The5er Buy Steady Climber

Only for Broker The5er:

input long   MagicNumber    = 1000;   // Magic number for this EA

input double StartLots      = 0.01;   // Lots amount to start

input long   MaxOrders      = 3;      // Maximum number of positions this EA can open

input bool   PrintDebugLogs = false;  // Print detailed logs true/false


input group "Grid Settings"

input bool   EqualVolumeGrid      = false; // true: all grid positions use StartLots

input long   MinDistance          = 3500;  // Distance to open the next order (points)

input double MinDistanceMultiplier = 2.5;  // Distance multiplier for each additional order


input group "Target Settings"

input long   TakeTarget = 4500; // Profit target above the volume-weighted entry (points)

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Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Buy Steady Climber
Minh Tu Duong
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input long   MagicNumber    = 1000;  // Magic number for this EA input double StartLots = 0.01 // Lots amount to start input long MaxOrders = 3 // Maximum number of positions this EA can open input bool   PrintDebugLogs = false;    // Print detailed logs  -- Grid Setting --  input bool EqualVolumeGrid = false // True: all grid positions use StartLots   input long MinDistance = 1000 // Distance to open the next order (points)  input double MinDistanceMultiplier = 2.0 // Distance multiplier
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CTI Direct Auto Climber
Minh Tu Duong
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input group "General Settings" input long   MagicNumber    = 5000;   // Magic number for this EA input bool   PrintDebugLogs = false;  // Print detailed logs true/false input group "Risk Settings" input double IndexMaxDrawdownInPercentage = 0.45; // 0.45 means 45 percent input double MaxLossLevel = 95000.00; // Maximum loss level in account currency input group "Grid Settings" input long   MinDistance          = 3500;  // Distance to open the next order (points) input double MinDistanceMultip
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Auto Buy Steady Climber
Minh Tu Duong
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input group "General Settings" input long   MagicNumber    = 1000;   // Magic number for this EA input bool   PrintDebugLogs = false;  // Print detailed logs true/false input group "Risk Settings" input double IndexMaxDrawdownInPercentage = 0.45; // 0.45 means 45 percent input group "Grid Settings" input long   MinDistance          = 3500;  // Distance to open the next order (points) input double MinDistanceMultiplier = 2.5;  // Distance multiplier for each additional order input group "Targe
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Max Loss Level Hedger
Minh Tu Duong
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input double MaxLossLevel      = 500.0; // Max Loss Level in account currency input double SafetyBufferMoney = 10.0;  // Safe Buffer. In this case Threshold be 500+10 = 510 input int    CheckEverySeconds = 2; input bool   is_debugged       = false; // Print additional messages in the Terminal It will checks every CheckEverySeconds. If the total Loss of the account Go below Threshold of  MaxLossLevel + SafeBufferMoney, then start Heding: for each open Position, open a new reversed Position with
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Max Loss Guard
Minh Tu Duong
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input double MaxDailyLoss      = 500.0; // Maximum floating loss in account currency input double SafetyBufferMoney = 10.0;  // Trigger at MaxDailyLoss - SafetyBufferMoney input int    CheckEverySeconds = 2; input bool   is_debugged       = false; // Print additional messages in the Terminal input bool   is_Closing_All_Positions = false; // if false for each open position, each new reversed position with the same symbol & lot size will be opened. This EA will then remove itself from the Chart
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