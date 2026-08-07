Assistente

📋 Características Principales

El bot actúa como una herramienta de supervisión y control automatizado de posiciones abiertas, enfocándose en la gestión dinámica basada en la detección de velas de expansión rápida (Spikes).

1. Detección Inteligente de Spikes

  • Identificación Automática: Analiza si el símbolo activo corresponde a un índice Boom o Crash.

  • Filtro de Cuerpo de Vela: Compara el tamaño de las velas recientes con un promedio dinámico (calculado sobre un periodo de referencia) para identificar anomalías o movimientos de velas grandes que superen 2.2 veces el cuerpo promedio.

2. Gestión de Riesgo y Cierre de Operaciones

El bot maneja dos reglas principales de salida para proteger el capital:

  • Take Profit Individual en USD ( InpTakeProfitUSD ): Si una posición alcanza o supera la ganancia neta configurada en dólares (por defecto $5.00 USD), el bot cierra la orden de inmediato.

  • Control Post-Spike ( InpVelasRetroceso ): Si ocurre un spike posterior a la apertura de la operación, el bot cuenta cuántas velas de retroceso han transcurrido tras el cierre del spike. Si se supera el límite configurado (por defecto 3 velas), la operación se cierra para asegurar ganancias o limitar la exposición.

  • Stop Loss por Velas ( InpVelasStopLoss ): Si la operación se mantiene abierta y no se ha producido ningún spike dentro del rango esperado tras la apertura, el bot cuenta el número de velas transcurridas (por defecto 5 velas). Si se alcanza este límite sin ver el movimiento esperado, la posición se corta automáticamente.

3. Interfaz Visual (HUD / Panel de Control)

Incluye un panel interactivo dibujado directamente en el gráfico de MetaTrader 5 que muestra en tiempo real:

  • Configuración Activa: Los parámetros actuales de Stop Loss, Retroceso y Take Profit configurados por el usuario.

  • Estado de Cuenta: Balance actual y beneficio/pérdida flotante de la cuenta.

  • Monitoreo de Posiciones: Una lista detallada (hasta un máximo de 5 operaciones simultáneas) que muestra el símbolo, el beneficio actual en dinero y el estado del conteo de velas (ya sea en fase de SL o de retroceso post-spike).

  • Personalización Gráfica: Permite modificar colores, fuentes, tamaños de texto y la posición en pantalla ( InpPanelX e InpPanelY ) desde las propiedades del EA.


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4.96 (48)
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The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
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Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
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Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
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Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
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Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
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Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
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