Mintowin
- 指标
-
Saeid Soleimani我是一名算法交易专家和人工智能研究员，常驻加拿大，拥有多伦多大学人工智能博士学位。
过去10年，我一直在开发金融交易系统和智能顾问。在过去4年中，我专注于将人工智能和机器学习集成到自动化交易解决方案中。
我的专业领域包括：
• MetaTrader平台的MQL4/MQL5编程
• 交易系统中的AI和机器学习
• 量化分析和算法策略
• 风险管理和投资组合优化
我发布了10个智能顾问，每个都经过667+个演示版本的严格测试，以确保在不同市场条件下的可靠性能。
我致力于帮助交易者利用人工智能技术，通过基于研究的创新解决方案提高交易绩效。
- 版本: 1.0
- 激活: 5
MinTowin MT5 量化交易分析套件
下一阶段价格 79$
MinTowin 是一款专为 MetaTrader 5 交易者设计的专业级算法市场结构与动态动量分析套件，旨在直接在图表上提供精准的执行信号、多层趋势确认和结构化风险管理。
核心技术优势： MinTowin 结合了独家的波动率扩张指标与多时间框架结构对齐，有效过滤市场噪音，识别高概率的趋势延续与突破交易机会。
核心功能
- 自适应市场结构过滤器： 识别市场体制的转变，并将短期剥头皮（Scalping）机会与更高时间框架的趋势方向完美对齐。
- 机构级风险引擎： 根据价格波段高低点及波动率扩张，动态计算结构化止损（Stop Loss）位置。
- 多阶梯利润分配： 生成多个结构化止盈（Take Profit）目标，便于分批平仓与移动止损管理。
- Cyber Dark Glass HUD 仪表盘： 实时图形界面，直观渲染当前市场偏向、活跃信号状态、执行模型及目标位，绝不遮挡图表。
- 无重绘（Non-Repainting）执行： 所有信号与视觉标记在 K 线收盘时锁定，保证 100% 回测真实性与实时可靠性。
- 多通道通知矩阵： 支持 MT5 终端弹窗、手机 App 推送及电子邮件等实时警报。
技术规格
|技术规格
|详细信息
|交易平台
|MetaTrader 5 (MT5)
|支持品种
|XAUUSD（黄金）、外汇主流货币对、股指（US30, NAS100）、加密货币
|推荐时间框架
|M5（剥头皮/超短线）及 M1
|信号重绘
|无重绘（信号严格在 K 线收盘时锁定）
|执行模式
|自适应趋势突破、动量交叉、波动率均值回归
|风险引擎
|动态 Pivot SL、多目标 TP (1-5个目标)、风险回报比阶梯倍数
可配置参数
|参数板块
|说明
|算法与信号矩阵
|配置核心入场模型、EMA 趋势对齐过滤器、大周期 HTF 趋势防护开关及算法灵敏度。
|风险管理引擎
|选择动态止损模式（结构波段 vs 波动率扩张）并自定义分形缓冲偏移量。
|目标分配
|定义活跃止盈目标数量 (1-5)、设置风险回报比步进比例，并启用带阴影的风控区域带。
|视觉图形
|自定义信号标记图标、色彩主题、线条宽度及 HUD 仪表盘可见性。
|通知设置
|启用或禁用桌面弹窗警报、手机推送警报及电子邮件警报。
推荐设置与最佳实践
- 将 MinTowin 加载到您首选品种（如 XAUUSD）的 M5 或 M15 图表上。
- 确保将 AutoM5ScalpMode 设置为 true，以使用针对剥头皮优化的默认参数。
- 当出现信号箭头时，请等待当前 K 线完全收盘后再执行订单。
- 结合 HUD 上显示的动态 SL 和结构化 TP 目标位，实施严谨的资金管理。