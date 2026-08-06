LIZARD MINI - 免费预览版

Lizard Mini 是完整版 Lizard EA 的免费预览版。它运行相同的交易逻辑、入场、出场和追踪系统，让您在购买前评估实际表现。

锁定内容：

手数固定为 0.01（无风险计算）

止损、假突破过滤器、新闻过滤器和智能时间过滤器锁定为预设 Normal 默认值

不提供验证码

可调整内容：

追踪模式（动态高、动态低、固定）

允许买入 / 允许卖出

交易频率和区域选择

时段过滤器（亚洲、伦敦、重叠、纽约）

最大点差、收盘窗口、开盘延迟

每日最大回撤

GMT 偏移和面板设置

当您准备好完全控制手数、风险管理和所有参数时，请在 MQL5 Market 搜索 Lizard。

什么是 LIZARD？

Lizard 是一款全自动智能交易系统，专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它使用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构水平，并在精确计算的入场点放置挂单止损订单。无马丁格尔。无网格。无加仓。

每笔交易都有明确的止损和止盈，并由多层出场系统全天候自动管理。

工作原理

Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和低点。当识别到有效结构时，放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。触发需要真正的突破，而非价格触及。

6 个独立策略在 H1 上同时运行，每个策略都有自己的止损、止盈、追踪系统、魔术号和风险权重。

主要特点

多策略架构：六个独立优化的策略覆盖不同市场条件。根据余额自动激活：$1000 以内 A 区，$1001 起 A 区和 B 区。

智能时间过滤器：基于历史 GMT 表现分析的单独校准屏蔽时段。

多层出场系统：保本、追踪止损、追踪止盈、Magic Trail 和虚拟止损协同工作。

NFP 过滤器：在 NFP 发布前后自动暂停交易。

收盘保护：挂单在收盘窗口前自动删除。

兼容自营交易公司：提供每日最大回撤输入。

交易管理

马丁格尔：从不

网格：从不

每笔交易止损：始终

追踪止损：激活

保本：激活

NFP 保护：激活

自营公司回撤限制：可用

要求

平台：MetaTrader 5

品种：XAUUSD（黄金）

时间框架：H1

账户类型：对冲（推荐 ECN/RAW）

推荐杠杆：1:100 或更高

VPS：强烈推荐

风险警告

黄金交易存在重大风险。过去的表现不保证未来的结果。仅使用您能承受损失的资金进行交易。

支持

如有问题或需要支持，请在 MQL5 上联系 Zolia。他将很乐意帮助您完成 EA 设置并回答所有问题。