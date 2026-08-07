Smart Gold Entry Assistant

AKILLI ALTIN ​​​​GİRİŞ YARDIMCISI v7.0

Teknik ve eğitim göstergesi 1 AKILLI ALTIN ​​​​GİRİŞ YARDIMCISI v7.0 MT5 Altın Analizi ve İşlem Giriş göstergesi AKILLI ALTIN ​​​​GİRİŞ YARDIMCISI v7.0, MetaTrader 5 kullanıcılarının XAUUSD (ALTIN) piyasadaki ve potansiyel işlem yüklemelerini bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak için belirlenen analiz zaman aralığı analiz göstergesidir. Gösterge, yalnızca AL veya SAT göstermek yerine, ana trend, piyasada mevcut, önemli fiyat bölgelerini, momentumu, trend gücünü, mum onayını, oynaklığı ve risk-ödül gösterilerini birlikte değerlendirdi. Gerekli koşullar tamamlandığında, BEKLE belirtileri ve eksik koşullar gösterge listesi listeler. Temel Özellikler • H4 ana piyasa yapısı ve H1 trend uyumu • M15 piyasa yapısı, destek ve direnç bölgeleri • M5 açık mum ayrılık ve giriş kırılması • EMA 50 ve EMA 200 trend analizi • HH-HL, LH-LL, BOS ve CHOCH bilgileri • RSI ve MACD momentum oranı • +DI ve -DI yön belirlemesi ile ADX • ATR volatilite kontrolü ve bağlantılı hacim filtresi • Likidite harcama ve fiyat listesi • Çekiç, Kayan Yıldız ve Yutucu formasyonlar • AL, SAT ve BEKLE kararları • Sinyal hazırlık yüzdesi ve puanlık kalite puanı • Giriş, Zarar Durdurma, TP1, TP2 ve TP3 seviyeleri • Risk-ödül ve spread kontrolü • İsteğe bağlı seans filtresi • Açılır pencere ve mobil push bildirimleri • Kompakt, ayrı ve çıkarılabilir gösterge paneli • EA tarafından okunabilir AL ve SATLARI AKILLI ALTIN ​​GİRİŞ YARDIMCISI v7.0 Teknik analiz ve eğitim tamponu 2 Üç Sinyal Modu ERKEN Yönlü mumları ve Temel piyasa verileri Daha fazla kurulum görüntülemek için. Daha erken fırsatlar arayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. NORMAL Trend, bölge, momentum, mum, ADX, volatilite ve risk-ödül büyümeleri dengeler. Bu, önerilen varsayılan moddur. GÜÇLÜ En seçici mod. Çoklu zaman dilimi trend uyumu, momentum, ADX/DI yönü, likidite koruması ve fiyat hareketinin sağlanması gerekir. Sinyaller daha az sıklıkta olabilir. On Noktalı Kurulum Değerlendirmesi Göstergesi, aşağıdaki koşullar kullanılarak piyasa ortamının değerlendirilmesi: 1. H4 ve H1 trend uyku 2. sağlıklı M15 destek veya direnç bölgesi 3. RSI ve MACD momentum uyku 4. ADX ve DI yön parçaları 5. Kapalı M5 mum parçaları 6. Kabul edilebilir risk-ödül oranı 7. Uygun volatilite 8. olabilir spread 9. Hacim hızı 10. Seansın yüksek bir puan kendi başına bir giriş oluşturmaz. Seçilen modülün koşul koşulları tamamlanmamışsa, gösterge BEKLE koruması korunur ve eksik filtreleri listeler. Çoklu Zaman Dilimi Sistemi H4: Ana piyasa görünümü H1: Trend uyku, momentum ve trend gücü M15: Piyasa yapısı, destek, direnç ve kurulum bölgesi M5: Kapalı mum ayrılık ve giriş kırılması AKILLI ALTIN ​​​​GİRİŞ YARDIMCISI v7.0 Teknik analiz ve eğitim göstergesi 3 Risk ve Lot göstergesi, emir kesme bir kurulum için risk ve lot programlarını görüntüleyebilir.