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AAN: Aarons Holdings Company Inc

10.09 USD 0.10 (1.00%)
版块: 工业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AAN汇率已更改1.00%。当日，交易品种以低点10.08和高点10.10进行交易。

关注Aarons Holdings Company Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AAN股票今天的价格是多少？

Aarons Holdings Company Inc股票今天的定价为10.09。它在10.08 - 10.10范围内交易，昨天的收盘价为9.99，交易量达到1047。AAN的实时价格图表显示了这些更新。

Aarons Holdings Company Inc股票是否支付股息？

Aarons Holdings Company Inc目前的价值为10.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注38.79%和USD。实时查看图表以跟踪AAN走势。

如何购买AAN股票？

您可以以10.09的当前价格购买Aarons Holdings Company Inc股票。订单通常设置在10.09或10.39附近，而1047和0.00%显示市场活动。立即关注AAN的实时图表更新。

如何投资AAN股票？

投资Aarons Holdings Company Inc需要考虑年度范围6.62 - 11.90和当前价格10.09。许多人在以10.09或10.39下订单之前，会比较1.31%和。实时查看AAN价格图表，了解每日变化。

Aarons Holdings Company Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Aarons Holdings Company Inc的最高价格是11.90。在6.62 - 11.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aarons Holdings Company Inc的绩效。

Aarons Holdings Company Inc股票的最低价格是多少？

Aarons Holdings Company Inc（AAN）的最低价格为6.62。将其与当前的10.09和6.62 - 11.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AAN股票是什么时候拆分的？

Aarons Holdings Company Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.99和38.79%中可见。

日范围
10.08 10.10
年范围
6.62 11.90
前一天收盘价
9.99
开盘价
10.09
卖价
10.09
买价
10.39
最低价
10.08
最高价
10.10
交易量
1.047 K
日变化
1.00%
月变化
1.31%
6个月变化
44.35%
年变化
38.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%