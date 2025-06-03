Währungen / BAER
BAER: Bridger Aerospace Group Holdings Inc
1.85 USD 0.01 (0.54%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BAER hat sich für heute um -0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.83 bis zu einem Hoch von 1.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bridger Aerospace Group Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BAER News
Tagesspanne
1.83 1.92
Jahresspanne
1.02 4.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.86
- Eröffnung
- 1.86
- Bid
- 1.85
- Ask
- 2.15
- Tief
- 1.83
- Hoch
- 1.92
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- -0.54%
- Monatsänderung
- -7.96%
- 6-Monatsänderung
- 65.18%
- Jahresänderung
- -14.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K