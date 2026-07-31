Trade Entry Coach pro

TRADER EDUCATION PRO v4.0 - MT5 İşlem Girişi ve Piyasa Okuma Göstergesi

TRADER EDUCATION PRO v4.0, MetaTrader 5 kullanıcılarının piyasa koşullarını daha sistematik bir şekilde değerlendirmelerine ve uygun işlem giriş koşullarını belirlemeyi öğrenmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiş, çoklu zaman dilimli bir eğitim göstergesidir.

Sadece AL veya SAT mesajları göstermek yerine, gösterge trendi, piyasa yapısını, önemli fiyat bölgelerini, momentumu, mum formasyonunun onayını ve risk-ödül oranını birlikte değerlendirir. Gerekli koşullar tamamlanmadığında, panel açıkça BEKLE mesajını gösterir.

ANA ÖZELLİKLER

• H1 ana trend analizi
• M15 destek, direnç ve işlem bölgesi tespiti
• M5 giriş mumu ve kapanış onayı
• EMA 50 ve EMA 200 trend kontrolü
• HH-HL ve LH-LL piyasa yapısı analizi
• BOS ve CHOCH tespiti
• RSI, MACD ve ATR momentum kontrolleri
• Çekiç ve Kayan Yıldız mum çubuklarının tespiti
• Boğa ve Ayı Yutma mum çubuklarının tespiti
• Güçlü boğa ve ayı mum kapanışlarının tespiti
• Beş adımlı kurulum puanlama sistemi
• Risk-ödül oranı hesaplaması
• Giriş, Zarar Durdurma ve TP1 seviyesi gösterimi
• Panelde spread bilgileri
• Destek ve direnç çizgileri
• Kompakt, detaylı ve gizlenebilir panel
• Forex, altın, kripto para birimi ve endeks grafikleri için uygundur

BEŞ ADIMLIK KURULUM PUANI

Bu gösterge, aşağıdaki koşulları kullanarak işlem ortamını değerlendirir:

  1. Ana trend uyumu

  2. Uygun destek veya direnç bölgesi

  3. İvme hizalaması

  4. Kapalı mum teyidi

  5. Uygun risk-ödül oranı

Yüksek kurulum puanı tek başına giriş tetikleyicisi oluşturmaz.

Mum teyidi yoksa, gösterge şu şekilde görüntülenir:

GİRİŞ TETİKLEYİCİSİ: OLUŞTURULMADI
KARAR: BEKLE

Bu özellik, kullanıcıların erken ve onaylanmamış işlem girişlerinden kaçınmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ÇOKLU ZAMAN DİLİMİ SİSTEMİ

H1: Ana yön ve trend belirleme

M15: Piyasa yapısı, destek, direnç ve işlem bölgesi analizi

M5: Mum kapanış onayı ve giriş tetikleyicisi

PANEL MODLARI

KOMPAKT: Grafiğin büyük bir bölümünü kaplamadan temel analiz bilgilerini gösterir.

DETAY: RSI, ATR, spread, BOS/CHOCH, mum teyidi, destek, direnç ve risk-ödül bilgileri görüntüler.

GİZLE: Paneli küçük bir başlığa indirger ve grafik alanını kullanılabilir halde bırakır.

KİM İÇİN?

• İşlem giriş noktalarını belirlemekte zorlanan kullanıcılar
• Trend, destek ve direnç analizi öğrenmek isteyen yatırımcılar
• Mum çubuklarının kapanmasını bekleme disiplinini geliştirmek isteyen kullanıcılar
• Planlanmamış ve erken girişleri azaltmak isteyen yatırımcılar
• Net ve yapılandırılmış bir analiz paneli tercih eden kullanıcılar
• Forex, altın, Bitcoin veya diğer desteklenen enstrümanlarla işlem yapan MT5 kullanıcıları

KURULUM

  1. TraderEgitimPro_v4.0.mq5 dosyasını MetaTrader 5'in MQL5/Indicators klasörüne kopyalayın.

  2. Open the file in MetaEditor and compile it.

  3. Return to MetaTrader 5 and refresh the Indicators list.

  4. Attach the indicator to the chart you want to analyze.

  5. The panel opens in compact mode in the upper-right corner by default.

IMPORTANT INFORMATION

TRADER EDUCATION PRO v4.0 is not an Expert Advisor and does not open trades automatically.

It does not make trading decisions on behalf of the user. It evaluates current market conditions, explains which conditions are complete or missing, and helps the user follow a more structured decision-making process.

The indicator is designed for educational and technical analysis purposes only. It does not provide investment advice or guarantee profits.

Testing the indicator on a demo account is recommended before using it on a live trading account.


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SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
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