Lizard Mini

LIZARD MINI - БЕСПЛАТНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Lizard Mini - это бесплатная ознакомительная версия полного Lizard EA. Она использует ту же торговую логику, входы, выходы и трейлинг-систему, чтобы вы могли оценить реальную производительность перед покупкой.

Что заблокировано:

  • Лот фиксирован на 0.01 (без расчёта риска)
  • Stop Loss, фильтр Fakeout, новостные фильтры и Smart Time Filter заблокированы на настройках пресета Normal
  • Верификационный код не выдаётся

Что можно настраивать:

  • Режим трейлинга (Dynamic High, Dynamic Low, Fixed)
  • Разрешить покупку / продажу
  • Частота торговли и выбор зон
  • Фильтр сессий (Азия, Лондон, Перекрытие, Нью-Йорк)
  • Макс. спред, окно закрытия, задержка открытия
  • Максимальная дневная просадка
  • Смещения GMT и настройки панели

Когда будете готовы к полному контролю над лотами, управлением рисками и всеми параметрами, найдите Lizard на MQL5 Market.

ЧТО ТАКОЕ LIZARD?

Lizard - это полностью автоматизированный советник, разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоев на свинг-уровнях, определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения.

Каждая сделка имеет определённый Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, автоматически, круглосуточно.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Lizard непрерывно сканирует график XAUUSD на таймфрейме H1 в поисках значимых свинг-максимумов и свинг-минимумов. При обнаружении валидной структуры размещается отложенный ордер Buy Stop или Sell Stop на калиброванном расстоянии от уровня. Для активации требуется настоящий пробой, а не простое касание цены.

6 независимых стратегий работают одновременно на H1, каждая со своими Stop Loss и Take Profit, трейлинг-системой, магическим номером и весом риска.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Мультистратегическая архитектура: Шесть индивидуально оптимизированных стратегий охватывают различные рыночные условия. Активация автоматическая: до $1000 активна Зона A, от $1001 - Зона A и Зона B.

Умный временной фильтр: Для каждой стратегии индивидуально откалиброваны kill-часы на основе исторического анализа GMT-производительности.

Многоуровневая система выхода: Break Even, Trailing Stop Loss, Trailing Take Profit, Magic Trail и Virtual Stop Loss работают совместно.

NFP-фильтр: Автоматически приостанавливает торговлю до и после публикации NFP.

Защита при закрытии рынка: Отложенные ордера автоматически удаляются перед окном закрытия.

Совместимость с проп-фирмами: Доступен ввод максимальной дневной просадки.

УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ

  • Мартингейл: НИКОГДА
  • Сетка: НИКОГДА
  • Stop Loss на каждой сделке: ВСЕГДА
  • Trailing Stop: АКТИВЕН
  • Break Even: АКТИВЕН
  • Защита от NFP: АКТИВНА
  • Лимит просадки для проп-фирм: ДОСТУПЕН

ТРЕБОВАНИЯ

  • Платформа: MetaTrader 5
  • Символ: XAUUSD (золото)
  • Таймфрейм: H1
  • Тип счёта: Hedging (ECN/RAW рекомендуется)
  • Рекомендуемое плечо: 1:100 или выше
  • VPS: настоятельно рекомендуется

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля золотом сопряжена со значительным риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Торгуйте только теми средствами, которые можете позволить себе потерять.

ПОДДЕРЖКА

По вопросам или поддержке обращайтесь к Zolia на MQL5. Он с удовольствием поможет с настройкой EA и ответит на все вопросы.

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Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
Другие продукты этого автора
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Apex Signal Indicator
Marco Scherer
5 (4)
Индикаторы
ApexSignal — сигналы Supertrend, трендовое облако и уровни TP/SL ApexSignal — это универсальный сигнальный индикатор для MetaTrader 5, который превращает проверенную логику Supertrend в понятную и готовую к использованию информацию на графике. Он отображает сигналы покупки и продажи, цветное трендовое облако, а также автоматические уровни Stop Loss и Take Profit, чтобы вы могли оценивать рынок с одного взгляда и принимать торговые решения увереннее. Работает на любом символе и любом таймфрейме:
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Apex Signal
Marco Scherer
5 (3)
Утилиты
ApexSignal — Система сигналов Supertrend с MTF-сканером и торговлей в один клик ApexSignal — это комплексная торговая утилита, объединяющая обнаружение сигналов в реальном времени, визуальный анализ тренда, мультитаймфреймовый сканер конфлюэнции и мгновенное исполнение сделок в одном инструменте. Построена на основе усовершенствованного алгоритма Supertrend с управлением рисками на базе ATR. Генерирует четкие сигналы Buy и Sell прямо на графике с автоматическим расчетом Stop Loss и до трех уровн
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NeoBull Predictive Ranges
Marco Scherer
5 (2)
Индикаторы
NeoBull Predictive Ranges — это комплексная система технического анализа для MetaTrader 5. Индикатор объединяет продвинутые расчеты волатильности с объемным анализом тренда. Этот инструмент разработан для предоставления трейдерам точной информации о структуре рынка и потоке ордеров (Order Flow). Я предоставляю этот профессиональный инструмент сообществу бесплатно. Концепция и идея Стратегическая основа и комбинация индикаторов (Predictive Ranges и Volumatic VIDYA) базируются на анализе YouTube-к
FREE
Фильтр:
Mercier Guillaume Patrick
1055
Mercier Guillaume Patrick 2026.08.09 08:06 
 

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