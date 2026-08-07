Smart Gold Entry Assistant

AKILLI ALTIN ​​​​GİRİŞ YARDIMCISI v7.0   

 Teknik ve eğitim göstergesi 1 AKILLI ALTIN ​​​​GİRİŞ YARDIMCISI v7.0 MT5 Altın Analizi ve İşlem Giriş göstergesi AKILLI ALTIN ​​​​GİRİŞ YARDIMCISI v7.0, MetaTrader 5 kullanıcılarının XAUUSD (ALTIN) piyasadaki ve potansiyel işlem yüklemelerini bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak için belirlenen analiz zaman aralığı analiz göstergesidir. Gösterge, yalnızca AL veya SAT göstermek yerine, ana trend, piyasada mevcut, önemli fiyat bölgelerini, momentumu, trend gücünü, mum onayını, oynaklığı ve risk-ödül gösterilerini birlikte değerlendirdi. Gerekli koşullar tamamlandığında, BEKLE belirtileri ve eksik koşullar gösterge listesi listeler. Temel Özellikler • H4 ana piyasa yapısı ve H1 trend uyumu • M15 piyasa yapısı, destek ve direnç bölgeleri • M5 açık mum ayrılık ve giriş kırılması • EMA 50 ve EMA 200 trend analizi • HH-HL, LH-LL, BOS ve CHOCH bilgileri • RSI ve MACD momentum oranı • +DI ve -DI yön belirlemesi ile ADX • ATR volatilite kontrolü ve bağlantılı hacim filtresi • Likidite harcama ve fiyat listesi • Çekiç, Kayan Yıldız ve Yutucu formasyonlar • AL, SAT ve BEKLE kararları • Sinyal hazırlık yüzdesi ve puanlık kalite puanı • Giriş, Zarar Durdurma, TP1, TP2 ve TP3 seviyeleri • Risk-ödül ve spread kontrolü • İsteğe bağlı seans filtresi • Açılır pencere ve mobil push bildirimleri • Kompakt, ayrı ve çıkarılabilir gösterge paneli • EA tarafından okunabilir AL ve SATLARI AKILLI ALTIN ​​GİRİŞ YARDIMCISI v7.0 Teknik analiz ve eğitim tamponu 2 Üç Sinyal Modu ERKEN Yönlü mumları ve Temel piyasa verileri Daha fazla kurulum görüntülemek için. Daha erken fırsatlar arayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. NORMAL Trend, bölge, momentum, mum, ADX, volatilite ve risk-ödül büyümeleri dengeler. Bu, önerilen varsayılan moddur. GÜÇLÜ En seçici mod. Çoklu zaman dilimi trend uyumu, momentum, ADX/DI yönü, likidite koruması ve fiyat hareketinin sağlanması gerekir. Sinyaller daha az sıklıkta olabilir. On Noktalı Kurulum Değerlendirmesi Göstergesi, aşağıdaki koşullar kullanılarak piyasa ortamının değerlendirilmesi: 1. H4 ve H1 trend uyku 2. sağlıklı M15 destek veya direnç bölgesi 3. RSI ve MACD momentum uyku 4. ADX ve DI yön parçaları 5. Kapalı M5 mum parçaları 6. Kabul edilebilir risk-ödül oranı 7. Uygun volatilite 8. olabilir spread 9. Hacim hızı 10. Seansın yüksek bir puan kendi başına bir giriş oluşturmaz. Seçilen modülün koşul koşulları tamamlanmamışsa, gösterge BEKLE koruması korunur ve eksik filtreleri listeler. Çoklu Zaman Dilimi Sistemi H4: Ana piyasa görünümü H1: Trend uyku, momentum ve trend gücü M15: Piyasa yapısı, destek, direnç ve kurulum bölgesi M5: Kapalı mum ayrılık ve giriş kırılması AKILLI ALTIN ​​​​GİRİŞ YARDIMCISI v7.0 Teknik analiz ve eğitim göstergesi 3 Risk ve Lot göstergesi, emir kesme bir kurulum için risk ve lot programlarını görüntüleyebilir.