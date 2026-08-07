Assistente

📋 Características Principales

El bot actúa como una herramienta de supervisión y control automatizado de posiciones abiertas, enfocándose en la gestión dinámica basada en la detección de velas de expansión rápida (Spikes).

1. Detección Inteligente de Spikes

Identificación Automática: Analiza si el símbolo activo corresponde a un índice Boom o Crash .

Filtro de Cuerpo de Vela: Compara el tamaño de las velas recientes con un promedio dinámico (calculado sobre un periodo de referencia) para identificar anomalías o movimientos de velas grandes que superen 2.2 veces el cuerpo promedio.

2. Gestión de Riesgo y Cierre de Operaciones

El bot maneja dos reglas principales de salida para proteger el capital:

Take Profit Individual en USD ( InpTakeProfitUSD ): Si una posición alcanza o supera la ganancia neta configurada en dólares (por defecto $5.00 USD ), el bot cierra la orden de inmediato.

Control Post-Spike ( InpVelasRetroceso ): Si ocurre un spike posterior a la apertura de la operación, el bot cuenta cuántas velas de retroceso han transcurrido tras el cierre del spike. Si se supera el límite configurado (por defecto 3 velas ), la operación se cierra para asegurar ganancias o limitar la exposición.

Stop Loss por Velas ( InpVelasStopLoss ): Si la operación se mantiene abierta y no se ha producido ningún spike dentro del rango esperado tras la apertura, el bot cuenta el número de velas transcurridas (por defecto 5 velas). Si se alcanza este límite sin ver el movimiento esperado, la posición se corta automáticamente.

3. Interfaz Visual (HUD / Panel de Control)

Incluye un panel interactivo dibujado directamente en el gráfico de MetaTrader 5 que muestra en tiempo real: