties; earnings season continues
- Julius Baer’s first-half profit drops 35% on Brazil exit, loan provisions
- Morning Bid: Europe Inc braces for pain from a sturdy euro
- Singapore central bank warns of slower growth in second half of 2025
- Swiss zero rate squeeze on banks may lead to bumpy ride for borrowers
- EFG International stock downgraded to Neutral by Citi on valuation
- Bridger Aerospace: Fresh Water In A World On Fire (NASDAQ:BAER)
- Middle East conflict unlikely to drive lasting gold rally says expert
- Bridger Aerospace comments on executive order to restructure firefighting
- Julius Baer to issue €500 million in senior unsecured notes
- UBS cuts Julius Baer to ’neutral’ on EPS downgrade, FX, and NII pressure
- Chesnara appoints new independent non-executive director
- UBS cuts Julius Baer stock rating citing EPS concerns
- Julius Baer recovery to take time, but 2028 upside seen - RBC
- European shares recover in broader gains; trade uncertainty persists
Дневной диапазон
1.79 1.87
Годовой диапазон
1.02 4.44
- Предыдущее закрытие
- 1.82
- Open
- 1.82
- Bid
- 1.81
- Ask
- 2.11
- Low
- 1.79
- High
- 1.87
- Объем
- 93
- Дневное изменение
- -0.55%
- Месячное изменение
- -9.95%
- 6-месячное изменение
- 61.61%
- Годовое изменение
- -16.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.