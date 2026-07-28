🎯 ТРИ СЛОЯ SMC-РАЗМЕТКИ В ОДНОМ ИНСТРУМЕНТЕ

Пулы ликвидности, ордер-блоки и профиль объёма — разметка Smart Money, которую обычно приходится собирать из трёх разных индикаторов. SMC Liquidity OB Profile рисует всё в одном инструменте: единый блок входных параметров, один визуальный язык.

Почему не собрать то же самое из бесплатных SMC-оверлеев? Потому что три оверлея — это три списка настроек, три визуальных стиля и тройная нагрузка на график. Здесь всё считается за один лёгкий проход по истории — один цельный инструмент вместо лоскутного набора.

Это та самая разметка, которую автор годами использует как основной рабочий инструмент на золоте (XAUUSD, M1-H1). Теперь она доступна вам.

ЧТО ВНУТРИ

СЛОЙ 1. ПУЛЫ ЛИКВИДНОСТИ

Индикатор находит свинг-хаи и свинг-лои (глубина фрактала настраивается) и собирает их в кластеры. Когда N и более свингов оказываются внутри полосы x*ATR, рисуется пул с меткой числа касаний.

🔴 Красные пулы над ценой — buy-side liquidity.

🔵 Синие пулы под ценой — sell-side liquidity.

Вы сразу видите, где лежит ликвидность и сколько раз цена уже стучалась в этот уровень.

СЛОЙ 2. ОРДЕР-БЛОКИ

Ордер-блок определяется по свече, которая запустила импульс не менее x*ATR. Порог импульса и глубина поиска настраиваются. Bullish и bearish блоки рисуются отдельно, митигированные можно скрыть, чтобы график оставался чистым.

СЛОЙ 3. ПРОФИЛЬ ОБЪЁМА

POC, Value Area High / Value Area Low (доля зоны стоимости настраивается) и полная гистограмма. Работает на тиковом или реальном объёме — на выбор.

БОНУС. ДЕТЕКТ SWEEP'ОВ

Когда цена снимает ликвидность и получает отбой — фитиль не менее заданной доли свечи — индикатор ставит стрелку. Снятия ликвидности перестают быть тем, что вы замечаете задним числом.

БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ ПО ПОСТРОЕНИЮ

Вся логика работает только по закрытым свечам. Никаких сигналов, которые появляются и тихо исчезают. То, что вы видите на истории, — ровно то, как индикатор вёл себя в реальном времени.

АЛЕРТЫ, КОТОРЫЕ ВАС НАЙДУТ 📱

Попап + звук в терминале

Push-уведомления прямо на телефон

Уведомления индикатора догонят вас, даже когда вы не у графика.

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

3 слоя в одном: пулы ликвидности, ордер-блоки, профиль объёма (POC / VAH / VAL)

Стрелки sweep (фильтр по фитилю-отбою, настраивается)

Логика по закрытым свечам, без перерисовки

Любой символ, любой таймфрейм от M1 до D1

Параметры сохраняются при смене таймфрейма

Все цвета и все параметры настраиваются

Лёгкий: один проход по истории

КОМУ ПОДОЙДЁТ

Трейдерам SMC / ICT, которым нужны пулы, ордер-блоки и объём в одном инструменте вместо трёх

Скальперам и интрадей-трейдерам — сам автор работает на XAUUSD M1-H1

Свинг-трейдерам, размечающим ликвидность на H4-D1 перед сессией

Всем, кто устал каждое утро заново рисовать разметку вручную

КАК НАЧАТЬ — 3 ШАГА ⚡

1. Скачайте бесплатную демо-версию и запустите её в тестере стратегий на своём символе.

2. Поставьте индикатор на график и подстройте глубину фрактала и ATR-фильтры под свой рынок.

3. Включите push-уведомления — и алерты индикатора найдут вас даже вдали от терминала.

ЦЕНА

Стартовая цена $50. Цена повышается на $50 после каждых 10 проданных копий — чем раньше берёте, тем дешевле.

Вопросы по настройкам? Пишите во вкладке «Обсуждение».