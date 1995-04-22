SMC BREAKTREND EA — ТРЕНДОВЫЙ ПРОБОЙ ЗОЛОТА 🎯

У пробойной торговли есть один классический враг — ложный пробой. Во флэте золото обожает проколоть уровень, собрать стопы и развернуться. SMC BreakTrend EA построен как дисциплинированный ответ именно на эту проблему: он торгует пробои реальных уровней ликвидности строго по направлению старшего тренда — и пропускает всё остальное.

ЧТО ЭТО

Полностью автоматический трендовый советник для XAUUSD (золото). Он строит уровни ликвидности из кластеров свингов — та же математика, что в индикаторе SMC Liquidity OB Profile, — ждёт пробоя и входит только тогда, когда тренды D1 и H4 (фильтры по EMA) совпадают с направлением пробоя. Никакой контртрендовой рулетки и спама сигналами.

КАК РАБОТАЕТ — ПО ШАГАМ

1. Советник сканирует свинги и группирует их в кластеры — так формируются уровни ликвидности.

2. Ждёт пробоя уровня. Нет пробоя — нет сделки.

3. Перед входом проверяет тренд на D1 и H4 по EMA. Оба должны смотреть туда же, куда пробой. Если нет — сигнал пропускается.

4. Сделка открывается сразу со стоп-лоссом 1 ATR. Каждая позиция защищена с первой секунды.

5. Дальше — сопровождение: трейлинг-стоп по ATR, опциональное частичное закрытие на заданном R и выход по тайм-ауту, если сделка «зависла».

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ — ГЛАВНАЯ ФИШКА 🛡️

Забудьте про десяток настроек. Один переключатель — четыре готовых профиля риска:

Низкий

Средний

Высокий

Очень высокий

…плюс режим Custom для полного ручного контроля.

Три режима лота:

Автолот — риск в процентах от баланса

Фиксированный лот

Ступенчатый лот от размера депозита

Отдельно про опциональную сетку восстановления: у неё ЖЁСТКИЙ лимит числа шагов и сброс к базовому лоту. Это не бесконечный мартингейл. По умолчанию она ВЫКЛЮЧЕНА во всех профилях, кроме «Очень высокий». Консервативные профили работают вообще без сеток и мартингейла.

СПИСОК ФУНКЦИЙ ⚙️

Трендовая логика: пробой ликвидности + фильтр тренда D1/H4 по EMA

Уровни ликвидности из кластеров свингов (математика SMC Liquidity OB Profile)

Стоп-лосс (1 ATR) у каждой сделки с момента открытия

Трейлинг-стоп по ATR

Частичное закрытие на заданном R (опция)

Тайм-аут позиции по времени

4 профиля риска + Custom

3 режима расчёта лота

Опциональная сетка восстановления с жёстким лимитом шагов (по умолчанию выключена)

Фильтр широкого спреда

Разработан и откалиброван для XAUUSD, рабочий ТФ H1, торгует с графика любого ТФ

Не требует настройки: прикрепил — выбрал профиль — работает

ТРЕБОВАНИЯ 📋

Платформа: MetaTrader 5

Инструмент: XAUUSD (золото); рабочий ТФ H1, прикреплять можно к графику любого ТФ

Спред: чем ниже, тем лучше — встроен фильтр широкого спреда, и на счетах с высоким спредом часть сигналов будет просто пропущена

VPS: рекомендуется для бесперебойной работы 24/5 — советник ведёт каждую позицию трейлинг-стопом и должен оставаться на связи

Депозит: зависит от минимального лота вашего брокера и выбранного профиля риска. Перед реальным счётом прогоните тестер стратегий со своим депозитом и профилем — сразу увидите лоты и требуемую маржу

ЧЕГО ЖДАТЬ ПО ТЕМПУ

Это системный трендовый подход, а не скальпер-шумодав. Сделок немного — несколько в неделю. Качество сетапа важнее количества шума.

КОМУ ПОДХОДИТ

Тем, кто хочет торговать золото по тренду, а не против него

Тем, кто устал от советников с 50 настройками — здесь один переключатель профиля

Тем, для кого стоп-лосс с первой секунды — обязательное условие

Тем, кто избегает мартингейла, но хочет иметь опциональный, жёстко ограниченный режим восстановления

КАК НАЧАТЬ — 3 ШАГА 🚀

1. Прогоните советник в тестере стратегий MT5 на XAUUSD и посмотрите, как он себя ведёт — рекомендуем начать именно с этого.

2. Поставьте его на демо-счёт и дайте поработать в реальных рыночных условиях.

3. Прикрепите к графику XAUUSD, выберите профиль риска — готово.

ЦЕНА

Стартовая цена $200. После каждых 10 проданных копий цена вырастает на $50 — чем раньше берёте, тем дешевле.

Сомневаетесь? И не нужно верить на слово: скачайте демо, прогоните советник в тестере стратегий MT5 на XAUUSD со своим размером депозита и посмотрите каждый вход и каждый стоп своими глазами. Потом решайте. Вопросы перед покупкой — пишите в комментарии, отвечаю.