• Hesap öz sermayesine dayalı parasal risk • Manuel olarak girilen hesap birikimine dayalı risk • Kullanıcı tanımlı risk yüzdesi • Giriş ve Durdurma Kayıplarının dağılımı önerilen lot boyutu • Kurulumun risk-ödül oranı Lot bilgileri yalnızca programlama ve eğitim amaçlıdır. Gösterge asla kullanıcı adına emir göndermez. Canlı Sinyal Takibi Göstergesi, bir grafiğe eklendikten sonra yeni açılmanın devam edebildiği görülür. • Aktif sinyal sayıları • Stop Loss'ta tamamlanan sinyaller • TP1, TP2 ve TP3'e ulaşan sinyaller • Canlı başarı yüzdesi Canlı istatistikler geçmişe dönük bir test değildir. Gösterge grafiği kaldırıldığında sonuçlar sıfırlanır. Gösterge Paneli Görünümleri KOMPAKT Grafiğin büyük bir bölümünden oluşan temel analiz, kalite, risk/lot ve karar alma görüntüleri. DETAY Trend, yapı, momentum, ADX/DI, volatilite, hacim, spread, seans, filtreler ve eksiksiz işlem planını geniş iki sütunlu bir gösterge ile görüntüler. GİZLE Gösterge panosu kapanır ve yalnızca tekrar göstermek için kullanılan düğmeyi bırakır. AKILLI ALTIN ​​​​GİRİŞ YARDIMCISI v7.0 Teknik analiz ve eğitim göstergesi 4 Kimler İçin? • XAUUSD ile işlem yapan MT5 sayesinde • Giriş yapmayı öğretmekta zorlanan • Çoklu zaman diliminde analizi tercih eden kullanıcılar • Trend, destek, direnç ve piyasa öğrenenleri • Kapalı mum disiplini geliştiren kullanıcılar • Planlanmış veya girişleri için isteyen • Yapılandırılmış risk ve lot programları kullananların kullandığı Birinci sembol: XAUUSD / ALTIN ​​​​Grafik zaman: Bir zaman analiz mevcut: H4, H1, M15 ve M5 mod: NORMAL Daha fazla: ERKEN En seçici analiz: GÜÇLÜ Kurulum 1. TraderEgitimPro_v7.0.ex5 kopyalarını MQL5/Indicators bileşenlerine kopyalayın. 2. Navigator'ı yenileyin veya MetaTrader 5'i yeniden başlatın. 3. Göstergeyi istediğiniz grafiğe ekleyin. 4. ERKEN, NORMAL veya GÜÇLÜ sinyal modunu seçin. 5. Temel bilgiler için kompakt gösterge panosunu kullanın veya tam analiz için DETAY'a basın. Önemli Uyarı: SMART GOLD ENTRY ASSISTANT v7.0 bir Uzman Danışman ve otomatik olarak işlem açmaz. Giriş, Zarar Durdurma, hedef ve lot bilgileri teknik analiz ve eğitim amaçlı olarak sürdürülmektedir. Yatırım tavsiyesi değildir ve kar garantisi vermez. Göstergeyi demo hesapta test edin ve canlı hesapta bulunmadan önce her şeyi bağımsız olarak değerlendirin. • Aktif sinyal sayıları • Zarar Durdurma Noktasında tamamlanan sinyaller • TP1, TP2 ve TP3'e ulaşan sinyaller • Canlı başarı yüzdesi Canlı istatistikler geçmişe dönük bir test değildir. Gösterge grafiği kaldırıldığında sonuçlar sıfırlanır. Gösterge Paneli Görünümleri KOMPAKT Grafiğin büyük bir bölümünden oluşan temel analiz, kalite, risk/lot ve karar alma görüntüleri.DETAY Geniş iki sütunlu bir gösterge panelinde trend, yapı, momentum, ADX/DI, volatilite, hacim, spread, seans, filtreler ve eksiksiz işlem planını görüntüler. GİZLE Gösterge paneli kapanır ve yalnızca tekrar göstermek için kullanılan düğmeler ayrılır. AKILLI ALTIN ​​​​GİRİŞ YARDIMCISI v7.0 Teknik analiz ve eğitim göstergesi 4 Kimler İçin? • XAUUSD ile işlem yapan MT5 sayesinde • Giriş belirlemekte zorlanan • Çoklu zaman analizini tercih eden kullanıcılar • Trend, destek, direnç ve piyasa öğrenen kullanıcılar • Kapalı mum disiplini geliştiren kullanıcılar • Planlanmış veya girişleri için isteyen • Yapılandırılmış risk ve lot programları kullananların kullandığı Birincil sembol: XAUUSD / GOLD Grafik zaman: bir zaman Dahili analiz: H4, H1, M15 ve M5, mod: NORMAL Daha fazla: ERKEN En seçici analiz: GÜÇLÜ Kurulum 1. TraderEgitimPro_v7.0.ex5 kopyalarını MQL5/Indicators kopyalayın. 2. Gezgini yenileyin veya MetaTrader'ı 5'i yeniden başlatın. 3. Göstergeyi istediğiniz grafiğe ekleyin. 4. ERKEN, NORMAL veya GÜÇLÜ sinyal modunu seçin. 5. Temel bilgiler için kompakt gösterge panosunu kullanın veya tam analiz için DETAY'a basın. Önemli Uyarı: SMART GOLD ENTRY ASSISTANT v7.0 bir Uzman Danışman ve otomatik olarak işlem açmaz. Giriş, Zarar Durdurma, hedef ve lot bilgileri teknik analiz ve eğitim amaçlı olarak sürdürülmektedir. Yatırım tavsiyesi değildir ve kar garantisi vermez. Göstergeyi demo hesapta test edin ve canlı hesapta bulunmadan önce her şeyi bağımsız olarak değerlendirin. • Aktif sinyal sayıları • Zarar Durdurma Noktasında tamamlanan sinyaller • TP1, TP2 ve TP3'e ulaşan sinyaller • Canlı başarı yüzdesi Canlı istatistikler geçmişe dönük bir test değildir. Gösterge grafiği kaldırıldığında sonuçlar sıfırlanır. Gösterge Paneli Görünümleri KOMPAKT Grafiğin büyük bir bölümünden oluşan temel analiz, kalite, risk/lot ve karar alma görüntüleri. DETAY Geniş iki sütunlu bir gösterge panelinde trend, yapı, momentum, ADX/DI, volatilite, hacim, spread, seans, filtreler ve eksiksiz işlem planını görüntüler. GİZLE Gösterge paneli kapanır ve yalnızca tekrar göstermek için kullanılan düğmeler ayrılır. AKILLI ALTIN ​​​​GİRİŞ YARDIMCISI v7.0 Teknik analiz ve eğitim göstergesi 4 Kimler İçin? • XAUUSD ile işlem yapan MT5 sayesinde • Girişi belirlemekte zorlanan • Çoklu zaman diliminde analizleri tercih eden kullanıcılar • Trend, destek, direnç ve piyasada öğrenilenler • Kapalı mum disiplini geliştiren kullanıcılar • Planlanmamış veya girişleri amaçlayanlar • Yapılandırılmış risk ve lot programları kullananların kullanımı Birinci sembol: XAUUSD / GOLD Grafik zaman: bir zaman analiz: H4, H1,M15 ve M5 varsayılan mod: NORMAL Daha fazla kurulum: ERKEN En seçici analiz: GÜÇLÜ Kurulum 1. TraderEgitimPro_v7.0.ex5 kopyalarını MQL5/Indicators kopyalayın. 