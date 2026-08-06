Mintowin
- Индикаторы
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Saeid SoleimaniЯ специалист по алгоритмической торговле и исследователь в области ИИ, работаю в Канаде. Имею степень доктора наук в области искусственного интеллекта Университета Торонто.
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Торговый комплекс квантового анализа MinTowin для MT5
Следующая цена 79$
MinTowin — это профессиональный программный комплекс алгоритмического анализа рыночной структуры и динамического импульса, разработанный для трейдеров, которым требуются точные сигналы исполнения, многоуровневое подтверждение тренда и структурированное управление рисками непосредственно на графиках MetaTrader 5.
Ключевое техническое преимущество: MinTowin сочетает авторские метрики расширения волатильности со структурным согласованием на нескольких таймфреймах для фильтрации рыночного шума и выявления высоковероятных сетапов продолжения тренда и пробоев.
Основные возможности
- Адаптивный фильтр структуры рынка: определяет смену рыночного режима и согласует краткосрочные скальпинг-возможности с направлением тренда старшего таймфрейма.
- Институциональный модуль рисков: динамически рассчитывает уровни структурного Stop Loss на основе свинг-точек цены и расширения волатильности.
- Многоуровневое распределение прибыли: генерирует несколько структурированных уровней Take Profit для частичного закрытия позиций и трейлинг-стопа.
- HUD-панель Cyber Dark Glass: графический интерфейс реального времени, отображающий текущий рыночный тренд (bias), состояние активного сигнала, модель исполнения и целевые уровни без захламления графика.
- Исполнение без перерисовки: все сигналы и визуальные маркеры фиксируются строго при закрытии свечи, обеспечивая 100% точность бэктестирования и надежность в реальном времени.
- Многоканальная матрица уведомлений: оповещения в реальном времени через всплывающие окна терминала MT5, push-уведомления на мобильные устройства и email-оповещения.
Технические характеристики
|Характеристика
|Детали
|Платформа
|MetaTrader 5 (MT5)
|Поддерживаемые активы
|XAUUSD (Золото), основные валютные пары Forex, индексы (US30, NAS100), криптовалюты
|Рекомендуемые таймфреймы
|M5 (скальпинг) и M1
|Перерисовка сигналов
|Без перерисовки (сигналы фиксируются строго на закрытии бара)
|Режимы исполнения
|Адаптивный пробой тренда, импульсный перекрест (Momentum Crossover), возврат к среднему по волатильности
|Модуль рисков
|Динамический Pivot SL, многоцелевой TP (1-5 целей), шаговые множители Risk-to-Reward
Настраиваемые параметры
|Раздел параметров
|Описание
|Алгоритм и матрица сигналов
|Настройка базовых моделей входа, фильтров согласования EMA-трендов, переключателей защиты HTF-трендов на старших таймфреймах и чувствительности алгоритма.
|Модуль управления рисками
|Выбор динамического режима Stop Loss (структурный свинг или расширение волатильности) и настройка буферных отступов фракталов.
|Распределение целей
|Определение количества активных Take Profit (1-5), установка пропорций шагов Risk-to-Reward и включение затененных зон Риск/Прибыль.
|Визуальная графика
|Настройка значков маркеров сигналов, цветовых тем, толщины линий и видимости дашборда HUD.
|Уведомления
|Включение и отключение всплывающих окон на рабочем столе, push-уведомлений и email-оповещений.
Рекомендуемая настройка и лучшие практики
- Прикрепите MinTowin к графику M5 или M15 вашей предпочитаемой пары (например, XAUUSD).
- Убедитесь, что параметр AutoM5ScalpMode установлен в true для оптимизированных параметров скальпинга по умолчанию.
- Дождитесь завершения формирования свечи при появлении сигнальной стрелки перед открытием ордера.
- Используйте динамический SL и структурированные уровни TP, отображаемые на панели HUD, для дисциплинированного управления капиталом.