• Hesap öz sermayesine dayalı parasal risk • Manuel olarak girilen hesap birikimine dayalı risk • Kullanıcı tanımlı risk yüzdesi • Giriş ve Durdurma Kayıplarının dağılımı önerilen lot boyutu • Kurulumun risk-ödül oranı Lot bilgileri yalnızca programlama ve eğitim amaçlıdır. Gösterge asla kullanıcı adına emir göndermez. Canlı Sinyal Takibi Göstergesi, bir grafiğe eklendikten sonra yeni açılmanın devam edebildiği görülür. • Aktif sinyal sayıları • Stop Loss'ta tamamlanan sinyaller • TP1, TP2 ve TP3'e ulaşan sinyaller • Canlı başarı yüzdesi Canlı istatistikler geçmişe dönük bir test değildir. Gösterge grafiği kaldırıldığında sonuçlar sıfırlanır. Gösterge Paneli Görünümleri KOMPAKT Grafiğin büyük bir bölümünden oluşan temel analiz, kalite, risk/lot ve karar alma görüntüleri. DETAY Trend, yapı, momentum, ADX/DI, volatilite, hacim, spread, seans, filtreler ve eksiksiz işlem planını geniş iki sütunlu bir gösterge ile görüntüler. GİZLE Gösterge panosu kapanır ve yalnızca tekrar göstermek için kullanılan düğmeyi bırakır. AKILLI ALTIN ​​​​GİRİŞ YARDIMCISI v7.0 Teknik analiz ve eğitim göstergesi 4 Kimler İçin? • XAUUSD ile işlem yapan MT5 sayesinde • Giriş yapmayı öğretmekta zorlanan • Çoklu zaman diliminde analizi tercih eden kullanıcılar • Trend, destek, direnç ve piyasa öğrenenleri • Kapalı mum disiplini geliştiren kullanıcılar • Planlanmış veya girişleri için isteyen • Yapılandırılmış risk ve lot programları kullananların kullandığı Birinci sembol: XAUUSD / ALTIN ​​​​Grafik zaman: Bir zaman analiz mevcut: H4, H1, M15 ve M5 mod: NORMAL Daha fazla: ERKEN En seçici analiz: GÜÇLÜ Kurulum 1. TraderEgitimPro_v7.0.ex5 kopyalarını MQL5/Indicators bileşenlerine kopyalayın. 2. Navigator'ı yenileyin veya MetaTrader 5'i yeniden başlatın. 3. Göstergeyi istediğiniz grafiğe ekleyin. 4. ERKEN, NORMAL veya GÜÇLÜ sinyal modunu seçin. 5. Temel bilgiler için kompakt gösterge panosunu kullanın veya tam analiz için DETAY'a basın. Önemli Uyarı: SMART GOLD ENTRY ASSISTANT v7.0 bir Uzman Danışman ve otomatik olarak işlem açmaz. Giriş, Zarar Durdurma, hedef ve lot bilgileri teknik analiz ve eğitim amaçlı olarak sürdürülmektedir. Yatırım tavsiyesi değildir ve kar garantisi vermez. Göstergeyi demo hesapta test edin ve canlı hesapta bulunmadan önce her şeyi bağımsız olarak değerlendirin. • Aktif sinyal sayıları • Zarar Durdurma Noktasında tamamlanan sinyaller • TP1, TP2 ve TP3'e ulaşan sinyaller • Canlı başarı yüzdesi Canlı istatistikler geçmişe dönük bir test değildir. Gösterge grafiği kaldırıldığında sonuçlar sıfırlanır. Gösterge Paneli Görünümleri KOMPAKT Grafiğin büyük bir bölümünden oluşan temel