2. Gezgini yenileyin veya MetaTrader'ı 5'i yeniden başlatın. 3. Göstergeyi istediğiniz grafiğe ekleyin. 4. ERKEN, NORMAL veya GÜÇLÜ sinyal modunu seçin. 5. Temel bilgiler için kompakt gösterge panosunu kullanın veya tam analiz için DETAY'a basın. Önemli Uyarı: SMART GOLD ENTRY ASSISTANT v7.0 bir Uzman Danışman ve otomatik olarak işlem açmaz. Giriş, Zarar Durdurma, hedef ve lot bilgileri teknik analiz ve eğitim amaçlı olarak sürdürülmektedir. Yatırım tavsiyesi değildir ve kar garantisi vermez. Göstergeyi demo hesapta test edin ve canlı hesapta kullanmadan önce her bağımsız olarak değerlendirin.• Direnç ve piyasa yapısı • Kapalı mum disiplini geliştirici kullanıcılar • Planlanmamış veya girişleri için isteyen kullanıcılar • Yapılandırılmış risk ve lot programlamaları isteyen kullanıcılar tarafından kullanılan Birincil erken sembol: XAUUSD / ALTIN ​​​​Grafik zaman dilimi: herhangi bir zaman dahili analiz: H4, H1, M15 ve M5 mod: NORMAL Daha fazla kurulum: ERKEN En güvenilir analiz: GÜÇLÜ Kurulum 1. TraderEgitimPro_v7.0.ex5 kopyasını MQL5/Indicators veritabanına kopyalayın. 2. Navigator'ı yenileyin veya MetaTrader 5'i yeniden başlatın. 3. Göstergeyi istediğiniz grafiğe ekleyin. 4. ERKEN, NORMAL veya GÜÇLÜ sinyal modunu seçin. 5. Temel bilgiler için kompakt gösterge panosunu kullanın veya tam analiz için DETAY'a basın. Önemli Uyarı SMART GOLD ENTRY ASSISTANT v7.0 bir Uzman Danışman otomatik olarak işlem açmaz. Giriş, Zarar Durdurma, hedef ve birçok bilgiyi teknik analiz ve eğitim amaçlı olarak sunmaktadır. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir ve kar vermez. Göstergeyi demo hesapta test edin ve gerçek hesapta kullanmadan önce her bağımsız olarak değerlendirin.• Direnç ve piyasa yapısı • Kapalı mum disiplini geliştirici kullanıcılar • Planlanmamış veya girişleri için isteyen kullanıcılar • Yapılandırılmış risk ve lot programlamaları isteyen kullanıcılar tarafından kullanılan Birincil erken sembol: XAUUSD / ALTIN ​​​​Grafik zaman dilimi: bir zaman diliminde mevcut analiz: H4, H1, M15 ve M5 mod: NORMAL Daha fazla kurulum: ERKEN En güvenilir analiz: GÜÇLÜ Kurulum 1. TraderEgitimPro_v7.0.ex5 kopyasını MQL5/Indicators veritabanına kopyalayın. 2. Navigator'ı yenileyin veya MetaTrader 5'i yeniden başlatın. 3. Göstergeyi istediğiniz grafiğe ekleyin. 4. ERKEN, NORMAL veya GÜÇLÜ sinyal modunu seçin. 5. Temel bilgiler için kompakt gösterge panosunu kullanın veya tam analiz için DETAY'a basın. Önemli Uyarı SMART GOLD ENTRY ASSISTANT v7.0 bir Uzman Danışman otomatik olarak işlem açmaz. Giriş, Zarar Durdurma, hedef ve birçok bilgiyi teknik analiz ve eğitim amaçlı olarak sunmaktadır. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir ve kar vermez.Göstergeyi demo hesapta test edin ve gerçek hesapta bulunmadan önce onu bağımsız olarak değerlendirin.

