Trade entry coach

İŞLEM GİRİŞ KOÇU - Ücretsiz MT5 Eğitim Göstergesi

Trade Entry Coach, MetaTrader 5 kullanıcılarının trendleri, destek ve direnç seviyelerini ve mum çubuğu onaylarını daha yapılandırılmış bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiş ücretsiz bir eğitim göstergesidir.

Bu gösterge, mevcut grafik zaman dilimindeki piyasa koşullarını analiz eder ve sonuçları kompakt bir bilgi panelinde görüntüler. Otomatik olarak işlem açmaz veya kullanıcı adına işlem kararları almaz.

ANA ÖZELLİKLER

• EMA 50 ve EMA 200 kullanarak trend analizi
• Yakındaki destek ve direnç seviyelerinin tespiti
• Önemli seviyeler etrafındaki fiyat yakınlığı kontrolü
• Çekiç mum çubuğu tespiti
• Kayan Yıldız mum çubuğu tespiti
• Boğa Yutma mum çubuğu tespiti
• Ayı Yutma mum çubuğu tespiti
• Doji ve piyasa kararsızlığı tespiti
• Destek ve direnç çizgileri
• Grafikte mum çubuğu formasyonu işaretleyicileri
• Kompakt ve gizlenebilir bilgi paneli
• Üç aşamalı eğitim puanlama sistemi

ÜÇ AŞAMALI EĞİTİM PUANI

Bu gösterge, piyasa koşullarını üç temel kriter kullanarak değerlendirir:

  1. Eğilim yönü açık mı?

  2. Fiyat uygun bir destek veya direnç seviyesine yakın mı?

  3. Son kapanan mum çubuğu trend yönünü teyit ediyor mu?

Tamamlanan her koşul bir puan kazandırır.

1/3 PUAN: Temel koşullar yetersiz. Panelde “BEKLE” yazısı görünüyor.

2/3 PUAN: Olası bir kurulum gelişiyor, ancak bir koşul hala eksik. Panelde "ONAY BEKLEYİN" yazısı görünüyor.

3/3 PUAN: Trend, fiyat seviyesi ve kapanış mumu uyumlu. Panelde "PLANINIZI KONTROL EDİN" yazısı görünüyor.

3/3'lük bir puan, işlemin başarılı olacağının garantisi değildir. Kullanıcı ayrıca kişisel risk yönetimi kurallarını ve tüm işlem planını değerlendirmelidir.

PANEL BİLGİLERİ

Trend: EMA 50 ve EMA 200'ün hizalanmasına göre mevcut yönü gösterir.

Bölge: Fiyatın destek seviyesine, direnç seviyesine yakın mı yoksa önemli seviyeler arasında mı olduğunu gösterir.

Mum Grafiği Onayı: Son kapanan mum çubuğunda tespit edilen mum çubuğu desenini gösterir.

Eğitim Puanı: Üç koşuldan kaç tanesinin tamamlandığını gösterir.

Karar: "BEKLE", "ONAY BEKLEYİN" veya "PLANINIZI KONTROL EDİN" seçeneklerini görüntüler.

GİZLE düğmesi paneli küçültür. GÖSTER düğmesi paneli tekrar açar.

NASIL KULLANILIR

MT5 Navigator panelinden göstergeyi analiz etmek istediğiniz grafiğin üzerine sürükleyin. Varsayılan olarak, EMA 50, EMA 200, destek ve direnç çizgileri, mum çubuğu işaretleri ve bilgi paneli görüntülenir.

Bu gösterge Forex, altın, kripto para ve endeks grafiklerinde kullanılabilir. Tüm hesaplamalar, göstergenin eklendiği grafiğin sembolüne ve zaman dilimine göre yapılır.

KİM İÇİN?

• Piyasa trendlerini belirlemeyi öğrenmek isteyen kullanıcılar
• Destek ve direnç seviyelerini takip eden yatırımcılar
• Mum çubuklarının kapanmasını bekleme disiplinini geliştirmek isteyen kullanıcılar
• Basit bir kontrol listesi kullanarak giriş koşullarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar
• Açık ve eğitici bir analiz paneli arayan MT5 kullanıcıları

ÖNEMLİ BİLGİLER

Trade Entry Coach bir Uzman Danışman değildir ve otomatik olarak işlem açmaz. Haber etkilerini, gelecekteki fiyat hareketlerini veya işlem sonuçlarını tahmin edemez.

Bu gösterge yalnızca eğitim ve teknik analiz amaçlı tasarlanmıştır. Yatırım tavsiyesi veya kar garantisi sağlamaz. Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta test edilmesi önerilir.


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AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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