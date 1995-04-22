Vol Pat EA

Представляю вам Volume Pattern EA — полностью автоматизированный торговый алгоритм для MetaTrader 5, разработанный на стыке Smart Money Concepts (SMC), фрактального анализа и Volume Spread Analysis (VSA). Это профессиональный инструмент, в котором принципиально отсутствуют мартингейл, сетки или усреднения: каждая сделка имеет жесткие и динамически рассчитываемые Stop Loss и Take Profit. Объем позиции высчитывается строго в заданных процентах от баланса, что в сочетании с встроенным риск-менеджментом делает этот советник идеальным для работы с Prop-компаниями.

Логика алгоритма строится на глубоком мультитаймфреймовом анализе рынка и работает в два этапа. На рабочем таймфрейме (M10) советник отслеживает особые паттерны которые строятся исключительно по анализу обьемов Главная особенность алгоритма заключается в фильтрации ложных движений: истинность движения подтверждается сравнением тикового или реального биржевого объема. Если движение подтверждено объемом, робот размечает целевую зону интереса (POI) на уровне коррекции 0.62 по Фибоначчи. Чтобы обеспечить максимальное соотношение Risk:Reward, советник спускается на младший таймфрейм (M2), дожидается касания ценой зоны POI и формирования там подтверждающего микро-паттерна, после чего снайперски открывает сделку прямым рыночным исполнением (Market Execution) после того как цена проходит нужную дистанцию в нужную сторону для подтвержения патерна.

Техническая архитектура советника продумана для максимальной автономности и безопасности. Внутренние таймеры жестко привязаны к универсальному времени GMT 0, что делает робота абсолютно независимым от часового пояса терминала вашего брокера. Для соответствия правилам проп-трейдинга встроена функция принудительного закрытия всех сделок в конце дня (End of Day Close), что защищает от переноса позиций через ночь и начисления свопов. Также предусмотрена защита от расширения спредов во время банковского ролловера и специальная система обхода заморозки ордеров (Freeze/Stop Levels) для бесперебойной работы с такими волатильными инструментами, как золото (XAUUSD). Вся логика работы визуализируется — алгоритм аккуратно отрисовывает найденные зоны, уровни отмены и цели прямо поверх стандартного графика, позволяя вам в реальном времени видеть, как именно мыслит система.

Советник имеет большое матожидание и не открывает большое количество ордеров по этому можно использовать счета с большими спредами это не должно повлиять на результат. При тестировании в тестере стратегий обязательно используйте режим «Каждый тик на основе реальных тиков» для точной симуляции паттернов на младших таймфреймах. Используйте советник только для золота XAUUSD, советник оптимизирован под большую волатильность золота последних лет, для использования советинка на других инструментах нужно оптимизировать советник. Рекомендуемый минимальный депозит 3000$, на меньшем депозите расчет лота риска на сделку может работать с меньшей точностю это может повлиять на результат. Используйте кредитное плече от 1:200 и больше. Советник можно использовать для торговли проп счетами рекомендую устанавливать от 0.2 до 0.3 процента риска на сделку.

Если результаты в тестере не совпадают с результатами на скриншотах напишите мне.