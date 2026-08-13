AAN: Aarons Holdings Company Inc
今日AAN汇率已更改1.00%。当日，交易品种以低点10.08和高点10.10进行交易。
关注Aarons Holdings Company Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AAN股票今天的价格是多少？
Aarons Holdings Company Inc股票今天的定价为10.09。它在10.08 - 10.10范围内交易，昨天的收盘价为9.99，交易量达到1047。AAN的实时价格图表显示了这些更新。
Aarons Holdings Company Inc股票是否支付股息？
Aarons Holdings Company Inc目前的价值为10.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注38.79%和USD。实时查看图表以跟踪AAN走势。
如何购买AAN股票？
您可以以10.09的当前价格购买Aarons Holdings Company Inc股票。订单通常设置在10.09或10.39附近，而1047和0.00%显示市场活动。立即关注AAN的实时图表更新。
如何投资AAN股票？
投资Aarons Holdings Company Inc需要考虑年度范围6.62 - 11.90和当前价格10.09。许多人在以10.09或10.39下订单之前，会比较1.31%和。实时查看AAN价格图表，了解每日变化。
Aarons Holdings Company Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Aarons Holdings Company Inc的最高价格是11.90。在6.62 - 11.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aarons Holdings Company Inc的绩效。
Aarons Holdings Company Inc股票的最低价格是多少？
Aarons Holdings Company Inc（AAN）的最低价格为6.62。将其与当前的10.09和6.62 - 11.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AAN股票是什么时候拆分的？
Aarons Holdings Company Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.99和38.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.99
- 开盘价
- 10.09
- 卖价
- 10.09
- 买价
- 10.39
- 最低价
- 10.08
- 最高价
- 10.10
- 交易量
- 1.047 K
- 日变化
- 1.00%
- 月变化
- 1.31%
- 6个月变化
- 44.35%
- 年变化
- 38.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%