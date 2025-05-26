Währungen / AMWL
AMWL: American Well Corporation Class A
6.52 USD 0.02 (0.31%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMWL hat sich für heute um 0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.48 bis zu einem Hoch von 6.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Well Corporation Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AMWL News
Tagesspanne
6.48 6.67
Jahresspanne
6.09 12.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.50
- Eröffnung
- 6.67
- Bid
- 6.52
- Ask
- 6.82
- Tief
- 6.48
- Hoch
- 6.67
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- 0.31%
- Monatsänderung
- -5.51%
- 6-Monatsänderung
- -14.88%
- Jahresänderung
- -30.12%
