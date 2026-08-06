Lizard Mini
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- Версия: 1.860
LIZARD MINI - БЕСПЛАТНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
Lizard Mini - это бесплатная ознакомительная версия полного Lizard EA. Она использует ту же торговую логику, входы, выходы и трейлинг-систему, чтобы вы могли оценить реальную производительность перед покупкой.
Что заблокировано:
- Лот фиксирован на 0.01 (без расчёта риска)
- Stop Loss, фильтр Fakeout, новостные фильтры и Smart Time Filter заблокированы на настройках пресета Normal
- Верификационный код не выдаётся
Что можно настраивать:
- Режим трейлинга (Dynamic High, Dynamic Low, Fixed)
- Разрешить покупку / продажу
- Частота торговли и выбор зон
- Фильтр сессий (Азия, Лондон, Перекрытие, Нью-Йорк)
- Макс. спред, окно закрытия, задержка открытия
- Максимальная дневная просадка
- Смещения GMT и настройки панели
Когда будете готовы к полному контролю над лотами, управлением рисками и всеми параметрами, найдите Lizard на MQL5 Market.
ЧТО ТАКОЕ LIZARD?
Lizard - это полностью автоматизированный советник, разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоев на свинг-уровнях, определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения.
Каждая сделка имеет определённый Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, автоматически, круглосуточно.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Lizard непрерывно сканирует график XAUUSD на таймфрейме H1 в поисках значимых свинг-максимумов и свинг-минимумов. При обнаружении валидной структуры размещается отложенный ордер Buy Stop или Sell Stop на калиброванном расстоянии от уровня. Для активации требуется настоящий пробой, а не простое касание цены.
6 независимых стратегий работают одновременно на H1, каждая со своими Stop Loss и Take Profit, трейлинг-системой, магическим номером и весом риска.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Мультистратегическая архитектура: Шесть индивидуально оптимизированных стратегий охватывают различные рыночные условия. Активация автоматическая: до $1000 активна Зона A, от $1001 - Зона A и Зона B.
Умный временной фильтр: Для каждой стратегии индивидуально откалиброваны kill-часы на основе исторического анализа GMT-производительности.
Многоуровневая система выхода: Break Even, Trailing Stop Loss, Trailing Take Profit, Magic Trail и Virtual Stop Loss работают совместно.
NFP-фильтр: Автоматически приостанавливает торговлю до и после публикации NFP.
Защита при закрытии рынка: Отложенные ордера автоматически удаляются перед окном закрытия.
Совместимость с проп-фирмами: Доступен ввод максимальной дневной просадки.
УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ
- Мартингейл: НИКОГДА
- Сетка: НИКОГДА
- Stop Loss на каждой сделке: ВСЕГДА
- Trailing Stop: АКТИВЕН
- Break Even: АКТИВЕН
- Защита от NFP: АКТИВНА
- Лимит просадки для проп-фирм: ДОСТУПЕН
ТРЕБОВАНИЯ
- Платформа: MetaTrader 5
- Символ: XAUUSD (золото)
- Таймфрейм: H1
- Тип счёта: Hedging (ECN/RAW рекомендуется)
- Рекомендуемое плечо: 1:100 или выше
- VPS: настоятельно рекомендуется
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Торговля золотом сопряжена со значительным риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Торгуйте только теми средствами, которые можете позволить себе потерять.
ПОДДЕРЖКА
По вопросам или поддержке обращайтесь к Zolia на MQL5. Он с удовольствием поможет с настройкой EA и ответит на все вопросы.
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