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AAN: Aarons Holdings Company Inc

10.09 USD 0.10 (1.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AAN за сегодня изменился на 1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.08, а максимальная — 10.10.

Следите за динамикой Aarons Holdings Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AAN сегодня?

Aarons Holdings Company Inc (AAN) сегодня оценивается на уровне 10.09. Инструмент торгуется в пределах 10.08 - 10.10, вчерашнее закрытие составило 9.99, а торговый объем достиг 1047. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AAN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aarons Holdings Company Inc?

Aarons Holdings Company Inc в настоящее время оценивается в 10.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 38.79% и USD. Отслеживайте движения AAN на графике в реальном времени.

Как купить акции AAN?

Вы можете купить акции Aarons Holdings Company Inc (AAN) по текущей цене 10.09. Ордера обычно размещаются около 10.09 или 10.39, тогда как 1047 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AAN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AAN?

Инвестирование в Aarons Holdings Company Inc предполагает учет годового диапазона 6.62 - 11.90 и текущей цены 10.09. Многие сравнивают 1.31% и 44.35% перед размещением ордеров на 10.09 или 10.39. Изучайте ежедневные изменения цены AAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Aarons Holdings Company Inc?

Самая высокая цена Aarons Holdings Company Inc (AAN) за последний год составила 11.90. Акции заметно колебались в пределах 6.62 - 11.90, сравнение с 9.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aarons Holdings Company Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Aarons Holdings Company Inc?

Самая низкая цена Aarons Holdings Company Inc (AAN) за год составила 6.62. Сравнение с текущими 10.09 и 6.62 - 11.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AAN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AAN?

В прошлом Aarons Holdings Company Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.99 и 38.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.08 10.10
Годовой диапазон
6.62 11.90
Предыдущее закрытие
9.99
Open
10.09
Bid
10.09
Ask
10.39
Low
10.08
High
10.10
Объем
1.047 K
Дневное изменение
1.00%
Месячное изменение
1.31%
6-месячное изменение
44.35%
Годовое изменение
38.79%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%