SMC Liquidity OB Profile

🎯 ТРИ СЛОЯ SMC-РАЗМЕТКИ В ОДНОМ ИНСТРУМЕНТЕ

Пулы ликвидности, ордер-блоки и профиль объёма — разметка Smart Money, которую обычно приходится собирать из трёх разных индикаторов. SMC Liquidity OB Profile рисует всё в одном инструменте: единый блок входных параметров, один визуальный язык.

Почему не собрать то же самое из бесплатных SMC-оверлеев? Потому что три оверлея — это три списка настроек, три визуальных стиля и тройная нагрузка на график. Здесь всё считается за один лёгкий проход по истории — один цельный инструмент вместо лоскутного набора.

Это та самая разметка, которую автор годами использует как основной рабочий инструмент на золоте (XAUUSD, M1-H1). Теперь она доступна вам.

ЧТО ВНУТРИ

СЛОЙ 1. ПУЛЫ ЛИКВИДНОСТИ

Индикатор находит свинг-хаи и свинг-лои (глубина фрактала настраивается) и собирает их в кластеры. Когда N и более свингов оказываются внутри полосы x*ATR, рисуется пул с меткой числа касаний.

🔴 Красные пулы над ценой — buy-side liquidity.

🔵 Синие пулы под ценой — sell-side liquidity.

Вы сразу видите, где лежит ликвидность и сколько раз цена уже стучалась в этот уровень.

СЛОЙ 2. ОРДЕР-БЛОКИ

Ордер-блок определяется по свече, которая запустила импульс не менее x*ATR. Порог импульса и глубина поиска настраиваются. Bullish и bearish блоки рисуются отдельно, митигированные можно скрыть, чтобы график оставался чистым.

СЛОЙ 3. ПРОФИЛЬ ОБЪЁМА

POC, Value Area High / Value Area Low (доля зоны стоимости настраивается) и полная гистограмма. Работает на тиковом или реальном объёме — на выбор.

БОНУС. ДЕТЕКТ SWEEP'ОВ

Когда цена снимает ликвидность и получает отбой — фитиль не менее заданной доли свечи — индикатор ставит стрелку. Снятия ликвидности перестают быть тем, что вы замечаете задним числом.

БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ ПО ПОСТРОЕНИЮ

Вся логика работает только по закрытым свечам. Никаких сигналов, которые появляются и тихо исчезают. То, что вы видите на истории, — ровно то, как индикатор вёл себя в реальном времени.

АЛЕРТЫ, КОТОРЫЕ ВАС НАЙДУТ 📱

  • Попап + звук в терминале
  • Push-уведомления прямо на телефон

Уведомления индикатора догонят вас, даже когда вы не у графика.

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

  • 3 слоя в одном: пулы ликвидности, ордер-блоки, профиль объёма (POC / VAH / VAL)
  • Стрелки sweep (фильтр по фитилю-отбою, настраивается)
  • Логика по закрытым свечам, без перерисовки
  • Любой символ, любой таймфрейм от M1 до D1
  • Параметры сохраняются при смене таймфрейма
  • Все цвета и все параметры настраиваются
  • Лёгкий: один проход по истории

КОМУ ПОДОЙДЁТ

  • Трейдерам SMC / ICT, которым нужны пулы, ордер-блоки и объём в одном инструменте вместо трёх
  • Скальперам и интрадей-трейдерам — сам автор работает на XAUUSD M1-H1
  • Свинг-трейдерам, размечающим ликвидность на H4-D1 перед сессией
  • Всем, кто устал каждое утро заново рисовать разметку вручную

КАК НАЧАТЬ — 3 ШАГА ⚡

1. Скачайте бесплатную демо-версию и запустите её в тестере стратегий на своём символе.

2. Поставьте индикатор на график и подстройте глубину фрактала и ATR-фильтры под свой рынок.

3. Включите push-уведомления — и алерты индикатора найдут вас даже вдали от терминала.

ЦЕНА

Стартовая цена $50. Цена повышается на $50 после каждых 10 проданных копий — чем раньше берёте, тем дешевле.

Вопросы по настройкам? Пишите во вкладке «Обсуждение».

