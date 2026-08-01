Next Bar Clock

BAR KAPANIŞ GERİ SAYIMI

BAR CLOSE COUNTDOWN, mevcut mumun kapanmasına kalan süreyi göstermek için tasarlanmış pratik bir MetaTrader 5 göstergesidir. Geri sayım, aktif mumun yakınında doğrudan grafikte görünür ve yatırımcıların platform saatini kontrol etmeden veya kalan süreyi manuel olarak hesaplamadan mumun tamamlanmasını izlemelerine olanak tanır.

Bu gösterge, geri sayımı her saniye günceller ve seçilen grafik zaman dilimine otomatik olarak uyum sağlar. M1, M5 ve M15 gibi kısa vadeli grafiklerin yanı sıra H1, H4 ve Günlük grafikler de dahil olmak üzere daha yüksek zaman dilimlerinde kullanılabilir.

Üç aşamalı bir renk sistemi, her mumun son saniyelerini kolayca ayırt etmeyi sağlar:

Normal geri sayım süresi boyunca, zamanlayıcı seçilen standart metin rengini kullanır.

Son 10 saniye içinde, erken uyarı olarak zamanlayıcı turuncu renge döner.

Son 5 saniye içinde, mum çubuğunun kapanışına yaklaşıldığını vurgulamak için zamanlayıcı kırmızıya döner.

Bu görsel uyarı sistemi, özellikle mum çubuğu kapandıktan sonra karar veren yatırımcılar için oldukça faydalı olabilir. Tamamlanmamış bir mum çubuğuna tepki vermekten kaynaklanan erken girişleri önlemeye yardımcı olur. Yatırımcılar, son fiyat hareketini gözlemleyebilir ve strateji koşullarını değerlendirmeden önce mum çubuğunun tamamlanmasını bekleyebilirler.

Zamanlayıcı, grafik zaman ve fiyat koordinatları kullanılarak konumlandırılır, böylece büyük bir sabit gösterge alanı kaplamak yerine aktif mum çubuğuna bağlı kalır. Kompakt tasarımı, grafiği temiz tutar ve diğer göstergeler, Uzman Danışmanlar, çizim araçları ve işlem şablonlarıyla birlikte çalışmasına olanak tanır.

Ana Özellikler

Kalan mum süresini doğrudan grafik üzerinde gösterir.

Her saniye otomatik olarak güncellenir.

Son 10 saniyede turuncu uyarı.

Son 5 saniyede kırmızı kritik uyarı.

MetaTrader 5'in tüm grafik zaman dilimlerinde çalışır.

Saat, dakika ve saniyeyi destekler.

İsteğe bağlı saniye göstergesi

Özelleştirilebilir normal, uyarı ve kritik renkler

Ayarlanabilir yazı tipi adı ve metin boyutu

Hafif tasarım, büyük bir gösterge paneli içermiyor.

Grafik zaman dilimi değiştiğinde otomatik olarak yeniden hesaplama yapar.

Geri sayım hesaplaması için aracı sunucunun zamanını kullanır.

Forex, metaller, endeksler, kripto paralar ve diğer MT5 sembolleri için uygundur.

Nasıl Kullanılır

BAR CLOSE COUNTDOWN göstergesini herhangi bir MetaTrader 5 grafiğine ekleyin . Gösterge, mevcut mumun açılış zamanını anında hesaplayacak, bir sonraki mumun ne zaman başlaması gerektiğini belirleyecek ve kalan süreyi gösterecektir.

Gösterge ayarlarından metin rengini, turuncu uyarı rengini, kırmızı kritik rengi, yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve saniye gösterimini özelleştirebilirsiniz.

BAR CLOSE COUNTDOWN, alım veya satım sinyalleri üretmez ve işlemleri açmaz, değiştirmez veya kapatmaz. Bu, yatırımcıların mum çubuklarının tamamlanmasını daha doğru bir şekilde izlemelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş görsel bir zamanlama yardımcısıdır.