EURTRY: Euro vs Turkish Lira
48.64055 TRY 0.09213 (0.19%)
Sektor: Währung Basis: Euro Gewinnwährung: Turkish Lira
Der Wechselkurs von EURTRY hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 48.50001 TRY und einem Hoch von 48.90904 TRY pro 1 EUR gehandelt.
Verfolgen Sie die Euro vs Türkischer Lira-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Euro-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EURTRY News
- Prognose für die kommende Woche: US-PCE-Daten, EMIs und Fedspeak sollten den Ton angeben
- EUR/USD-Wochenprognose: US-Dollar fester nach der Fed, PCE-Inflation kommt als Nächstes
- EUR is underperforming most G10 on softer data – Scotiabank
- EUR/USD might retest the 1.1750 level – UOB Group
- EZB-Mitglied Centeno: Der nächste Schritt wird voraussichtlich eine Senkung sein
- EUR/USD extends its reversal as US data beats expectations
- EUR/USD Forecast 19/09: Struggles After Fed Cut (Video)
- EUR/USD hält sich vor den deutschen EPI-Daten unter 1,1800
- EUR/USD fällt auf 1,1780, da Powells hawkischer Ton den US-Dollar stärkt
- Forex Today: Keine Änderungen von der BoJ erwartet
- EUR/USD Kursprognose: Ein Anstieg auf 1.2000 fehlt derzeit an Überzeugung
- Euro fällt am zweiten Tag, während der US-Dollar aufgrund der Fed und starker Daten gewinnt
- EUR/USD Prognose: Positive US-Daten steigern die Nachfrage nach dem US-Dollar
- Wann sind die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und wie könnten sie EUR/USD beeinflussen?
- EUR/USD: Likely to consolidate between 1.1785 and 1.1865 – UOB Group
Tagesspanne
48.50001 48.90904
Jahresspanne
35.77562 49.18258
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.7326 8
- Eröffnung
- 48.6369 5
- Bid
- 48.6405 5
- Ask
- 48.6408 5
- Tief
- 48.5000 1
- Hoch
- 48.9090 4
- Volumen
- 9.335 K
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- 1.25%
- 6-Monatsänderung
- 18.67%
- Jahresänderung
- 27.59%
19 September, Freitag
09:00
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
09:30
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
19:30
EUR
- Akt
- 117.8 K
- Erw
- Vorh
- 125.7 K