Рекомендуем также
Intraday Session TPO
Kummari Raghu Ram
Индикаторы
Intraday Session TPO: Precision Volume Profiling for Day Traders Stop trading blind during the most volatile hours of the day. Standard daily volume profiles blend everything together, masking the true areas of liquidity and institutional interest. The Intraday Session TPO is engineered specifically for session-to-session traders. It empowers you to isolate and profile specific time windows—like the London Open, the New York Killzone, or the Asian range—so you can see exactly where the volume is
Aklamavo Volume Delta Profile
Sylvester Aklamavo
Индикаторы
This Volume Delta Profile is an advanced MetaTrader 5 indicator that visualizes   volume delta (order flow imbalance)   using a volume profile-style histogram. It shows the difference between buying and selling pressure at specific price levels, helping traders identify supply and demand zones. This indicator provides a unique perspective on market dynamics by visualizing the imbalance between buying and selling pressure, offering insights beyond traditional volume analysis. Core Concept Positiv
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Индикаторы
Advanced Volume Profile Analysis Tool for MetaTrader 5 The Kecia Volume Profile Order Finder provides traders with volume profile analysis capabilities. This MT5 indicator combines volume profile visualization with statistical calculations to help identify potential trading opportunities and suggests entry, stop loss, and take profit levels based on market structure. Market Profile Visualization Transform your chart with customizable volume profile visualizations: Multiple visualization options
Spike Blast Pro
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis Spike Blaster Pro is a next-generation MT5 indicator designed specifically for synthetic markets. It works seamlessly on Boom Index and Weltrade Index , providing traders with sharp, reliable spike detection signals. What makes Spike Blaster Pro po
Swing Supply Demand
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis 1. Institutional Supply & Demand Zones Auto-Detection:   Automatically draws zones at valid pivot points. Smart Extension:   Zones extend into the future for easy visibility but automatically cut off when price breaks them. Mitigation Logic:   When
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Индикаторы
Before installing the HeatMap indicator make sure you are using a broker that gives you access to the Depth of market (DOM) !! This indicator creates a heatmap on your chart allowing you to see the buy or sell limit orders easily and in real time. You have the possibility to change the setting and the colors of the HeatMap in order to adapt to all markets and all charts. Here is an example of a setting you can use with the NASDAQ100 on the AMPGlobal broker :  https://www.youtube.com/watch?v=x0Y
Harmonic Pattern Structure
Atila Ribeiro
Индикаторы
Harmonic Pattern Structure Harmonic Pattern Structure is a professional MetaTrader 5 indicator that automatically detects classic harmonic patterns using strict Fibonacci ratio validation and XABCD price structure. Designed for traders who value precision, clean visuals, and structured analysis, the indicator highlights potential reversal zones based on price geometry, supporting consistent and objective decision-making. SUPPORTED HARMONIC PATTERNS Gartley (222) Butterfly Bat Crab Shark Cy
QuickLineAlert
Aleksandr Poluchin
Индикаторы
"QuickLineAlert" – Smart and Fast Price Level Indicator (MT5) "QuickLineAlert" is a tool designed for the MetaTrader 5 platform, created to maximize the speed and simplify the marking of price levels. It is perfectly suited for active traders (especially scalpers and day traders) who need to react instantly to market changes without long and tedious setups. You just press a button, place a line, and let the indicator do its job. Main Advantages: Fully Automated (No Need to Choose Direction) U
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Индикаторы
Техническое описание индикатора – Delta Profile для MetaTrader 5 Delta Profile – это индикатор, разработанный для MetaTrader 5, предназначенный для детального анализа потока объёмов в пределах заданного диапазона свечей. Он структурирует и отображает информацию о дисбалансе положительных объёмов (связанных с движением вверх) и отрицательных объёмов (связанных с движением вниз) на различных ценовых уровнях. В результате пользователь получает чёткое представление о тех участках графика, где сосред
Total Volume Profile
Shahabeddin Baset
Индикаторы
Includes almost all the concepts related to Volume Profile: POC , Value Area , Developing POC , Anchored VWAP , Volume Delta ; since the “Total” in its name. It is fast in its calculations and simple to work with. Features: 1.    Selectable calculation timeframe to find most traded levels. 2.    Capable of calculating Volume Profile based on tick data 3.    Adjustable histogram bars by their count. 4.    Adjustable histogram bars by their height (price range). 5.    Showing Value Area (VA