Рекомендуем также
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Индикаторы
Техническое описание индикатора – Delta Profile для MetaTrader 5 Delta Profile – это индикатор, разработанный для MetaTrader 5, предназначенный для детального анализа потока объёмов в пределах заданного диапазона свечей. Он структурирует и отображает информацию о дисбалансе положительных объёмов (связанных с движением вверх) и отрицательных объёмов (связанных с движением вниз) на различных ценовых уровнях. В результате пользователь получает чёткое представление о тех участках графика, где сосред
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
JTC Smart Gold Indicator
Moses Adjaklo
Индикаторы
JTC Smart Gold Indicator is a professional trading indicator designed exclusively for the XAUUSD (Gold) 5-minute timeframe on MetaTrader 5. It focuses on identifying high-quality trading opportunities during the New York session while helping traders maintain a disciplined and structured trading approach. Unlike indicators that generate excessive signals, JTC is designed to prioritise quality over quantity, typically highlighting a small number of carefully selected opportunities during active
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
Индикаторы
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO — это профессиональный торговый индикатор, основанный на концепциях Smart Money Concepts (SMC), анализе структуры рынка и уровнях Fibonacci. Индикатор автоматически определяет свинги рынка и строит уровни Fibonacci по последнему импульсному движению. Также индикатор определяет ключевые изменения структуры рынка: BOS — Break Of Structure CHOCH — Change Of Character Дополнительно отображаются сигнальные стрелки BUY / SELL при пробое структуры. Индикатор подход
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Индикаторы
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Onnyx Indicator
Januar Rifai
Индикаторы
ONNYX INDICATOR — версия 1.14 Индикатор зон спроса и предложения для MetaTrader 5 без перерисовки подтвержденных сигналов. Он определяет подтвержденные ценовые экстремумы, строит зоны с шириной на основе ATR, оценивает качество зон в процентах и показывает стрелки BUY/SELL на закрытых свечах. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ - Зоны спроса и предложения с процентной оценкой внутри зоны. - Увеличенные стрелки BUY/SELL после подтверждения закрытой свечи. - Фильтр тренда EMA и подтверждение отклонения цены. - П
RBreaker
Zhong Long Wu
Индикаторы
RBreaker Gold Indicators — это краткосрочная внутридневная торговая стратегия для фьючерсов на золото, которая сочетает в себе два подхода: трендовое следование и внутридневные развороты. Она позволяет не только получать прибыль при трендовом движении, но и своевременно фиксировать прибыль при развороте рынка, открывая позиции в новом направлении. Данная стратегия на протяжении 15 лет подряд входила в десятку самых прибыльных торговых стратегий по версии американского журнала Futures Truth. Она
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Индикаторы
"Impulses and Corrections 5" создан для того, чтобы помочь трейдерам ориентироваться в рыночной ситуации. Индикатор показывает мультитаймфреймовые восходящие и нисходящие импульсы ценовых движений. Эти импульсы служат основой для определения "Базы" , состоящей из зон "Коррекции" ценовых движений, а также имеет "Потенциальные" зоны для возможных сценариев движения цены. Восходящие и нисходящие импульсы определяются на основе модифицированной формулы индикатора "Фракталы" Билла Вильямса. Последни
CyberTradeTHxAI Gold Sniper MT5
Chainarong Yensawat
Индикаторы
CyberTradeTHxAI Gold Sniper MT5 Professional Gold Trading Signal Indicator for MetaTrader 5 CyberTradeTHxAI Gold Sniper MT5 is a professional-grade Gold (XAUUSD) trading indicator developed to identify high-probability Buy and Sell opportunities using trend analysis, pullback confirmation, and intelligent market structure detection. Designed for both beginner and advanced traders, the indicator automatically calculates optimal Entry Zones, Stop Loss, and multiple Take Profit levels while provid
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
PriceMagnet Volume Profile
Noel Anjao Alube
Индикаторы
PriceMagnet Volume Profile Stop guessing where the smart money is sitting. See it. PriceMagnet Volume Profile is a precision volume-analysis indicator built for MetaTrader 5 traders who want to trade with institutional context instead of guesswork. Rather than plotting volume as a flat bar under your chart, PriceMagnet reconstructs a full horizontal volume histogram directly on price — showing you exactly which price levels attracted the most trading activity over your selected lookback window,
Price Magnets M5
Ivan Simonika
Индикаторы