analiz, kalite, risk/lot ve karar alma görüntüleri.DETAY Geniş iki sütunlu bir gösterge panelinde trend, yapı, momentum, ADX/DI, volatilite, hacim, spread, seans, filtreler ve eksiksiz işlem planını görüntüler. GİZLE Gösterge paneli kapanır ve yalnızca tekrar göstermek için kullanılan düğmeler ayrılır. AKILLI ALTIN ​​​​GİRİŞ YARDIMCISI v7.0 Teknik analiz ve eğitim göstergesi 4 Kimler İçin? • XAUUSD ile işlem yapan MT5 sayesinde • Giriş belirlemekte zorlanan • Çoklu zaman analizini tercih eden kullanıcılar • Trend, destek, direnç ve piyasa öğrenen kullanıcılar • Kapalı mum disiplini geliştiren kullanıcılar • Planlanmış veya girişleri için isteyen • Yapılandırılmış risk ve lot programları kullananların kullandığı Birincil sembol: XAUUSD / GOLD Grafik zaman: bir zaman Dahili analiz: H4, H1, M15 ve M5, mod: NORMAL Daha fazla: ERKEN En seçici analiz: GÜÇLÜ Kurulum 1. TraderEgitimPro_v7.0.ex5 kopyalarını MQL5/Indicators kopyalayın. 2. Gezgini yenileyin veya MetaTrader'ı 5'i yeniden başlatın. 3. Göstergeyi istediğiniz grafiğe ekleyin. 4. ERKEN, NORMAL veya GÜÇLÜ sinyal modunu seçin. 5. Temel bilgiler için kompakt gösterge panosunu kullanın veya tam analiz için DETAY'a basın. Önemli Uyarı: SMART GOLD ENTRY ASSISTANT v7.0 bir Uzman Danışman ve otomatik olarak işlem açmaz. Giriş, Zarar Durdurma, hedef ve lot bilgileri teknik analiz ve eğitim amaçlı olarak sürdürülmektedir. Yatırım tavsiyesi değildir ve kar garantisi vermez. Göstergeyi demo hesapta test edin ve canlı hesapta bulunmadan önce her şeyi bağımsız olarak değerlendirin. • Aktif sinyal sayıları • Zarar Durdurma Noktasında tamamlanan sinyaller • TP1, TP2 ve TP3'e ulaşan sinyaller • Canlı başarı yüzdesi Canlı istatistikler geçmişe dönük bir test değildir. Gösterge grafiği kaldırıldığında sonuçlar sıfırlanır. Gösterge Paneli Görünümleri KOMPAKT Grafiğin büyük bir bölümünden oluşan temel analiz, kalite, risk/lot ve karar alma görüntüleri. DETAY Geniş iki sütunlu bir gösterge panelinde trend, yapı, momentum, ADX/DI, volatilite, hacim, spread, seans, filtreler ve eksiksiz işlem planını görüntüler. GİZLE Gösterge paneli kapanır ve yalnızca tekrar göstermek için kullanılan düğmeler ayrılır. AKILLI ALTIN ​​​​GİRİŞ YARDIMCISI v7.0 Teknik analiz ve eğitim göstergesi 4 Kimler İçin? • XAUUSD ile işlem yapan MT5 sayesinde • Girişi belirlemekte zorlanan • Çoklu zaman diliminde analizleri tercih eden kullanıcılar • Trend, destek, direnç ve piyasada öğrenilenler • Kapalı mum disiplini geliştiren kullanıcılar • Planlanmamış veya girişleri amaçlayanlar • Yapılandırılmış risk ve lot programları kullananların kullanımı Birinci sembol: XAUUSD / GOLD Grafik zaman: bir zaman analiz: H4, H1,M15 ve M5 varsayılan mod: NORMAL Daha fazla kurulum: ERKEN En seçici analiz: GÜÇLÜ Kurulum 1. TraderEgitimPro_v7.0.ex5 kopyalarını MQL5/Indicators kopyalayın. 