VolumeProfile MT5
Robert Hess
4.14 (7)
Индикаторы
Description: The Volume Profile displays detailed informations of historical trading activities at certain price levels (Market Profile). Locate the areas with the best prices in the market and get an advantage over other market participants. Features: Customizable Market Profile Shows the "fair" Value Area with 70% of all Volume Shows critical low volume zones Shows VPOC, VAL and VAH Points integrated resource management to reduce the load while working with multiple charts Works on all timefr
Smart ATR Grid Pro
Syamsurizal Dimjati
Индикаторы
SMART ATR GRID PRO++ – Adaptive Grid Intelligence Suite is a next-generation, institutional-grade grid trading indicator engineered for traders who demand precision, adaptability, and comprehensive market structure analysis. By seamlessly integrating   Adaptive Volatility Grid System ,   KAMA Candle Trend Filtering ,   Multi-Factor Trend Detection (ADX + EMA20/50) ,   Dynamic Heatmap Zone Engine , and   Real-Time Market Regime Classification , this indicator delivers a complete decision-making
Market Profile FX
Nguyen Duc Quy
Индикаторы
Market profile was developed by Peter Steidlmayer in the second half of last century. This is a very effective tool if you understand the nature and usage. It's not like common tools like EMA, RSI, MACD or Bollinger Bands. It operates independently of price, not based on price but its core is volume. The volume is normal, as the instrument is sung everywhere. But the special thing here is that the Market Profile represents the volume at each price level. 1. Price Histogram The Price Histogram i
MR Volume Profile 5
Sergey Khramchenkov
Индикаторы
Индикатор "MR Volume Profile 5" — это графический инструмент, отображающий объем торгов на разных ценовых уровнях, а не во временных интервалах. Ключевым понятием в профиле объема является контрольная точка (POC) — ценовой уровень с наибольшим объемом торгов за сессию или временной диапазон. В то время как такие инструменты, как VWAP или OBV , показывают тренды объема, индикатор "MR Volume Profile 5" предоставляет подробную информацию о том, где происходит наибольшая рыночная активность на конкр
Scalper Pivot
Yosi Malatta Madsu
Индикаторы
Scalper Pivot detects respectable small reversal areas that can be used to mark repeatable opportunity windows. For M1 timeframe. Setup/inputs: First, set one pip on price, e.g. EURUSD to 0.0001, USDJPY to 0.01, or XAUUSD to 0.1. Or select AUTO for autodetect common symbols. Set minimum and maximum range on pips, if you want scalp between 10 to 20 pips then set it to 10 and 20 respectively. Set detection window to any candle count you want. Set it too low or too high would be less accurate.
Liquidity Profile MT5
Agus Santoso
Индикаторы
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/166784 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/166785 ПРОФИЛЬ ЛИКВИДНОСТИ ПРОФИЛЬ ЛИКВИДНОСТИ — это визуальный инструмент анализа структуры рынка, который отображает потенциальные зоны ликвидности на графике с помощью динамического профиля в виде тепловой карты. Этот индикатор анализирует историческое движение цены и объем тиков, а затем выделяет ценовые области, где, вероятно, сосредоточена ликвидность. Он отображает: Лин
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Индикаторы
Наш индикатор   Basic Support and Resistance   - это решение, необходимое для повышения технического анализа.Этот индикатор позволяет вам проектировать уровни поддержки и сопротивления на диаграмме/ версия MT4 Особенности Интеграция уровней Fibonacci: с возможностью отображения уровней Fibonacci наряду с уровнями поддержки и сопротивления, наш показатель дает вам еще более глубокое представление о поведении рынка и возможных областях обращения. Оптимизация производительности: При возможности о
VibeFox Volume Profile
Andres Lume
Индикаторы
VibeFox Volume Profile — Volume Profile для MetaTrader 5 VibeFox Volume Profile — это полный набор инструментов Volume Profile для MetaTrader 5. Он строит горизонтальное распределение торгуемого объёма по цене, поэтому вы сразу видите, где рынок проявил наибольшую активность, где торговал слабо и какие ценовые уровни, вероятно, будут действовать как магниты или барьеры. Каждый профиль рисуется прямо на графике и управляется из современной панели с управлением мышью — никаких меню, в которых нужн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.8 (5)
Индикаторы
