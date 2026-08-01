Next Bar Clock

BAR KAPANIŞ GERİ SAYIMI

BAR CLOSE COUNTDOWN, mevcut mumun kapanmasına kalan süreyi göstermek için tasarlanmış pratik bir MetaTrader 5 göstergesidir. Geri sayım, aktif mumun yakınında doğrudan grafikte görünür ve yatırımcıların platform saatini kontrol etmeden veya kalan süreyi manuel olarak hesaplamadan mumun tamamlanmasını izlemelerine olanak tanır.

Bu gösterge, geri sayımı her saniye günceller ve seçilen grafik zaman dilimine otomatik olarak uyum sağlar. M1, M5 ve M15 gibi kısa vadeli grafiklerin yanı sıra H1, H4 ve Günlük grafikler de dahil olmak üzere daha yüksek zaman dilimlerinde kullanılabilir.

Üç aşamalı bir renk sistemi, her mumun son saniyelerini kolayca ayırt etmeyi sağlar:

  • Normal geri sayım süresi boyunca, zamanlayıcı seçilen standart metin rengini kullanır.
  • Son 10 saniye içinde, erken uyarı olarak zamanlayıcı turuncu renge döner.
  • Son 5 saniye içinde, mum çubuğunun kapanışına yaklaşıldığını vurgulamak için zamanlayıcı kırmızıya döner.

Bu görsel uyarı sistemi, özellikle mum çubuğu kapandıktan sonra karar veren yatırımcılar için oldukça faydalı olabilir. Tamamlanmamış bir mum çubuğuna tepki vermekten kaynaklanan erken girişleri önlemeye yardımcı olur. Yatırımcılar, son fiyat hareketini gözlemleyebilir ve strateji koşullarını değerlendirmeden önce mum çubuğunun tamamlanmasını bekleyebilirler.

Zamanlayıcı, grafik zaman ve fiyat koordinatları kullanılarak konumlandırılır, böylece büyük bir sabit gösterge alanı kaplamak yerine aktif mum çubuğuna bağlı kalır. Kompakt tasarımı, grafiği temiz tutar ve diğer göstergeler, Uzman Danışmanlar, çizim araçları ve işlem şablonlarıyla birlikte çalışmasına olanak tanır.

Ana Özellikler

  • Kalan mum süresini doğrudan grafik üzerinde gösterir.
  • Her saniye otomatik olarak güncellenir.
  • Son 10 saniyede turuncu uyarı.
  • Son 5 saniyede kırmızı kritik uyarı.
  • MetaTrader 5'in tüm grafik zaman dilimlerinde çalışır.
  • Saat, dakika ve saniyeyi destekler.
  • İsteğe bağlı saniye göstergesi
  • Özelleştirilebilir normal, uyarı ve kritik renkler
  • Ayarlanabilir yazı tipi adı ve metin boyutu
  • Hafif tasarım, büyük bir gösterge paneli içermiyor.
  • Grafik zaman dilimi değiştiğinde otomatik olarak yeniden hesaplama yapar.
  • Geri sayım hesaplaması için aracı sunucunun zamanını kullanır.
  • Forex, metaller, endeksler, kripto paralar ve diğer MT5 sembolleri için uygundur.

Nasıl Kullanılır

BAR CLOSE COUNTDOWN göstergesini herhangi bir MetaTrader 5 grafiğine ekleyin . Gösterge, mevcut mumun açılış zamanını anında hesaplayacak, bir sonraki mumun ne zaman başlaması gerektiğini belirleyecek ve kalan süreyi gösterecektir.

Gösterge ayarlarından metin rengini, turuncu uyarı rengini, kırmızı kritik rengi, yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve saniye gösterimini özelleştirebilirsiniz.

BAR CLOSE COUNTDOWN, alım veya satım sinyalleri üretmez ve işlemleri açmaz, değiştirmez veya kapatmaz. Bu, yatırımcıların mum çubuklarının tamamlanmasını daha doğru bir şekilde izlemelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş görsel bir zamanlama yardımcısıdır.


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Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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