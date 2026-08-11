- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AAN: Aarons Holdings Company Inc
Курс AAN за сегодня изменился на 1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.08, а максимальная — 10.10.
Следите за динамикой Aarons Holdings Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AAN сегодня?
Aarons Holdings Company Inc (AAN) сегодня оценивается на уровне 10.09. Инструмент торгуется в пределах 10.08 - 10.10, вчерашнее закрытие составило 9.99, а торговый объем достиг 1047. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AAN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aarons Holdings Company Inc?
Aarons Holdings Company Inc в настоящее время оценивается в 10.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 38.79% и USD. Отслеживайте движения AAN на графике в реальном времени.
Как купить акции AAN?
Вы можете купить акции Aarons Holdings Company Inc (AAN) по текущей цене 10.09. Ордера обычно размещаются около 10.09 или 10.39, тогда как 1047 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AAN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AAN?
Инвестирование в Aarons Holdings Company Inc предполагает учет годового диапазона 6.62 - 11.90 и текущей цены 10.09. Многие сравнивают 1.31% и 44.35% перед размещением ордеров на 10.09 или 10.39. Изучайте ежедневные изменения цены AAN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Aarons Holdings Company Inc?
Самая высокая цена Aarons Holdings Company Inc (AAN) за последний год составила 11.90. Акции заметно колебались в пределах 6.62 - 11.90, сравнение с 9.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aarons Holdings Company Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Aarons Holdings Company Inc?
Самая низкая цена Aarons Holdings Company Inc (AAN) за год составила 6.62. Сравнение с текущими 10.09 и 6.62 - 11.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AAN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AAN?
В прошлом Aarons Holdings Company Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.99 и 38.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.99
- Open
- 10.09
- Bid
- 10.09
- Ask
- 10.39
- Low
- 10.08
- High
- 10.10
- Объем
- 1.047 K
- Дневное изменение
- 1.00%
- Месячное изменение
- 1.31%
- 6-месячное изменение
- 44.35%
- Годовое изменение
- 38.79%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%