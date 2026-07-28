SMC Liquidity OB Profile
- Индикаторы
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- Версия: 1.20
- Активации: 5
🎯 ТРИ СЛОЯ SMC-РАЗМЕТКИ В ОДНОМ ИНСТРУМЕНТЕ
Пулы ликвидности, ордер-блоки и профиль объёма — разметка Smart Money, которую обычно приходится собирать из трёх разных индикаторов. SMC Liquidity OB Profile рисует всё в одном инструменте: единый блок входных параметров, один визуальный язык.
Почему не собрать то же самое из бесплатных SMC-оверлеев? Потому что три оверлея — это три списка настроек, три визуальных стиля и тройная нагрузка на график. Здесь всё считается за один лёгкий проход по истории — один цельный инструмент вместо лоскутного набора.
Это та самая разметка, которую автор годами использует как основной рабочий инструмент на золоте (XAUUSD, M1-H1). Теперь она доступна вам.
ЧТО ВНУТРИ
СЛОЙ 1. ПУЛЫ ЛИКВИДНОСТИ
Индикатор находит свинг-хаи и свинг-лои (глубина фрактала настраивается) и собирает их в кластеры. Когда N и более свингов оказываются внутри полосы x*ATR, рисуется пул с меткой числа касаний.
🔴 Красные пулы над ценой — buy-side liquidity.
🔵 Синие пулы под ценой — sell-side liquidity.
Вы сразу видите, где лежит ликвидность и сколько раз цена уже стучалась в этот уровень.
СЛОЙ 2. ОРДЕР-БЛОКИ
Ордер-блок определяется по свече, которая запустила импульс не менее x*ATR. Порог импульса и глубина поиска настраиваются. Bullish и bearish блоки рисуются отдельно, митигированные можно скрыть, чтобы график оставался чистым.
СЛОЙ 3. ПРОФИЛЬ ОБЪЁМА
POC, Value Area High / Value Area Low (доля зоны стоимости настраивается) и полная гистограмма. Работает на тиковом или реальном объёме — на выбор.
БОНУС. ДЕТЕКТ SWEEP'ОВ
Когда цена снимает ликвидность и получает отбой — фитиль не менее заданной доли свечи — индикатор ставит стрелку. Снятия ликвидности перестают быть тем, что вы замечаете задним числом.
БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ ПО ПОСТРОЕНИЮ
Вся логика работает только по закрытым свечам. Никаких сигналов, которые появляются и тихо исчезают. То, что вы видите на истории, — ровно то, как индикатор вёл себя в реальном времени.
АЛЕРТЫ, КОТОРЫЕ ВАС НАЙДУТ 📱
- Попап + звук в терминале
- Push-уведомления прямо на телефон
Уведомления индикатора догонят вас, даже когда вы не у графика.
КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ
- 3 слоя в одном: пулы ликвидности, ордер-блоки, профиль объёма (POC / VAH / VAL)
- Стрелки sweep (фильтр по фитилю-отбою, настраивается)
- Логика по закрытым свечам, без перерисовки
- Любой символ, любой таймфрейм от M1 до D1
- Параметры сохраняются при смене таймфрейма
- Все цвета и все параметры настраиваются
- Лёгкий: один проход по истории
КОМУ ПОДОЙДЁТ
- Трейдерам SMC / ICT, которым нужны пулы, ордер-блоки и объём в одном инструменте вместо трёх
- Скальперам и интрадей-трейдерам — сам автор работает на XAUUSD M1-H1
- Свинг-трейдерам, размечающим ликвидность на H4-D1 перед сессией
- Всем, кто устал каждое утро заново рисовать разметку вручную
КАК НАЧАТЬ — 3 ШАГА ⚡
1. Скачайте бесплатную демо-версию и запустите её в тестере стратегий на своём символе.
2. Поставьте индикатор на график и подстройте глубину фрактала и ATR-фильтры под свой рынок.
3. Включите push-уведомления — и алерты индикатора найдут вас даже вдали от терминала.
ЦЕНА
Стартовая цена $50. Цена повышается на $50 после каждых 10 проданных копий — чем раньше берёте, тем дешевле.
Вопросы по настройкам? Пишите во вкладке «Обсуждение».