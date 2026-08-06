LIZARD MINI - БЕСПЛАТНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Lizard Mini - это бесплатная ознакомительная версия полного Lizard EA. Она использует ту же торговую логику, входы, выходы и трейлинг-систему, чтобы вы могли оценить реальную производительность перед покупкой.

Что заблокировано:

Лот фиксирован на 0.01 (без расчёта риска)

Stop Loss, фильтр Fakeout, новостные фильтры и Smart Time Filter заблокированы на настройках пресета Normal

Верификационный код не выдаётся

Что можно настраивать:

Режим трейлинга (Dynamic High, Dynamic Low, Fixed)

Разрешить покупку / продажу

Частота торговли и выбор зон

Фильтр сессий (Азия, Лондон, Перекрытие, Нью-Йорк)

Макс. спред, окно закрытия, задержка открытия

Максимальная дневная просадка

Смещения GMT и настройки панели

Когда будете готовы к полному контролю над лотами, управлением рисками и всеми параметрами, найдите Lizard на MQL5 Market.

ЧТО ТАКОЕ LIZARD?

Lizard - это полностью автоматизированный советник, разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоев на свинг-уровнях, определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения.

Каждая сделка имеет определённый Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, автоматически, круглосуточно.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Lizard непрерывно сканирует график XAUUSD на таймфрейме H1 в поисках значимых свинг-максимумов и свинг-минимумов. При обнаружении валидной структуры размещается отложенный ордер Buy Stop или Sell Stop на калиброванном расстоянии от уровня. Для активации требуется настоящий пробой, а не простое касание цены.

6 независимых стратегий работают одновременно на H1, каждая со своими Stop Loss и Take Profit, трейлинг-системой, магическим номером и весом риска.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Мультистратегическая архитектура: Шесть индивидуально оптимизированных стратегий охватывают различные рыночные условия. Активация автоматическая: до $1000 активна Зона A, от $1001 - Зона A и Зона B.

Умный временной фильтр: Для каждой стратегии индивидуально откалиброваны kill-часы на основе исторического анализа GMT-производительности.

Многоуровневая система выхода: Break Even, Trailing Stop Loss, Trailing Take Profit, Magic Trail и Virtual Stop Loss работают совместно.

NFP-фильтр: Автоматически приостанавливает торговлю до и после публикации NFP.

Защита при закрытии рынка: Отложенные ордера автоматически удаляются перед окном закрытия.

Совместимость с проп-фирмами: Доступен ввод максимальной дневной просадки.

УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ

Мартингейл: НИКОГДА

Сетка: НИКОГДА

Stop Loss на каждой сделке: ВСЕГДА

Trailing Stop: АКТИВЕН

Break Even: АКТИВЕН

Защита от NFP: АКТИВНА

Лимит просадки для проп-фирм: ДОСТУПЕН

ТРЕБОВАНИЯ

Платформа: MetaTrader 5

Символ: XAUUSD (золото)

Таймфрейм: H1

Тип счёта: Hedging (ECN/RAW рекомендуется)

Рекомендуемое плечо: 1:100 или выше

VPS: настоятельно рекомендуется

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля золотом сопряжена со значительным риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Торгуйте только теми средствами, которые можете позволить себе потерять.

ПОДДЕРЖКА

По вопросам или поддержке обращайтесь к Zolia на MQL5. Он с удовольствием поможет с настройкой EA и ответит на все вопросы.