Vol Pat EA

Представляю вам Volume Pattern EA — полностью автоматизированный торговый алгоритм для MetaTrader 5, разработанный на стыке Smart Money Concepts (SMC), фрактального анализа и Volume Spread Analysis (VSA). Это профессиональный инструмент, в котором принципиально отсутствуют мартингейл, сетки или усреднения: каждая сделка имеет жесткие и динамически рассчитываемые Stop Loss и Take Profit. Объем позиции высчитывается строго в заданных процентах от баланса, что в сочетании с встроенным риск-менеджментом делает этот советник идеальным для работы с Prop-компаниями.

Логика алгоритма строится на глубоком мультитаймфреймовом анализе рынка и работает в два этапа. На рабочем таймфрейме (M10) советник отслеживает особые паттерны которые строятся исключительно по анализу обьемов   Главная особенность алгоритма заключается в фильтрации ложных движений: истинность движения подтверждается сравнением тикового или реального биржевого объема. Если движение подтверждено объемом, робот размечает целевую зону интереса (POI) на уровне коррекции 0.62 по Фибоначчи. Чтобы обеспечить максимальное соотношение Risk:Reward, советник спускается на младший таймфрейм (M2), дожидается касания ценой зоны POI и формирования там подтверждающего микро-паттерна, после чего снайперски открывает сделку прямым рыночным исполнением (Market Execution) после того как цена проходит нужную дистанцию в нужную сторону для подтвержения патерна.

Техническая архитектура советника продумана для максимальной автономности и безопасности. Внутренние таймеры жестко привязаны к универсальному времени GMT 0, что делает робота абсолютно независимым от часового пояса терминала вашего брокера. Для соответствия правилам проп-трейдинга встроена функция принудительного закрытия всех сделок в конце дня (End of Day Close), что защищает от переноса позиций через ночь и начисления свопов. Также предусмотрена защита от расширения спредов во время банковского ролловера и специальная система обхода заморозки ордеров (Freeze/Stop Levels) для бесперебойной работы с такими волатильными инструментами, как золото (XAUUSD). Вся логика работы визуализируется — алгоритм аккуратно отрисовывает найденные зоны, уровни отмены и цели прямо поверх стандартного графика, позволяя вам в реальном времени видеть, как именно мыслит система.

Советник имеет большое матожидание и не открывает большое количество ордеров по этому можно использовать счета с большими спредами это не должно повлиять на результат.

При тестировании в тестере стратегий обязательно используйте режим «Каждый тик на основе реальных тиков» для точной симуляции паттернов на младших таймфреймах.

Используйте советник только для золота XAUUSD, советник оптимизирован под большую волатильность золота последних лет, для использования советинка на других инструментах нужно оптимизировать советник.

Рекомендуемый минимальный депозит 3000$, на меньшем депозите расчет лота риска на сделку может работать с меньшей точностю это может повлиять на результат.

Используйте кредитное плече от 1:200 и больше.

Советник можно использовать для торговли проп счетами рекомендую устанавливать от 0.2 до 0.3 процента риска на сделку.

Если результаты в тестере не совпадают с результатами на скриншотах напишите мне.

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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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SVP Zones SM ICT
Damian Blaha
5 (2)
Индикаторы
SVP Zones расшифровывается как Структура Объем Паттерн Зона - индикатор создан для автоматизации моей стратегии при создании которой было потрачено 4 года иследований рынка золота и то как обьем влияет на структуру цены, при соблюдении нескольких условий индикатор формирует зону и при выходе цены из зоны в правильном направлении индикатор подает сигнал. На истории индикатор отображает только патрены которые дали сигнал а в реальном времени и при тестирования он не удаляет патерны которые не дали
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