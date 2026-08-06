Mintowin

Торговый комплекс квантового анализа MinTowin для MT5

Следующая цена 79$ 

MinTowin — это профессиональный программный комплекс алгоритмического анализа рыночной структуры и динамического импульса, разработанный для трейдеров, которым требуются точные сигналы исполнения, многоуровневое подтверждение тренда и структурированное управление рисками непосредственно на графиках MetaTrader 5.

Ключевое техническое преимущество: MinTowin сочетает авторские метрики расширения волатильности со структурным согласованием на нескольких таймфреймах для фильтрации рыночного шума и выявления высоковероятных сетапов продолжения тренда и пробоев.

Основные возможности

  • Адаптивный фильтр структуры рынка: определяет смену рыночного режима и согласует краткосрочные скальпинг-возможности с направлением тренда старшего таймфрейма.
  • Институциональный модуль рисков: динамически рассчитывает уровни структурного Stop Loss на основе свинг-точек цены и расширения волатильности.
  • Многоуровневое распределение прибыли: генерирует несколько структурированных уровней Take Profit для частичного закрытия позиций и трейлинг-стопа.
  • HUD-панель Cyber Dark Glass: графический интерфейс реального времени, отображающий текущий рыночный тренд (bias), состояние активного сигнала, модель исполнения и целевые уровни без захламления графика.
  • Исполнение без перерисовки: все сигналы и визуальные маркеры фиксируются строго при закрытии свечи, обеспечивая 100% точность бэктестирования и надежность в реальном времени.
  • Многоканальная матрица уведомлений: оповещения в реальном времени через всплывающие окна терминала MT5, push-уведомления на мобильные устройства и email-оповещения.

Технические характеристики

Характеристика Детали
Платформа MetaTrader 5 (MT5)
Поддерживаемые активы XAUUSD (Золото), основные валютные пары Forex, индексы (US30, NAS100), криптовалюты
Рекомендуемые таймфреймы M5 (скальпинг) и M1
Перерисовка сигналов Без перерисовки (сигналы фиксируются строго на закрытии бара)
Режимы исполнения Адаптивный пробой тренда, импульсный перекрест (Momentum Crossover), возврат к среднему по волатильности
Модуль рисков Динамический Pivot SL, многоцелевой TP (1-5 целей), шаговые множители Risk-to-Reward

Настраиваемые параметры

Раздел параметров Описание
Алгоритм и матрица сигналов Настройка базовых моделей входа, фильтров согласования EMA-трендов, переключателей защиты HTF-трендов на старших таймфреймах и чувствительности алгоритма.
Модуль управления рисками Выбор динамического режима Stop Loss (структурный свинг или расширение волатильности) и настройка буферных отступов фракталов.
Распределение целей Определение количества активных Take Profit (1-5), установка пропорций шагов Risk-to-Reward и включение затененных зон Риск/Прибыль.
Визуальная графика Настройка значков маркеров сигналов, цветовых тем, толщины линий и видимости дашборда HUD.
Уведомления Включение и отключение всплывающих окон на рабочем столе, push-уведомлений и email-оповещений.

Рекомендуемая настройка и лучшие практики

  1. Прикрепите MinTowin к графику M5 или M15 вашей предпочитаемой пары (например, XAUUSD).
  2. Убедитесь, что параметр AutoM5ScalpMode установлен в true для оптимизированных параметров скальпинга по умолчанию.
  3. Дождитесь завершения формирования свечи при появлении сигнальной стрелки перед открытием ордера.
  4. Используйте динамический SL и структурированные уровни TP, отображаемые на панели HUD, для дисциплинированного управления капиталом.
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Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
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