Price Magnet — Индикатор зон плотности цены и уровней притяжения Price Magnet — это профессиональный аналитический инструмент, который определяет ключевые уровни поддержки и сопротивления на основе статистической плотности распределения цены (Price Density). Индикатор анализирует заданный исторический период и находит ценовые значения, на которых рынок находился дольше всего. Эти зоны выступают в роли «магнитов» — они притягивают цену или служат фундаментом для разворота. В отличие от стандартны
RSI MultiCurrency Strength Meter
Antonello Belgrano
Индикаторы
RSI Currency Strength Meter is a powerful and elegant multi-currency indicator that measures the real-time relative strength of the 8 major currencies using RSI logic. By calculating the smoothed performance of each currency across its major pairs and applying the RSI formula, it delivers clean and responsive strength lines that make it easy to spot which currencies are truly strong or weak at any moment. This indicator is particularly useful for visualizing currency correlations and divergence
Mine Farm
Maryna Kauzova
Эксперты
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
ALIEN Dashboard
Youssef Esseghaiar
Индикаторы
ALIEN DASHBOARD FULL EDITION – Professional ICT & Precision Trading Dashboard for MT5 ( HYBRID ENGINE ) Overview The   Alien Dashboard Full Edition   is a comprehensive, all‑in‑one technical indicator for MetaTrader 5 that merges the most powerful concepts from Inner Circle Trader (ICT) methodology with advanced precision‑entry logic, multi‑timeframe analysis, and an intuitive on‑chart dashboard. Designed for serious traders who want to visualise institutional order flow, identify high‑probabili
Pair Trading Quant Maney Ibov Brasil
Aldo Souza Da Silva
Библиотеки
Scan a fixed list of assets (Ibovespa) in the chosen timeframe (TimeFrame). For each pair and for various periods. Calculate a regression model between the two assets (and, if desired, using the bova11 index as a normalizer). Generate the spread of this relationship, its mean, standard deviation, speculative deviation, and betas (B1 and B2). Apply an ADF test without exclusion (cointegration/stationarity). Calculate the Z-score of the current exclusion (how many standard deviations are away from
FREE
Advanced Price Flow Analytics 8
Rafael Vasili
Индикаторы
DAILY OH/OL SDEV QUANT MODEL - STATISTICAL TRADING WITH PRECISION RISK MANAGEMENT TRADE WITH MATHEMATICAL CERTAINTY - KNOW YOUR EXACT STOP-LOSS AND TAKE-PROFIT BEFORE YOU ENTER This indicator analyzes 5,000+ days of price history to give you: Exact entry levels (sigma bands locked at daily open) Exact stop-loss distance (from M
Smart DOM Tick Flow
Konstantin Chechnev
Индикаторы
Smart DOM Tick Flow — авторский внутридневной индикатор, объединяющий адаптивный SmartDOM, анализ тикового потока, спектральную оценку ценового движения, уровни рыночной активности и многоуровневое подтверждение торговых сигналов. Центральный элемент индикатора — SmartDOM: динамическая карта движения ценового баланса и распределения активности по уровням. Она помогает видеть не только направление движения цены, но и внутреннюю структуру текущего рыночного аукциона — где сосредоточено основное у
Balance And Equity Monitor Pro
Astik Jaura
Индикаторы
Balance And Equity Monitor Pro for MetaTrader 5 Overview Balance And Equity Monitor Pro is an advanced account-performance visualization indicator for MetaTrader 5. It displays a professional Strategy Tester-style balance and equity graph directly inside the main chart window. The indicator reads the trading account’s deal history, reconstructs historical open positions, calculates historical floating profit and drawdown, and combines this information with real equity values recorded while the i
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Индикаторы
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — Автоматический советник для торговли по индикатору Hull Moving Average (HMA) на MetaTrader 5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ HMA Scalper Pro EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, работающий по направлению скользящей средней Hull (Hull Moving Average, HMA). Индикатор HMA определяет текущее направление тренда, а советник открывает сделки в его сторону, дополняя вход управлением капиталом Smart Risk, адаптивной сеточной торговлей, трейлинг-стопом, безубыт
VibeFox Volume Profile
Andres Lume
Индикаторы
VibeFox Volume Profile — Volume Profile для MetaTrader 5 VibeFox Volume Profile — это полный набор инструментов Volume Profile для MetaTrader 5. Он строит горизонтальное распределение торгуемого объёма по цене, поэтому вы сразу видите, где рынок проявил наибольшую активность, где торговал слабо и какие ценовые уровни, вероятно, будут действовать как магниты или барьеры. Каждый профиль рисуется прямо на графике и управляется из современной панели с управлением мышью — никаких меню, в которых нужн
