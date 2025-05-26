Валюты / AMWL
AMWL: American Well Corporation Class A
6.58 USD 0.06 (0.92%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMWL за сегодня изменился на 0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.51, а максимальная — 6.68.
Следите за динамикой American Well Corporation Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.51 6.68
Годовой диапазон
6.09 12.95
- Предыдущее закрытие
- 6.52
- Open
- 6.61
- Bid
- 6.58
- Ask
- 6.88
- Low
- 6.51
- High
- 6.68
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- 0.92%
- Месячное изменение
- -4.64%
- 6-месячное изменение
- -14.10%
- Годовое изменение
- -29.47%