2. Gezgini yenileyin veya MetaTrader'ı 5'i yeniden başlatın. 3. Göstergeyi istediğiniz grafiğe ekleyin. 4. ERKEN, NORMAL veya GÜÇLÜ sinyal modunu seçin. 5. Temel bilgiler için kompakt gösterge panosunu kullanın veya tam analiz için DETAY'a basın. Önemli Uyarı: SMART GOLD ENTRY ASSISTANT v7.0 bir Uzman Danışman ve otomatik olarak işlem açmaz. Giriş, Zarar Durdurma, hedef ve lot bilgileri teknik analiz ve eğitim amaçlı olarak sürdürülmektedir. Yatırım tavsiyesi değildir ve kar garantisi vermez. Göstergeyi demo hesapta test edin ve canlı hesapta kullanmadan önce her bağımsız olarak değerlendirin.• Direnç ve piyasa yapısı • Kapalı mum disiplini geliştirici kullanıcılar • Planlanmamış veya girişleri için isteyen kullanıcılar • Yapılandırılmış risk ve lot programlamaları isteyen kullanıcılar tarafından kullanılan Birincil erken sembol: XAUUSD / ALTIN ​​​​Grafik zaman dilimi: herhangi bir zaman dahili analiz: H4, H1, M15 ve M5 mod: NORMAL Daha fazla kurulum: ERKEN En güvenilir analiz: GÜÇLÜ Kurulum 1. TraderEgitimPro_v7.0.ex5 kopyasını MQL5/Indicators veritabanına kopyalayın. 2. Navigator'ı yenileyin veya MetaTrader 5'i yeniden başlatın. 3. Göstergeyi istediğiniz grafiğe ekleyin. 4. ERKEN, NORMAL veya GÜÇLÜ sinyal modunu seçin. 5. Temel bilgiler için kompakt gösterge panosunu kullanın veya tam analiz için DETAY'a basın. Önemli Uyarı SMART GOLD ENTRY ASSISTANT v7.0 bir Uzman Danışman otomatik olarak işlem açmaz. Giriş, Zarar Durdurma, hedef ve birçok bilgiyi teknik analiz ve eğitim amaçlı olarak sunmaktadır. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir ve kar vermez. Göstergeyi demo hesapta test edin ve gerçek hesapta kullanmadan önce her bağımsız olarak değerlendirin.• Direnç ve piyasa yapısı • Kapalı mum disiplini geliştirici kullanıcılar • Planlanmamış veya girişleri için isteyen kullanıcılar • Yapılandırılmış risk ve lot programlamaları isteyen kullanıcılar tarafından kullanılan Birincil erken sembol: XAUUSD / ALTIN ​​​​Grafik zaman dilimi: bir zaman diliminde mevcut analiz: H4, H1, M15 ve M5 mod: NORMAL Daha fazla kurulum: ERKEN En güvenilir analiz: GÜÇLÜ Kurulum 1. TraderEgitimPro_v7.0.ex5 kopyasını MQL5/Indicators veritabanına kopyalayın. 2. Navigator'ı yenileyin veya MetaTrader 5'i yeniden başlatın. 3. Göstergeyi istediğiniz grafiğe ekleyin. 4. ERKEN, NORMAL veya GÜÇLÜ sinyal modunu seçin. 5. Temel bilgiler için kompakt gösterge panosunu kullanın veya tam analiz için DETAY'a basın. Önemli Uyarı SMART GOLD ENTRY ASSISTANT v7.0 bir Uzman Danışman otomatik olarak işlem açmaz. Giriş, Zarar Durdurma, hedef ve birçok bilgiyi teknik analiz ve eğitim amaçlı olarak sunmaktadır. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir ve kar vermez.Göstergeyi demo hesapta test edin ve gerçek hesapta bulunmadan önce onu bağımsız olarak değerlendirin.

