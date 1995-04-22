SMC BreakTrend EA

SMC BREAKTREND EA — ТРЕНДОВЫЙ ПРОБОЙ ЗОЛОТА 🎯

У пробойной торговли есть один классический враг — ложный пробой. Во флэте золото обожает проколоть уровень, собрать стопы и развернуться. SMC BreakTrend EA построен как дисциплинированный ответ именно на эту проблему: он торгует пробои реальных уровней ликвидности строго по направлению старшего тренда — и пропускает всё остальное.

ЧТО ЭТО

Полностью автоматический трендовый советник для XAUUSD (золото). Он строит уровни ликвидности из кластеров свингов — та же математика, что в индикаторе SMC Liquidity OB Profile, — ждёт пробоя и входит только тогда, когда тренды D1 и H4 (фильтры по EMA) совпадают с направлением пробоя. Никакой контртрендовой рулетки и спама сигналами.

КАК РАБОТАЕТ — ПО ШАГАМ

1. Советник сканирует свинги и группирует их в кластеры — так формируются уровни ликвидности.

2. Ждёт пробоя уровня. Нет пробоя — нет сделки.

3. Перед входом проверяет тренд на D1 и H4 по EMA. Оба должны смотреть туда же, куда пробой. Если нет — сигнал пропускается.

4. Сделка открывается сразу со стоп-лоссом 1 ATR. Каждая позиция защищена с первой секунды.

5. Дальше — сопровождение: трейлинг-стоп по ATR, опциональное частичное закрытие на заданном R и выход по тайм-ауту, если сделка «зависла».

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ — ГЛАВНАЯ ФИШКА 🛡️

Забудьте про десяток настроек. Один переключатель — четыре готовых профиля риска:

  • Низкий
  • Средний
  • Высокий
  • Очень высокий

…плюс режим Custom для полного ручного контроля.

Три режима лота:

  • Автолот — риск в процентах от баланса
  • Фиксированный лот
  • Ступенчатый лот от размера депозита

Отдельно про опциональную сетку восстановления: у неё ЖЁСТКИЙ лимит числа шагов и сброс к базовому лоту. Это не бесконечный мартингейл. По умолчанию она ВЫКЛЮЧЕНА во всех профилях, кроме «Очень высокий». Консервативные профили работают вообще без сеток и мартингейла.

СПИСОК ФУНКЦИЙ ⚙️

  • Трендовая логика: пробой ликвидности + фильтр тренда D1/H4 по EMA
  • Уровни ликвидности из кластеров свингов (математика SMC Liquidity OB Profile)
  • Стоп-лосс (1 ATR) у каждой сделки с момента открытия
  • Трейлинг-стоп по ATR
  • Частичное закрытие на заданном R (опция)
  • Тайм-аут позиции по времени
  • 4 профиля риска + Custom
  • 3 режима расчёта лота
  • Опциональная сетка восстановления с жёстким лимитом шагов (по умолчанию выключена)
  • Фильтр широкого спреда
  • Разработан и откалиброван для XAUUSD, рабочий ТФ H1, торгует с графика любого ТФ
  • Не требует настройки: прикрепил — выбрал профиль — работает

ТРЕБОВАНИЯ 📋

  • Платформа: MetaTrader 5
  • Инструмент: XAUUSD (золото); рабочий ТФ H1, прикреплять можно к графику любого ТФ
  • Спред: чем ниже, тем лучше — встроен фильтр широкого спреда, и на счетах с высоким спредом часть сигналов будет просто пропущена
  • VPS: рекомендуется для бесперебойной работы 24/5 — советник ведёт каждую позицию трейлинг-стопом и должен оставаться на связи
  • Депозит: зависит от минимального лота вашего брокера и выбранного профиля риска. Перед реальным счётом прогоните тестер стратегий со своим депозитом и профилем — сразу увидите лоты и требуемую маржу

ЧЕГО ЖДАТЬ ПО ТЕМПУ

Это системный трендовый подход, а не скальпер-шумодав. Сделок немного — несколько в неделю. Качество сетапа важнее количества шума.

КОМУ ПОДХОДИТ

  • Тем, кто хочет торговать золото по тренду, а не против него
  • Тем, кто устал от советников с 50 настройками — здесь один переключатель профиля
  • Тем, для кого стоп-лосс с первой секунды — обязательное условие
  • Тем, кто избегает мартингейла, но хочет иметь опциональный, жёстко ограниченный режим восстановления

КАК НАЧАТЬ — 3 ШАГА 🚀

1. Прогоните советник в тестере стратегий MT5 на XAUUSD и посмотрите, как он себя ведёт — рекомендуем начать именно с этого.

2. Поставьте его на демо-счёт и дайте поработать в реальных рыночных условиях.

3. Прикрепите к графику XAUUSD, выберите профиль риска — готово.

ЦЕНА

Стартовая цена $200. После каждых 10 проданных копий цена вырастает на $50 — чем раньше берёте, тем дешевле.

Сомневаетесь? И не нужно верить на слово: скачайте демо, прогоните советник в тестере стратегий MT5 на XAUUSD со своим размером депозита и посмотрите каждый вход и каждый стоп своими глазами. Потом решайте. Вопросы перед покупкой — пишите в комментарии, отвечаю.

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Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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SMC Liquidity OB Profile
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ТРИ СЛОЯ SMC-РАЗМЕТКИ В ОДНОМ ИНСТРУМЕНТЕ Пулы ликвидности, ордер-блоки и профиль объёма — разметка Smart Money, которую обычно приходится собирать из трёх разных индикаторов. SMC Liquidity OB Profile рисует всё в одном инструменте: единый блок входных параметров, один визуальный язык. Почему не собрать то же самое из бесплатных SMC-оверлеев? Потому что три оверлея — это три списка настроек, три визуальных стиля и тройная нагрузка на график. Здесь всё считается за один лёгкий проход по истори
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