Индикатор объемного профиля рынка + умный осциллятор. Работает практически на всех инструментах-валютные пары, акции, фьючерсы, криптовалюта, на реальных объемах и на тиковых. Можно задавать как автоматическое определение диапазона построения профиля, например, за неделю или месяц и т.д. так и устанавливать диапазон вручную передвигая границы (две вертикальные линии красная и синяя). Показывается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, пр
VPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (2)
Индикаторы
Definition : VPO is a Volume Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words volume-price-opportunity (VPO) profiles are histograms of how many volumes were traded at each price within the span of the profile. By using a VPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on volume, for each
Volume Delta Profile V 2 Enhanced
OBARE PAUL OTIENO
Индикаторы
ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ – ТРЕБУЕТСЯ ЛИЦЕНЗИЯ И АКТИВАЦИЯ ==================================================== Инструкция по активации: После завершения покупки немедленно свяжитесь с нами, чтобы получить лицензионный ключ, пароль или данные для активации. Без них программное обеспечение не будет работать. Мы здесь, чтобы обеспечить бесперебойный процесс активации и ответить на любые ваши вопросы. --- Volume Delta Profile V2 Enhanced ================================ Профессиональный инструме
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Индикаторы
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Binary Rise Fall
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis The Fractals_Price indicator is a technical analysis tool that identifies fractal patterns on price charts. Fractals are recurring patterns that signal potential trend reversals or continuation points. This indicator marks both upward and downward
LevelsHunter Pro
Dmitrii Kovalevskii
Индикаторы
LevelsHunter Pro – Профессиональный объёмный профиль с анализом истории Что это такое LevelsHunter Pro — это индикатор объёмного профиля, который показывает не только текущие уровни POC, VAH и VAL, но и позволяет   вернуться в прошлое   и увидеть, где находились эти уровни в момент любой прошлой сделки. Это инструмент не для гадания на графике, а для   холодного анализа   того, что уже произошло. Для чего это трейдеру Проблема:   Большинство индикаторов показывают только «здесь и сейчас». Вы зак
ICT Yoshi Pro
Le Quang Thanh
Индикаторы
Market Structure, Liquidity and Price Action Analysis for MetaTrader 5 A chart can contain plenty of information and still leave a trader without a clear decision. A BOS label may appear, liquidity may be nearby, and an order block may remain active, yet the real challenge is understanding how those elements relate to one another. ICT Yoshi Pro organizes that process into a cleaner, more disciplined MetaTrader 5 workflow. What ICT Yoshi Pro Does ICT Yoshi Pro is a manual decision-support indicat
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Индикаторы
Этот продукт позволит Вам выгодно приобреcти и использовать два самых популярных продукта для анализа объемов заявок и сделок на биржевых рынках: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart Данный продукт вобрал в себя всю мощь каждого отдельного индикатора и оформлен в виде одного файла. Функционал продукта Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart полностью идентичен оригинальным индикаторам. Вы оцените удобство объединения этих двух продуктов в один супер-индикато
Liquidity Heatmap Basic
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis The    Liquidity Heatmap   is a sophisticated institutional trading tool designed to reveal where over-leveraged traders are trapped. By calculating estimated liquidation levels based on volume spikes and leverage, this indicator draws a dynamic "h
Poc volume honeyflow
Ali Abdalrasool Ai-sayyd Sobai
Индикаторы
POC Highlighter - Volume Profile Indicator This indicator displays the Volume Profile and clearly marks the Point of Control (POC) with a prominent yellow horizontal line. The POC represents the price level with the highest traded volume within the visible chart range or selected period. Key Features: - Automatic calculation and display of Volume Profile histogram at the right side of the chart. - Highlights the POC level with a customizable yellow line (default: solid yellow). - Adjustable p
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Другие продукты этого автора
SMC BreakTrend EA
Eldor Tuychiboyev
Эксперты
SMC BREAKTREND EA — ТРЕНДОВЫЙ ПРОБОЙ ЗОЛОТА У пробойной торговли есть один классический враг — ложный пробой. Во флэте золото обожает проколоть уровень, собрать стопы и развернуться. SMC BreakTrend EA построен как дисциплинированный ответ именно на эту проблему: он торгует пробои реальных уровней ликвидности строго по направлению старшего тренда — и пропускает всё остальное. ЧТО ЭТО Полностью автоматический трендовый советник для XAUUSD (золото). Он строит уровни ликвидности из кластеров свин
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв