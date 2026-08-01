Next Bar Clock

BAR KAPANIŞ GERİ SAYIMI

BAR CLOSE COUNTDOWN, mevcut mumun kapanmasına kalan süreyi göstermek için tasarlanmış pratik bir MetaTrader 5 göstergesidir. Geri sayım, aktif mumun yakınında doğrudan grafikte görünür ve yatırımcıların platform saatini kontrol etmeden veya kalan süreyi manuel olarak hesaplamadan mumun tamamlanmasını izlemelerine olanak tanır.

Bu gösterge, geri sayımı her saniye günceller ve seçilen grafik zaman dilimine otomatik olarak uyum sağlar. M1, M5 ve M15 gibi kısa vadeli grafiklerin yanı sıra H1, H4 ve Günlük grafikler de dahil olmak üzere daha yüksek zaman dilimlerinde kullanılabilir.

Üç aşamalı bir renk sistemi, her mumun son saniyelerini kolayca ayırt etmeyi sağlar:

  • Normal geri sayım süresi boyunca, zamanlayıcı seçilen standart metin rengini kullanır.
  • Son 10 saniye içinde, erken uyarı olarak zamanlayıcı turuncu renge döner.
  • Son 5 saniye içinde, mum çubuğunun kapanışına yaklaşıldığını vurgulamak için zamanlayıcı kırmızıya döner.

Bu görsel uyarı sistemi, özellikle mum çubuğu kapandıktan sonra karar veren yatırımcılar için oldukça faydalı olabilir. Tamamlanmamış bir mum çubuğuna tepki vermekten kaynaklanan erken girişleri önlemeye yardımcı olur. Yatırımcılar, son fiyat hareketini gözlemleyebilir ve strateji koşullarını değerlendirmeden önce mum çubuğunun tamamlanmasını bekleyebilirler.

Zamanlayıcı, grafik zaman ve fiyat koordinatları kullanılarak konumlandırılır, böylece büyük bir sabit gösterge alanı kaplamak yerine aktif mum çubuğuna bağlı kalır. Kompakt tasarımı, grafiği temiz tutar ve diğer göstergeler, Uzman Danışmanlar, çizim araçları ve işlem şablonlarıyla birlikte çalışmasına olanak tanır.

Ana Özellikler

  • Kalan mum süresini doğrudan grafik üzerinde gösterir.
  • Her saniye otomatik olarak güncellenir.
  • Son 10 saniyede turuncu uyarı.
  • Son 5 saniyede kırmızı kritik uyarı.
  • MetaTrader 5'in tüm grafik zaman dilimlerinde çalışır.
  • Saat, dakika ve saniyeyi destekler.
  • İsteğe bağlı saniye göstergesi
  • Özelleştirilebilir normal, uyarı ve kritik renkler
  • Ayarlanabilir yazı tipi adı ve metin boyutu
  • Hafif tasarım, büyük bir gösterge paneli içermiyor.
  • Grafik zaman dilimi değiştiğinde otomatik olarak yeniden hesaplama yapar.
  • Geri sayım hesaplaması için aracı sunucunun zamanını kullanır.
  • Forex, metaller, endeksler, kripto paralar ve diğer MT5 sembolleri için uygundur.

Nasıl Kullanılır

BAR CLOSE COUNTDOWN göstergesini herhangi bir MetaTrader 5 grafiğine ekleyin . Gösterge, mevcut mumun açılış zamanını anında hesaplayacak, bir sonraki mumun ne zaman başlaması gerektiğini belirleyecek ve kalan süreyi gösterecektir.

Gösterge ayarlarından metin rengini, turuncu uyarı rengini, kırmızı kritik rengi, yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve saniye gösterimini özelleştirebilirsiniz.

BAR CLOSE COUNTDOWN, alım veya satım sinyalleri üretmez ve işlemleri açmaz, değiştirmez veya kapatmaz. Bu, yatırımcıların mum çubuklarının tamamlanmasını daha doğru bir şekilde izlemelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş görsel bir zamanlama yardımcısıdır.


