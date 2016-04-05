The5er Buy Steady Climber
- Эксперты
-
- Версия: 1.5
Only for Broker The5er:
input long MagicNumber = 1000; // Magic number for this EA
input double StartLots = 0.01; // Lots amount to start
input long MaxOrders = 3; // Maximum number of positions this EA can open
input bool PrintDebugLogs = false; // Print detailed logs true/false
input group "Grid Settings"
input bool EqualVolumeGrid = false; // true: all grid positions use StartLots
input long MinDistance = 3500; // Distance to open the next order (points)
input double MinDistanceMultiplier = 2.5; // Distance multiplier for each additional order
input group "Target Settings"
input long TakeTarget = 4500; // Profit target above the volume-weighted entry (points)