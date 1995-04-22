SMC BreakTrend EA
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- Версия: 2.0
- Активации: 5
SMC BREAKTREND EA — ТРЕНДОВЫЙ ПРОБОЙ ЗОЛОТА 🎯
У пробойной торговли есть один классический враг — ложный пробой. Во флэте золото обожает проколоть уровень, собрать стопы и развернуться. SMC BreakTrend EA построен как дисциплинированный ответ именно на эту проблему: он торгует пробои реальных уровней ликвидности строго по направлению старшего тренда — и пропускает всё остальное.
ЧТО ЭТО
Полностью автоматический трендовый советник для XAUUSD (золото). Он строит уровни ликвидности из кластеров свингов — та же математика, что в индикаторе SMC Liquidity OB Profile, — ждёт пробоя и входит только тогда, когда тренды D1 и H4 (фильтры по EMA) совпадают с направлением пробоя. Никакой контртрендовой рулетки и спама сигналами.
КАК РАБОТАЕТ — ПО ШАГАМ
1. Советник сканирует свинги и группирует их в кластеры — так формируются уровни ликвидности.
2. Ждёт пробоя уровня. Нет пробоя — нет сделки.
3. Перед входом проверяет тренд на D1 и H4 по EMA. Оба должны смотреть туда же, куда пробой. Если нет — сигнал пропускается.
4. Сделка открывается сразу со стоп-лоссом 1 ATR. Каждая позиция защищена с первой секунды.
5. Дальше — сопровождение: трейлинг-стоп по ATR, опциональное частичное закрытие на заданном R и выход по тайм-ауту, если сделка «зависла».
УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ — ГЛАВНАЯ ФИШКА 🛡️
Забудьте про десяток настроек. Один переключатель — четыре готовых профиля риска:
- Низкий
- Средний
- Высокий
- Очень высокий
…плюс режим Custom для полного ручного контроля.
Три режима лота:
- Автолот — риск в процентах от баланса
- Фиксированный лот
- Ступенчатый лот от размера депозита
Отдельно про опциональную сетку восстановления: у неё ЖЁСТКИЙ лимит числа шагов и сброс к базовому лоту. Это не бесконечный мартингейл. По умолчанию она ВЫКЛЮЧЕНА во всех профилях, кроме «Очень высокий». Консервативные профили работают вообще без сеток и мартингейла.
СПИСОК ФУНКЦИЙ ⚙️
- Трендовая логика: пробой ликвидности + фильтр тренда D1/H4 по EMA
- Уровни ликвидности из кластеров свингов (математика SMC Liquidity OB Profile)
- Стоп-лосс (1 ATR) у каждой сделки с момента открытия
- Трейлинг-стоп по ATR
- Частичное закрытие на заданном R (опция)
- Тайм-аут позиции по времени
- 4 профиля риска + Custom
- 3 режима расчёта лота
- Опциональная сетка восстановления с жёстким лимитом шагов (по умолчанию выключена)
- Фильтр широкого спреда
- Разработан и откалиброван для XAUUSD, рабочий ТФ H1, торгует с графика любого ТФ
- Не требует настройки: прикрепил — выбрал профиль — работает
ТРЕБОВАНИЯ 📋
- Платформа: MetaTrader 5
- Инструмент: XAUUSD (золото); рабочий ТФ H1, прикреплять можно к графику любого ТФ
- Спред: чем ниже, тем лучше — встроен фильтр широкого спреда, и на счетах с высоким спредом часть сигналов будет просто пропущена
- VPS: рекомендуется для бесперебойной работы 24/5 — советник ведёт каждую позицию трейлинг-стопом и должен оставаться на связи
- Депозит: зависит от минимального лота вашего брокера и выбранного профиля риска. Перед реальным счётом прогоните тестер стратегий со своим депозитом и профилем — сразу увидите лоты и требуемую маржу
ЧЕГО ЖДАТЬ ПО ТЕМПУ
Это системный трендовый подход, а не скальпер-шумодав. Сделок немного — несколько в неделю. Качество сетапа важнее количества шума.
КОМУ ПОДХОДИТ
- Тем, кто хочет торговать золото по тренду, а не против него
- Тем, кто устал от советников с 50 настройками — здесь один переключатель профиля
- Тем, для кого стоп-лосс с первой секунды — обязательное условие
- Тем, кто избегает мартингейла, но хочет иметь опциональный, жёстко ограниченный режим восстановления
КАК НАЧАТЬ — 3 ШАГА 🚀
1. Прогоните советник в тестере стратегий MT5 на XAUUSD и посмотрите, как он себя ведёт — рекомендуем начать именно с этого.
2. Поставьте его на демо-счёт и дайте поработать в реальных рыночных условиях.
3. Прикрепите к графику XAUUSD, выберите профиль риска — готово.
ЦЕНА
Стартовая цена $200. После каждых 10 проданных копий цена вырастает на $50 — чем раньше берёте, тем дешевле.
Сомневаетесь? И не нужно верить на слово: скачайте демо, прогоните советник в тестере стратегий MT5 на XAUUSD со своим размером депозита и посмотрите каждый вход и каждый стоп своими глазами. Потом решайте. Вопросы перед покупкой — пишите в комментарии, отвечаю.