Recommended products
SMC Signals Alert
Quang Vinh Nguyen
5 (2)
Indicators
This latest version is shared with the community as part of our ongoing product development. More useful features and improvements are planned for future updates. Constructive and good-faith feedback is always welcome and greatly appreciated. SMC Signals Indicator is a professional Smart Money Concept (SMC) trading tool designed to help traders identify high-probability market opportunities using institutional-style price action analysis. The indicator
FREE
Prime Vortex Pro Mt5
Ashraful Alam
Indicators
Prime Vortex Pro (MT5) — Multi-Layer Confluence Trend & Reversal Signal Indicator Built natively for MetaTrader 5. Fewer signals. Stronger confluence. Why Prime Vortex Pro Exists Most signal indicators fire on nearly every candle — dozens of arrows a day, most of them noise that pulls traders into weak, low-probability setups. Prime Vortex Pro flips that approach: silence is the default. A signal only appears when multiple, independent layers of market evidence — trend, trend strength, market st
Pure Price Action ICT
Dong Hao Bui
Indicators
The   Pure Price Action ICT Tools   indicator is designed for pure price action analysis, automatically identifying real-time market structures, liquidity levels, order & breaker blocks, and liquidity voids. Its unique feature lies in its exclusive reliance on price patterns, without being constrained by any user-defined inputs, ensuring a robust and objective analysis of market dynamics.   MARKET STRUCTURES A Market Structure Shift, also known as a Change of Character (CHoCH), is a pivota
Advanced Price Flow Analytics 8
Rafael Vasili
Indicators
DAILY OH/OL SDEV QUANT MODEL - STATISTICAL TRADING WITH PRECISION RISK MANAGEMENT TRADE WITH MATHEMATICAL CERTAINTY - KNOW YOUR EXACT STOP-LOSS AND TAKE-PROFIT BEFORE YOU ENTER This indicator analyzes 5,000+ days of price history to give you: Exact entry levels (sigma bands locked at daily open) Exact stop-loss distance (from M
SC MTF Balance of Power MT5
Krisztian Kenedi
Indicators
Balance of Power (BOP) indicator with multi-timeframe support, customizable visual signals, and configurable alert system. Freelance programming services, updates, and other TrueTL products are available on my MQL5 profile . Feedback and reviews are highly appreciated! What is BOP? Balance of Power (BOP) is an oscillator that measures the strength of buyers versus sellers by comparing the change in price to the range of the bar. The indicator is calculated as (Close - Open) / (High - Low), th
FREE
Brain SMC Ultimate
Yudi Sri Warsito
5 (1)
Indicators
THE BRAIN SMC ULTIMATE   "Trade Like an Institution, Analyze Like a Professional" Are you tired of cluttered charts, lagging indicators, and conflicting signals? Welcome to the era of Clean Trading. The Brain SMC Ultimate is engineered for traders who prioritize visual clarity without sacrificing data accuracy. Utilizing the latest Smart Money Concepts (SMC) algorithms, this indicator maps institutional footprints directly onto your MetaTrader 5 chart. CORE PREMIUM FEATURES Smart Entry Guidan
FREE
Smart FVG indicator
Ahmad Kazbar
4.92 (13)
Indicators
Smart FVG Indicator MT5 – Fair Value Gap and Imbalance Detection Smart FVG Indicator MT5 is a professional Fair Value Gap (FVG) and Imbalance detection tool for MetaTrader 5 . It is designed for traders who use Smart Money Concepts (SMC) and ICT-style analysis to study market structure, liquidity and price inefficiencies. The indicator automatically scans price action to find valid Fair Value Gaps and Imbalance zones , then draws and updates these zones directly on the chart. This helps you see
FREE
WinWiFi Ultra Signal
Nirundorn Promphao
Indicators
"We have developed a highly accurate trading signal system applicable to all assets on the 15-minute (M15) timeframe. Calibrated against actual Gold price behavior, this system allows users to trade every candlestick effectively, regardless of market conditions—whether the market is trending, moving sideways, or reversing. The system features real-time arrows and color-coded indicators that signal immediate Buy or Sell entry points. This allows traders to use it as a reliable confirmation tool t
FREE
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
Indicators
LevelPAttern MT5 is a technical indicator based on the daily levels and Price Action patterns. The indicator is based on the standard ZigZag indicator + reversal candlestick pattens, such as Star, Hammer (also knows as Pin bar), Engulfing and others. The indicator generates audio and text notifications when a pattern is formed and a level is touched. It also supports sending email and push notifications. Indicator operation features It is suitable for working with any CFD and FOREX trading inst
OmniZones Supply Demand
Fatih Klavun
Indicators
Welcome to OmniZones Pro. Unlike traditional Supply & Demand indicators that simply draw rectangles at swing highs and lows, OmniZones features a State-Aware Algorithmic Pipeline that evaluates, scores, and tracks the lifecycle of every single zone in real-time. Perfect for scalping High-Liquidity Assets (Nasdaq, DAX, Gold, US30) or forex majors. Key Features: Quantitative Scoring Matrix:   Zones are not created equally. OmniZones algorithmically evaluates   Tick Volume Participation ,   Escape
FREE
CCI advanded
Minh Vuong Pham
5 (1)
Indicators
CCI Advanced is an enhanced Commodity Channel Index indicator for MetaTrader 5. It keeps the classic CCI engine but adds a clearer visual interface, automatic buy/sell signals, a dynamic histogram, and strong-signal and divergence detection. Features Automatic signals: prints buy/sell cues from CCI behavior at the zero and extreme levels. Dynamic color histogram: shows momentum strength and direction at a glance. Divergence detection: highlights divergence between price and CCI as an early rever
FREE
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Indicators
All about time and price by ICT. This indicator provides a comprehensive view of ICT killzones, Silver Bullet times, and ICT Macros, enhancing your trading experience.  In those time windows price either seeks liquidity or imbalances and you often find the most energetic price moves and turning points. Features: Automatic Adaptation: The ICT killzones intelligently adapt to the specific chart you are using. For Forex charts, it follows the ICT Forex times: In EST timezone: Session: Asia: 20h00-0
RBreaker
Zhong Long Wu
Indicators
RBreaker Gold Indicators is a short-term intraday trading strategy for gold futures that combines trend following and intraday reversal approaches. It not only captures profits during trending markets but also enables timely profit-taking and counter-trend trading during market reversals. This strategy has been ranked among the top ten most profitable trading strategies by the American magazine   Futures Truth   for 15 consecutive years. It boasts a long lifecycle and remains widely used and st
Engulfing Candle detector for MT5
Shin Eun Gu
4.33 (3)
Indicators
Engulfing Candle Detector Detectable pattern Double Candlestick Patterns Bullish Engulfing The first candle is black candle. The second candle opens with a gap below the real body of the black candle but rallies upwards to close above the real body of the black candle. In other words, the second candle's real body completely engulfs the first candle's real body Bearish Engulfing The first candle is white candle. The second candle opens with a gap above the real body of the white candle but dec
FREE
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Indicators
Be notified of every color change of Heiken Ashi (HA) candles. The indicator will trigger past and new signals every time that HA candles change their colors. ( Note : this tool is based on the code of Heiken Ashi indicator developed by MetaQuotes Software Corp.) Features The signals are triggered at closing of last bar/opening of a new bar; Any kind of alerts can be enabled: Dialog Box, Email message, SMS notifications for smartphones and tablets, and Sound alerts; By default, up arrows are pl
Gold Trader Pro Indicator MT5
Massimiliano Tuzzolino
Indicators
Gold Trader Pro is an advanced analytical tool specifically engineered for professional trading on XAUUSD (Gold). It provides an immediate comprehensive overview of market structure across 7 different timeframes, allowing traders to identify flow direction and signal strength through a modern, draggable, and interactive interface. Key Features Multi-Timeframe Analysis: Real-time monitoring of M1, M5, M15, M30, H1, H4, and D1. Two Operational Modes: MODE_SCALPING: Optimized for fast-paced analys
FREE
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.73 (11)
Indicators
ROMAN5 Time Breakout Indicator automatically draws the boxes for daily support and resistance breakouts. It helps the user identifying whether to buy or sell. It comes with an alert that will sound whenever a new signal appears. It also features an email facility. Your email address and SMTP Server settings should be specified in the settings window of the "Mailbox" tab in your MetaTrader 5. Blue arrow up = Buy. Red arrow down = Sell. You can use one of my Trailing Stop products that automatical
FREE
Institutional Swing Map
Danny Giovanni Romero Lozano
Indicators
Institutional Swing Map  Institutional Swing Map is a powerful visual indicator designed to help traders clearly understand daily market structure by connecting highs and lows and highlighting key price zones. It operates on a higher timeframe (default: Daily) and projects that structure directly onto your current chart, giving you a clearer perspective of market behavior. Key Features High-to-High & Low-to-Low Connections Automatically draws trend lines connecting consecutive daily highs a
FREE
Adjustable Fractals MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Adjustable Fractals" - is an advanced version of fractal indicator, very useful trading tool! As we know   Standard fractals MT5 indicator does not have settings at all   - this is very inconvenient for traders. Adjustable Fractals has resolved that issue - it has all necessary settings: Adjustable period   of indicator (recommended values - above 7). Adjustable distance   from Highs/Lows of price. Adjustable design  o f fractal arrows. Indicator has built-in Mobile and PC alerts. Click here
HTF Levels
Dawid Kubacki
Indicators
Is a clean and lightweight multi-timeframe support/resistance indicator for MetaTrader 5, designed for traders who focus on key higher timeframe price reactions. This free version gives you access to: one higher timeframe selection, historical level projection, and the most important equilibrium level — the 50% HTF range. What HTF Levels Draws The indicator automatically plots: HTF High HTF Low HTF 50% Level (midpoint) You can also: extend levels historically, visualize HTF candle boundaries, d
FREE
Fractal Market Structure
Rick in t Veld
Indicators
Market Structure Fractals The structure layer MetaTrader 5 was missing Most traders stare at candles and draw structure manually — imprecisely, inconsistently, and always too late. You know what a fractal high and low look like. The question is whether you can spot every one, mark it cleanly, and track it the moment price breaks through. You can't. Market Structure Fractals can. MetaTrader 5 shows you price. It doesn't show you structure. That gap — between a candle pattern and a confirmed bre
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indicators
SUPERTREND; It is a trend following indicator based on the SuperTrend ATR created by Olivier Seban. It can be used to detect changes in trend direction and locate stops. When the price falls below the indicator curve, it turns red and indicates a downtrend. Conversely, when the price moves above the curve, the indicator turns green, indicating an uptrend. Like other indicators, it works well on SuperTrend when used in conjunction with other indicators such as MACD, parabolik SAR, Bollinger Band
FREE
Has rsi signal
Evgenii Savinov
Indicators
HAS RSI Signal — Professional Trend Indicator with SL/TP Calculation HAS RSI Signal is a powerful trading tool that combines time-tested classics with modern noise-filtering algorithms. The indicator analyzes the market through the prism of Heiken Ashi Smoothed candles and the RSI oscillator, providing clear entry signals at trend reversals or when exiting overbought/oversold zones. Key Advantages: Double Filtration: Using Heiken Ashi Smoothed eliminates market "noise," while RSI confirms the mo
Swing Failure Hunter
Shingidzano Lesetedi
Indicators
SFP Hunter — Swing Failure Pattern SFP Hunter is a MetaTrader 5 indicator that automatically detects Swing Failure Patterns (SFP) on any symbol and timeframe. The indicator identifies single-candle stop-hunt reversals where price wicks beyond a prior swing high or low and closes back inside on the same candle, signalling a potential reversal from that level. How the Pattern Works A Swing Failure Pattern occurs when price briefly breaches a prior swing high or swing low — triggering the stop orde
RSI with alerts BDA
Laron Demetris Burrows
4.89 (28)
Indicators
This free algorithm predicts short term changes in price with a 86%* accuracy. When there is a large move as determined by the ATR, during an overbought or oversold condition, the indicator will alert you. Predicts if price will be higher or lower than the signal candle. Perfect for mean reversion trading, binary options or futures contracts on larger time frames. The indicator was backtested on 5 years of data and has a 90% accuracy for predicting price reversals over time. Features: Simple set
FREE
OBVstrengAlertArrow
Long Vu Duc
Indicators
Chỉ báo này sẽ thông báo cho bạn nếu cấu hình xu hướng thành công. Tín hiệu theo xu hướng không nên được tăng theo, nhưng tín hiệu mua ở mức giá thấp theo mô hình giao dịch thông thường của bạn, hoặc tín hiệu bán ở mức giá tốt, là một lựa chọn rất tốt. Hãy thiết lập nó trên khung thời gian lớn hơn và theo dõi các khung thời gian nhỏ hơn, bám sát các xu hướng chính. Tôi thường thiết lập ba khung thời gian gần nhau nhất và không bao giờ đi ngược tín hiệu của INdicator này. INdicator   này không có
GDS Renko Entry Helper
Andrey Goida
1 (1)
Indicators
GDS Renko Entry Helper - Free Renko Price Interaction Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Entry Helper is a free Renko price interaction indicator for MetaTrader 5. It helps traders highlight important areas where price reacts, slows down, returns to a zone or changes behavior around support and resistance. The tool is designed for manual Renko analysis. It does not generate buy or sell signals and does not tell the trader when to enter the market. Its purpose is to help focus attention on area
FREE
AW Heiken Ashi MT5
AW Trading Software Limited
Indicators
AW Heiken Ashi — Smart indicator of trend and TP levels. Advanced indicator based on classic Heiken Ashi, adapted for traders, with greater flexibility and clarity. Unlike the standard indicator, AW Heiken Ashi helps analyze the trend, determine profit targets and filter false signals, providing more confident trading decisions. Setup Guide and Instructions - Here / MT4 Version - Here Advantages of AW Heiken Ashi: Works on any assets and timeframes, Highly adaptable to the trader's style, Dynami
Stochastic Signal Pro
Albert Kassina Diatta
Indicators
What does this indicator do? Stochastic Signal Pro analyzes market momentum using an optimized Stochastic Oscillator to detect: Overbought zones Oversold zones High-probability reversal points It automatically generates Buy and Sell signals directly on the chart. Key Features Buy & Sell arrows No repaint signals Works on MT5 All timeframes All symbols (Forex, Gold, Indices, Crypto) Beginner friendly Lightweight & fast Alerts Included MT5 popup alert Sound alert Push notif
FREE
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (131)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE: Smart Trend Trading System is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. Smart Trend Trading System is a complete non-repainting, non-redrawing, and non-laggi
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Indicators
Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! Technical Specifications Platform MetaTrader 5 Indicator Type Multi-Timeframe Trend Indicator Operating Timeframe Any char
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Indicators
The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Indicators
The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Indicators
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a professional trading indicator built on Smart Money Concepts (SMC), combining market structure analysis with a No Repaint BUY / SELL signal system in a single indicator. It helps traders understand market structure more clearly, identify key price zones, and focus on higher-quality trading opportunities. By combining Multi-Timeframe Analysis, Points of Interest (POIs), and real-time signals, the i
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Indicators
SuperScalp Pro –  Professional Multi-Layer Confluence Scalping System SuperScalp Pro is a professional multi-layer confluence scalping system designed to help traders identify higher-probability opportunities with clearer entry confirmation, ATR-based Stop Loss and Take Profit levels, and flexible signal filtering across XAUUSD, BTCUSD, and major Forex pairs. Full documentation available in the product blog:   [User Guide] Auto trading available via SuperScalp Pro Auto Trader EA:   [Auto Trader
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Indicators
Secure the Lowest Price Today. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. Let's be honest first. No indicator will make you profitable on its own. If someone tells you otherwise, they're selling you a dream. Every indicator that shows perfect buy/sell arrows can be made to look flawless — just zoom into the right window of history and screenshot the winners. We won't do that. SMC Intraday Formula is a tool. It reads the market structure for you, maps the hig
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Indicators
Price will increase by $20 every 10 buyers to maintain premium value. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. You have probably tested dozens of indicators before. But we are not here to be “just another signals indicator.” Behind GoldenX Entry is intensive research & development focused on building sophisticated algorithms designed to adapt to the real behavior of every instrument — not generic signals recycled everywhere else. From advanced Auto Optim
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
Indicators
Gold Entry Sniper – Professional Multi-Timeframe ATR Dashboard for Gold Scalping & Swing Trading Gold Entry Sniper is a cutting-edge MetaTrader 5 indicator designed to give traders precise buy/sell signals for XAUUSD and other symbols, powered by ATR Trailing Stop logic and a multi-timeframe analysis dashboard . Built for both scalpers and swing traders, it combines real-time market direction , dynamic stop levels , and professional visual dashboards to help you identify high-probability gold en
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Indicators
discount ends SOON next price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 5 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactly where th
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Indicators
Gann Made Easy   is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases . SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and non-lagging price action trading indicator designed
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Indicators
From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (17)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Indicators
Live Trading Signals Using M1 Quantum : Signal  (Trade executed automatically by the Quantum Trade Assistant , included free with this product.) Version 1.4 is game changer, default setting adjusted for GBPUSD M1 Price Plan: Current Price: $169 (Early Adopter Offer) Next Planned Price: $189 Planned Retail Price: $299 Developer Note:  After your purchase, please contact me to receive the latest  recommended settings (set file) , trading tips, and an invitation to our  VIP Support Group , where y
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicators
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicators
Power Candles V3 - Self-Optimizing Strength Indicator Power Candles V3 turns currency and instrument strength into an actionable trade plan on every chart it is attached to. Instead of just coloring candles, it runs a live auto-optimization in the background and hands you the best Stop Loss, Take Profit and signal threshold for the symbol in front of you. One click adopts it for live trading - entry, Stop Loss and Take Profit rays appear on the chart at the exact prices, and alerts fire with dir
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Indicators
Azimuth Pro V2: Synthetic Fractal Structure and Confirmed Entries for MT5 Overview Azimuth Pro is a multi-level swing structure indicator by Merkava Labs . Four nested swing layers, swing-anchored VWAP, ABC pattern detection, three-timeframe structural filtering, and closed-bar confirmed entries — one chart, one workflow from micro-swings to macro-cycles. This is not a blind signal product. It is a structure-first workflow for traders who care about location, context, and timing. ️ Summer Sale
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Indicators
ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to en
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Money Flow Profile MT4  HERE Here our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis  Master Edition is a professional-grade analytical tool designed to visualize market structure through the lens of volume and money flow. Unlike standard volume indicators, this tool displays a Daily Volume Profile
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicators
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Indicators
Limited Discounted Price!  Only $99! After purchase contact me to get the bonus ORB Seeker EA and personal optimized set files. Catch clean session breakouts with confidence! ORB Seeker MT5 is a professional Opening Range Breakout (ORB) indicator built for traders who want accuracy, simplicity, flexibility, and clear chart structure. It automatically plots the pre-market or custom session range on any instrument, then gives clear breakout signals with entry, stop loss, take profit, and optiona
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
More from author
Trade entry coach
Soner Oguz
Indicators
İŞLEM GİRİŞ KOÇU - Ücretsiz MT5 Eğitim Göstergesi Trade Entry Coach, MetaTrader 5 kullanıcılarının trendleri, destek ve direnç seviyelerini ve mum çubuğu onaylarını daha yapılandırılmış bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiş ücretsiz bir eğitim göstergesidir. Bu gösterge, mevcut grafik zaman dilimindeki piyasa koşullarını analiz eder ve sonuçları kompakt bir bilgi panelinde görüntüler. Otomatik olarak işlem açmaz veya kullanıcı adına işlem kararları almaz. ANA ÖZELLİK
FREE
Trade Entry Coach pro
Soner Oguz
Indicators
TRADER EDUCATION PRO v4.0 - MT5 İşlem Girişi ve Piyasa Okuma Göstergesi TRADER EDUCATION PRO v4.0, MetaTrader 5 kullanıcılarının piyasa koşullarını daha sistematik bir şekilde değerlendirmelerine ve uygun işlem giriş koşullarını belirlemeyi öğrenmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiş, çoklu zaman dilimli bir eğitim göstergesidir. Sadece AL veya SAT mesajları göstermek yerine, gösterge trendi, piyasa yapısını, önemli fiyat bölgelerini, momentumu, mum formasyonunun onayını ve risk-ödül oranın
Smart Gold Entry Assistant
Soner Oguz
Indicators
AKILLI ALTIN ​​​​GİRİŞ YARDIMCISI v7.0     Teknik ve eğitim göstergesi 1 AKILLI ALTIN ​​​​GİRİŞ YARDIMCISI v7.0 MT5 Altın Analizi ve İşlem Giriş göstergesi AKILLI ALTIN ​​​​GİRİŞ YARDIMCISI v7.0, MetaTrader 5 kullanıcılarının XAUUSD (ALTIN) piyasadaki ve potansiyel işlem yüklemelerini bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak için belirlenen analiz zaman aralığı analiz göstergesidir. Gösterge, yalnızca AL veya SAT göstermek yerine, ana trend, piyasada mevcut, önemli fiyat bölgelerini, mome
Filter:
No reviews
Reply to review