Trend Master V2
Oratile Pitsoane
Индикаторы
What Is Trend Master Pro? Trend Master Pro   is a professional-grade trend trading indicator built for MetaTrader 5. It was designed with one goal in mind — to keep you on the right side of the market at all times by combining three powerful technical tools into a single, clean, easy-to-read display directly on your price chart. Instead of cluttering your screen with multiple separate indicators, Trend Master Pro fuses an   EMA Ribbon trend filter , a   ZigZag swing point engine , and a   breako
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
Launch Pad GOLD Pro Indicator
Zenzo Phathisani Mtungwa
Индикаторы
Russian Launch Pad GOLD Indicator v1.7 Launch Pad GOLD Indicator — это мульти-таймфрейм инструмент технического анализа для MetaTrader 5. Индикатор использует анализ рыночной структуры на основе EMA совместно с мониторингом импульса, инструментами выравнивания тренда и настраиваемыми функциями фильтрации. Система разработана для помощи в анализе графиков на нескольких таймфреймах. Функции Анализ тренда EMA Индикатор использует EMA-расчёты для отображения структуры тренда и направления движения
Visual Tiger Speed Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Visual Tiger Speed Indicator: Unleash the Power of Market Velocity For just a one-time payment of $30, gain a lifetime edge in identifying explosive market moves before they happen. Are you tired of lagging indicators that only show you what has already occurred? The Visual Tiger Speed Indicator is a next-generation tool designed to measure the true, unfiltered velocity of price action, giving you a unique advantage in any market condition. It moves beyond simple price analysis to decode the mo
Mathematical predictionn
Mikhail Bilan
Индикаторы
This indicator uses a mathematical calculation algorithm . This algorithm calculates the remainder between the updated model and the actual values and produces the possible progress of the graph on the graph. It is not a super prophet in trading, but it is very good for the trader when entering the market and to analyze it before entering. Applicable for all currencies. Данный индикатор использует алгоритм математических вычислений . Данный алгоритм вычисляет остаток между обновленной моделью и
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (559)
Индикаторы
Стратегия пробоя для торговли по тренду, фильтрация и все необходимые функции, встроенные в один инструмент! Интеллектуальный алгоритм индикатора Trend Pro с точностью определяет тренд, отфильтровывает рыночный шум и генерирует входные сигналы и уровни выхода. Новые функции с расширенными правилами статистического расчета улучшают общую производительность этого индикатора. Важная информация Для максимального использования потенциала Trend Pro прочитайте полное описание www.mql5.com/en/blogs/p
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
Другие продукты этого автора
Trade entry coach
Soner Oguz
Индикаторы
İŞLEM GİRİŞ KOÇU - Ücretsiz MT5 Eğitim Göstergesi Trade Entry Coach, MetaTrader 5 kullanıcılarının trendleri, destek ve direnç seviyelerini ve mum çubuğu onaylarını daha yapılandırılmış bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiş ücretsiz bir eğitim göstergesidir. Bu gösterge, mevcut grafik zaman dilimindeki piyasa koşullarını analiz eder ve sonuçları kompakt bir bilgi panelinde görüntüler. Otomatik olarak işlem açmaz veya kullanıcı adına işlem kararları almaz. ANA ÖZELLİK
FREE
Next Bar Clock
Soner Oguz
Индикаторы
BAR KAPANIŞ GERİ SAYIMI BAR CLOSE COUNTDOWN, mevcut mumun kapanmasına kalan süreyi göstermek için tasarlanmış pratik bir MetaTrader 5 göstergesidir. Geri sayım, aktif mumun yakınında doğrudan grafikte görünür ve yatırımcıların platform saatini kontrol etmeden veya kalan süreyi manuel olarak hesaplamadan mumun tamamlanmasını izlemelerine olanak tanır. Bu gösterge, geri sayımı her saniye günceller ve seçilen grafik zaman dilimine otomatik olarak uyum sağlar. M1, M5 ve M15 gibi kısa vadeli grafikl
FREE
Trade Entry Coach pro
Soner Oguz
Индикаторы
TRADER EDUCATION PRO v4.0 - MT5 İşlem Girişi ve Piyasa Okuma Göstergesi TRADER EDUCATION PRO v4.0, MetaTrader 5 kullanıcılarının piyasa koşullarını daha sistematik bir şekilde değerlendirmelerine ve uygun işlem giriş koşullarını belirlemeyi öğrenmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiş, çoklu zaman dilimli bir eğitim göstergesidir. Sadece AL veya SAT mesajları göstermek yerine, gösterge trendi, piyasa yapısını, önemli fiyat bölgelerini, momentumu, mum formasyonunun onayını ve risk-ödül oranın
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв