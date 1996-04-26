AuctionFlow Structure

Структура потока аукциона   является   Индикатор профиля объёма и структуры рынка   который сочетает в себе   Профиль объема ,   Дельта-анализ ,   Структура рынка и прозрачность   механизм принятия решений   Этот индикатор помогает трейдерам оценивать потенциальные торговые возможности, используя объективные рыночные данные. Вместо того чтобы полагаться на один сигнал, индикатор анализирует   Контрольная точка (КТ) ,   Зона высокой ценности (VAH) ,   Зона низкой стоимости (VAL) ,   Узлы с высокой интенсивностью нагрузки (HVN) ,   Узлы с низким объемом (LVN) ,   покупка и продажа дельты ,   Разрыв структуры (BOS) ,   Изменение характера (CHoCH) и   изъятия ликвидности   перед созданием простого и понятного торгового ордера с соответствующим анализом. Разработано для   Форекс-трейдеры ,   Трейдеры индексов ,   Трейдеры золота (XAUUSD) ,   Трейдеры криптовалют ,   биржевые трейдеры ,   спекулянты ,   дневные трейдеры ,   свинг-трейдеры и трейдеры, использующие   Профиль объема ,   Поток заказов ,   Теория аукционного рынка .   Smart Money Concepts (SMC) и   Анализ структуры рынка : AuctionFlow Structure преобразует сложные данные аукционов в организованное торговое рабочее пространство. Каждая сгенерированная торговая стратегия включает в себя прозрачное объяснение того, почему рынок был оценен именно таким образом, помогая трейдерам понять логику каждого анализа, а не полагаться на сигналы из «черного ящика».


Основные функции

Структура AuctionFlow формирует отдельный объект.   Профиль объема   Для каждой торговой сессии индикатор анализирует распределение объема торгов по ценовым уровням. На основе каждого профиля индикатор автоматически рассчитывает...   Контрольная точка (КТ) ,   Зона высокой ценности (VAH) ,   Зона низкой ценности (VAL) и определяет   Узлы с высокой пропускной способностью (HVN)   и   Узлы низкого объема (LVN) . В совокупности эти уровни обеспечивают объективное представление о том, где рынок принял цену, отверг цену и сконцентрировал торговую активность, помогая трейдерам изучать важные области поддержки, сопротивления и принятия цены.

Для предоставления дополнительной информации о рынке в каждом профиле также отображается следующее:   Дельта-колонна   Показывает разницу между активностью покупателей и продавцов на каждом ценовом уровне. Это позволяет трейдерам сравнивать движение цены с базовым давлением покупателей и продавцов и наблюдать ситуации, когда участие рынка может отличаться от направления движения цены.

Вместо оценки только объема данных, этот индикатор сочетает в себе анализ профиля с   структура рынка . Каждая подходящая свеча проверяется на соответствие критериям.   Разрыв структуры (BOS) ,   Смена характера (CHoCH) ,   Анализ ликвидности , согласование трендов, определение местоположения активов, поведение дельты, поглощение и траектория цен. Эти независимые факторы обрабатываются встроенным алгоритмом.   Система принятия решений , которая оценивает потенциальные торговые возможности и генерирует структурированное решение.   торговый билет   только при соблюдении заранее определенных требований к доказательствам.

Каждый торговый билет включает в себя рекомендуемые   вход ,   стоп-ссылка ,   цель , ожидаемый   Соотношение риска и прибыли , а также простое объяснение причин, по которым данная стратегия получила такую оценку. Вместо отображения только сигнала на покупку или продажу, индикатор объясняет, какие рыночные условия повлияли на решение, что делает каждый анализ прозрачным и упрощает его проверку.

Интегрированный   аналитическая панель   Отображает текущий инструмент, общий рыночный рейтинг, направленность тренда, структуру рынка на разных временных интервалах, историческую статистику по торговым ситуациям и активные компоненты механизма принятия решений. Интерактивные элементы управления позволяют трейдерам повторно просматривать исторические данные, настраивать параметры механизма, изменять внешний вид панели мониторинга и мгновенно обновлять анализ без удаления или повторной загрузки индикатора.

Выбор объектов диаграммы открывает   Интерактивное аналитическое досье , предоставляющее подробную разбивку каждой обнаруженной торговой ситуации, уровня профиля, события рыночной структуры или сгенерированного торгового ордера. Этот объектно-ориентированный подход преобразует каждый важный элемент графика в интерактивный источник рыночной информации, позволяя трейдерам просматривать исторические решения и понимать, как различные данные способствовали общему анализу.

Структура AuctionFlow также поддерживает настраиваемые параметры.   всплывающие уведомления   звуковые оповещения ,   мобильные push-уведомления и   оповещения по электронной почте   Для новых торговых заявок, важных уровней профиля и значимых событий рыночной структуры. Временной интервал сигнала, глубина истории, пороговые значения для принятия решений, требования к соотношению риска и прибыли, а также масштабирование панели мониторинга могут быть настроены в соответствии с различными рынками и стилями торговли, сохраняя при этом согласованный аналитический рабочий процесс.


Основные характеристики

  • Профили суточного объема   – Автоматически создает   Профиль объема   для каждой торговой сессии отображается   POC ,   ВАХ ,   ВАЛ ,   HVN и   LVN   для визуализации распределения стоимости и ключевых рыночных уровней.
  • Дельта-анализ   – Дисплеи   покупка и продажа дельты   на каждом ценовом уровне, помогая трейдерам сравнивать движение цен с базовым давлением покупателей и продавцов.
  • Композитный объемный профиль   – Создает видимый композитный профиль, который выделяет области с долгосрочной ценностью и важные концентрации объемов.
  • Система принятия решений на основе фактических данных   – Оценивает рыночные условия, используя   местоположение значения ,   дельта ,   структура рынка ,   абсорбция ,   анализ путей и   согласование трендов   прежде чем оценивать потенциальные торговые возможности.
  • Прозрачные торговые билеты   – Генерирует структурированные торговые ордера с   вход ,   стоп-ссылка ,   цель ,   соотношение риска и выгоды , а также простое объяснение того, почему данная схема получила такую оценку.
  • Выявление структуры рынка   – Автоматически определяет   Разрыв структуры (BOS) ,   Изменение характера (CHoCH) и   Своды ликвидности   для получения дополнительных подтверждений в ходе анализа рынка.
  • Интерактивное аналитическое досье   – Щелкните любой профиль, событие структуры или торговую позицию, чтобы просмотреть подробное объяснение лежащего в основе анализа непосредственно на графике.
  • Интерактивная панель мониторинга   – Отслеживайте рыночный рейтинг, направленность движения, статистику эффективности, структуру на разных временных интервалах и состояние механизма принятия решений с помощью настраиваемой панели мониторинга на графике.
  • Гибкие оповещения   – Поддерживает   неожиданно возникнуть ,   звук ,   мобильные push-уведомления и   электронная почта   Уведомления о новых торговых ордерах, уровнях профиля и событиях, связанных со структурой рынка.
  • Широкие возможности индивидуальной настройки   – Настройте временной интервал сигнала, глубину истории, масштабирование панели мониторинга, пороговые значения соотношения риска и прибыли, темы оформления панели мониторинга и параметры механизма в соответствии с различными торговыми процессами.

Практическое применение в торговле

Структура потока аукциона   предназначен для трейдеров, которые комбинируют   Профиль объема ,   Поток заказов ,   Теория аукционного рынка и   анализ структуры рынка   при изучении финансовых рынков.

Многие трейдеры используют   Профиль объема   определить, где рынок принял или отклонил цену. Путем объединения   POC ,   Зона ценности ,   HVN ,   LVN и   Дельта-анализ — это индикатор, предоставляющий объективные ориентиры для оценки уровней поддержки, сопротивления и готовности цены к исполнению.

Для   трейдеры, занимающиеся структурой рынка , автоматическое обнаружение   БОС ,   ЧоЧ и   Своды ликвидности   Это помогает выявить структурные изменения, которые могут подтвердить или опровергнуть текущее направление развития рынка. Эти события можно рассматривать вместе с распределением стоимости, а не изолированно.

Для трейдеров, использующих   Smart Money Concepts (SMC)   Для анализа в институциональном стиле AuctionFlow Structure предоставляет дополнительный контекст, сочетая структуру рынка с поведением ликвидности, дельтой и анализом цен на основе аукционов. Прозрачный механизм принятия решений объясняет, как различные факторы влияют на каждую оцениваемую конфигурацию, позволяя трейдерам понимать логику, а не полагаться на скрытые расчеты.

Для   скальпинг   и   Внутридневная торговля , настраиваемые временные рамки сигналов и обновления панели мониторинга в режиме реального времени помогают отслеживать изменения рыночных условий на протяжении всей торговой сессии. Исторические данные о сделках и воспроизведение профилей также предоставляют полезный контекст при анализе предыдущего поведения рынка.

Для   Свинг-трейдинг , сводный профиль объемов и структура рынка на более высоких временных интервалах помогают выявлять более широкие зоны стоимости и долгосрочные зоны принятия цен. Трейдеры могут сравнивать текущую рыночную активность с историческим распределением объемов при анализе развивающихся трендов.

Торговля   Форекс ,   Золото (XAUUSD) ,   Индексы ,   Криптовалюты   Для работы с акциями или другими рынками AuctionFlow Structure предоставляет организованную структуру для объединения различных инструментов.   Профиль объема ,   Дельта-анализ и   Структура рынка   в единый рабочий процесс технического анализа.


Идеально подходит для

Структура потока аукциона   предназначен для трейдеров, которые комбинируют   Профиль объема ,   Структура рынка ,   Поток заказов и   Динамика цен   при анализе финансовых рынков.

Этот индикатор подходит для:

  • Форекс-трейдеры   Изучение областей, представляющих ценность, и структуры рынка.
  • Трейдеры золота (XAUUSD)   Анализ поведения участников аукциона и направленной предвзятости.
  • Индексные трейдеры   торговые инструменты, такие как   US30 ,   NAS100 ,   GER40 и другие индексы CFD.
  • Трейдеры криптовалют   Мониторинг рынков с высокой волатильностью с использованием анализа распределения объемов и дельта-анализа.
  • Перекупщики   требуется объективная информация о внутридневной структуре рынка и объеме торгов.
  • Дневные трейдеры   оценка ежедневных показателей эффективности и возможностей, возникающих в ходе отдельных сессий.
  • Свинг-трейдеры   Анализ распределения значений на более высоких временных интервалах и развития трендов.
  • Трейдеры, использующие анализ ценового движения   Сочетание профиля объема с уровнями поддержки, сопротивления и структурой рынка.
  • Трейдеры Smart Money Concepts (SMC)   изучение   БОС ,   CHoCH , операции по привлечению ликвидности и зоны стоимости объединены вместе.
  • Дискреционные и полусистемные трейдеры   Мы стремимся к прозрачному, основанному на фактах анализу рынка, а не к сигналам из «черного ящика».

Оптимальная конфигурация

Структура потока аукциона   поддерживает все   Таймфреймы MetaTrader   и работает по всей стране   Форекс ,   Золото (XAUUSD) ,   Индексы ,   Криптовалюты   Акции ,   Товарные рынки и другие рынки с тиковым или реальным объемом торгов.

  • Скальпинг:   М1, М5, М15
  • Дневная торговля:   М15, М30, Х1
  • Свинг-трейдинг:   H4, D1, W1
Этот индикатор можно настроить, отрегулировав его параметры.   временной интервал сигнала ,   глубина истории ,   пороговые значения механизма принятия решений ,   требования к соотношению риска и выгоды ,   размер панели управления и   Темы оформления панели управления   для соответствия различным стилям торговли и рыночным условиям.


Заключительные замечания

Структура потока аукциона   является   Индикатор профиля объёма и структуры рынка   который сочетает в себе   Профиль объема ,   Дельта-анализ ,   Структура рынка и прозрачность   механизм принятия решений   в структурированное рабочее пространство технического анализа. Вместо генерации необъяснимых сигналов на покупку или продажу, система оценивает множество рыночных факторов и четко объясняет обоснование каждой торговой сделки.

Индикатор действительно   Он не предсказывает будущие движения цен и не гарантирует результаты торговли . Он предназначен для поддержки   анализ рынка ,   торговое планирование и   Управление рисками наиболее эффективно, когда используется в сочетании с собственным опытом трейдера, торговой методологией и независимым анализом.


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4.33 (6)
Индикаторы
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Индикаторы
Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
DayTrader PRO DayTrader PRO — это передовой торговый индикатор, сочетающий фильтр Лагерра (Laguerre Filter) Джона Элерса с мощным движком автоматической оптимизации. Вместо использования фиксированных параметров индикатор автоматически подбирает оптимальные настройки на основе недавних рыночных условий, что позволяет адаптироваться к изменяющейся волатильности без необходимости ручной корректировки. Индикатор генерирует четкие сигналы на ПОКУПКУ и ПРОДАЖУ, а также адаптивные уровни Stop Loss и T
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Другие продукты этого автора
ImpulseMap MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
ImpulseMap       является       Индикатор структуры рынка для MT4 и MT5       который автоматически идентифицирует и отображает       Высшие вершины (ВВ)   ,       Более высокие минимумы (HL)   ,       Нижние максимумы (LH)   ,       Нижние минимумы (LL)   ,       Нарушения структуры (BOS)   ,       Изменения характера (CHoCH)   и       Своды ликвидности       Помогает трейдерам с большей ясностью понимать развитие тренда, его продолжение и потенциальные развороты. Создано для       Динамика цен
Entry Point Dashboard Ultimate MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Индикатор   Entry Point Dashboard Ultimate   — это   многовременной торговый индикатор для MT4 и MT5,   разработанный для упрощения   технического анализа   ,   анализа рыночных трендов   и   определения точек входа   путем объединения нескольких торговых инструментов в единую визуальную панель. Индикатор анализирует   скользящие средние   ,   CCI   ,   RSI   ,   стохастический осциллятор   , данные импульса и объемы на выбранных временных интервалах, создавая структурированный обзор текущей рын
Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.56 (9)
Индикаторы
Candle Power Pro   — это   индикатор анализа объема   , предназначенный для анализа   реального тикового объема   ,   бычьего/медвежьего давления   ,   дисбаланса покупателей и продавцов   , а также   соотношения цены и объема   непосредственно на графике. Индикатор преобразует активность объема свечей в визуальную систему анализа рынка, отображая   процентное соотношение бычьего и медвежьего объема   , доминирование объема, условия дивергенции и сигналы подтверждения тренда. Разработанный для
SMC Sessions MT5
Thushara Dissanayake
5 (2)
Индикаторы
Индикатор сессий SMC   — это точный инструмент, созданный для   трейдеров Smart Money   , которые полагаются на   концепции ИКТ, охоту за ликвидностью   и   стратегии на основе сессий   . Он плавно отображает критические торговые зоны на основе сессий, используя самые проверенные и популярные концепции, используемые трейдерами институционального уровня. Этот индикатор сессий «все в одном» накладывает на ваш график самые эффективные и высоковероятностные стратегии диапазона, включая:   ICT Asian
ICT NewYork Open Killzone MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Индикатор ICT NewYork Open Killzone   предназначен для трейдеров, которые следуют   концепциям Smart Money (SMC)   ,   торговым моделям ICT   и   стратегиям на основе ликвидности   на   рынке Forex   . Этот инструмент отмечает   New York Open Killzone   , охватывая   период с 11:00 до 14:00 по Гринвичу   , критическое время, когда институциональный объем часто приводит к крупным движениям. Индикатор выделяет   диапазоны сессий   ,   диапазоны маркет-мейкеров   ,   свипы ликвидности   ,   зоны FV
Donchian Time Sync Analyzer MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Анализатор синхронизации времени Дончиана   добавляет мощное   многотаймфреймовое   измерение к классическому анализу каналов Дончиана, позволяя трейдерам одновременно отслеживать   силу тренда   и потенциальные   сигналы разворота   на пяти различных временных периодах. Этот продвинутый индикатор рассчитывает максимальные и минимальные значения на выбранных вами таймфреймах, генерируя   чёткие визуальные сигналы   , помогающие определить схождение направления тренда на нескольких временных гори
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Индикатор диапазона Нью-Йорка   — это инструмент анализа на основе сессии, разработанный для трейдеров, применяющих   концепции   ICT (Inner Circle Trader)   , торговлю Smart Money и   институциональные методы ценового действия   . Разработанный специально для сессии Нью-Йорка, этот индикатор фиксирует ценовой диапазон между   12:00   и   14:00 по Гринвичу   , критический период, который совпадает с   закрытием Лондона   и   открытием Нью-Йорка   . Он определяет   максимумы и минимумы сессии   ,
Smart Daily Fibonacci MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Smart Daily Fibonacci   is a   Daily Fibonacci Indicator for MT4 and MT5   that automatically draws   Fibonacci Retracement   and   Fibonacci Extension   levels using the previous trading day's high and low. Designed for   Forex traders ,   gold traders ,   index traders ,   cryptocurrency traders ,   scalpers ,   day traders ,   swing traders , and   prop firm traders , it helps create a structured daily trading framework without the need to manually draw Fibonacci tools every session. By trans
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Индикаторы
Индикатор   Candle GAP   является важным инструментом для трейдеров, использующих   стратегии Gap Trading   , поскольку он автоматически определяет свечные разрывы для каждого дня недели. Гэп относится к разнице ценовых уровней между закрытием и открытием двух последовательных дней. Этот индикатор распознает четыре типа гэп-паттернов: обычный, прорыв, продолжение и истощение. Включив этот индикатор в любой график, трейдеры могут проверять свои сигналы и улучшать свои торговые решения. Одной из
FREE
Extract Candle Power
Thushara Dissanayake
5 (3)
Индикаторы
Extract Candle Power   — это индикатор извлечения объема в реальном времени, который дает ценную информацию о поведении продавцов и покупателей во время каждой свечи. Анализируя объемные данные, трейдеры могут принимать более обоснованные решения о рыночных тенденциях и потенциальных разворотах, превосходя возможности традиционных индикаторов скользящих средних. Этот мощный инструмент позволяет извлекать и анализировать объем продавцов и покупателей текущей свечи, а также сравнивать его с объем
Three MA Alert
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Индикатор   Triple MA Crossover Alert   предназначен для анализа направления рынка с использованием комбинации трех скользящих средних:   быстрой   ,   обычной   и   медленной   . Индикатор помогает трейдерам выявлять изменения   рыночного тренда   , потенциальные   бычьи и медвежьи тренды   , а также важные области движения цены благодаря четкой структуре с тремя скользящими   средними   . Сочетая   технический анализ   ,   анализ тренда   и настраиваемые   торговые оповещения   , этот   индика
Mr Fibonacci
Thushara Dissanayake
5 (1)
Индикаторы
Представляем   Mr. Fibonacci   , удивительный индикатор, разработанный для упрощения процесса рисования и корректировки уровней Фибоначчи на графике. Этот индикатор предлагает исключительные возможности настройки для профессиональных трейдеров, позволяя им с точностью рисовать любой уровень Фибоначчи. Кроме того, он предоставляет мобильные уведомления, оповещения по электронной почте и всплывающие оповещения, когда цена достигает уровней Фибоначчи, гарантируя, что вы никогда не упустите потенци
Two MA Crossover
Thushara Dissanayake
5 (3)
Индикаторы
Two MA Crossover   — это мощная система уведомлений, разработанная специально для трейдеров, которые полагаются на   стратегию пересечения скользящих средних   . Этот полностью автоматический индикатор служит комплексной системой оповещения, гарантируя, что вы никогда не пропустите важное торговое событие. Он отправляет уведомления на ваше мобильное устройство, электронную почту и отображает всплывающие оповещения со звуком на вашем компьютере, когда обнаруживает пересечение скользящих средних
Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
Индикаторы
Индикатор   Pivot Confluence Zones   — это инструмент   технического анализа для MT4 и MT5   , предназначенный для определения   зон коррекции   ,   областей разворота   , а также   уровней поддержки и сопротивления   путем объединения   точек разворота (Pivot Points)   ,   уровней коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement   )   ,   ATR   и   ADR   в единое торговое пространство. Вместо использования одного технического инструмента, индикатор ищет   зоны слияния   , где перекрываются несколько
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Этот технический индикатор автоматически идентифицирует и анализирует поведение цены, используя различные   паттерны разворотных свечей   на графике. Он удобно рисует стрелки вместе с соответствующими названиями паттернов, что упрощает обнаружение последних паттернов разворотных свечей. С помощью этого индикатора вы можете быстро определить и сравнить анализ графика с ранее выявленными моделями свечей. Индикатор включает в себя ряд реализованных моделей свечей, как простых, так и сложных, таких
Reversal Alert Pro
Thushara Dissanayake
2.5 (2)
Индикаторы
Индикатор   Reversal Alert Pro   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматического обнаружения областей разворота на рынке. Он предлагает удобные уведомления, отправляемые прямо на ваше мобильное устройство, и отображает всплывающие оповещения со звуком. Включив этот индикатор в свою торговую стратегию, вы сможете эффективно фильтровать торговые позиции. Кроме того, индикатор предоставляет возможность использовать индикаторы CCI, RSI и Stochastic для дальнейшего уточнения генерируемы
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Технический индикатор   «Сила валюты 7»   — это мощный инструмент, призванный помочь трейдерам оценить силу семи самых популярных валют. Анализируя силу AUD, USD, EUR, GBP, JPY, CHF и CAD, этот индикатор дает ценную информацию о динамике валют. Он представляет силу валюты на графике с помощью линий, что позволяет трейдерам быстро оценить относительную силу различных валют. Одной из выдающихся особенностей этого индикатора является его способность отображать на графике расширенный объем историче
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
Эксперты
BullsBears Action Expert Advisor   — это передовое торговое решение, разработанное для трейдеров, которые полагаются на анализ рынка на основе объема. Используя данные об объеме Bulls and Bears, этот советник автоматически определяет потенциальные торговые возможности на основе силы рынка и исполняет ордера Buy или Sell в соответствии с заданными пользователем параметрами. Он полностью настраиваемый, что позволяет трейдерам точно настраивать свои стратегии с помощью нескольких фильтров, опций у
Crossover Action
Thushara Dissanayake
Эксперты
Советник Crossover Action   — это продвинутый инструмент, предназначенный для автоматизации одной из самых популярных торговых стратегий —   стратегии пересечения скользящих средних   . Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и мощным функциям этот советник упрощает ручную торговлю и выполняет сделки автоматически на основе пересечения скользящих средних. Одной из ключевых особенностей этого советника является его надлежащая система управления рисками, гарантирующая, что сделки выполняются с
CCI Action
Thushara Dissanayake
Эксперты
Советник CCI Action   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации   стратегии CCI (индекс товарного канала)   , позволяющий трейдерам извлекать выгоду из касаний уровня CCI. Благодаря удобным настройкам и надежной системе управления рисками этот советник представляет собой надежное и эффективное решение для трейдеров, желающих использовать индикатор CCI в своем торговом подходе. Одной из ключевых особенностей этого советника является правильная система управления рисками, которая
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
Эксперты
Советник News Robo — это мощный инструмент, предназначенный для помощи новостным трейдерам в открытии отложенных ордеров со скрытым стоп-лоссом во время выхода новостей. Он предлагает несколько функций, которые улучшают ваш торговый опыт и защищают ваши сделки. Одной из ключевых особенностей News Robo является скрытый стоп-лосс, который идеально подходит для новостных трейдеров, которые предпочитают скрывать свои стоп-лоссы от брокеров-маркет-мейкеров. Стоп-лосс автоматически раскрывается после
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
Эксперты
Советник RSI Action   — это мощный инструмент, который автоматизирует популярные стратегии   RSI (индекс относительной силы)   , обеспечивая эффективную и точную торговлю. Используя уровни перекупленности и перепроданности, этот советник определяет оптимальные точки входа для ордеров на покупку и продажу. Он также предлагает различные варианты фильтрации сигналов для повышения точности торговли, включая точки разворота RSI, отложенные ордера, идентификацию основного тренда и сигналы пересечения
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
Эксперты
Советник Fibo Scalper Pro   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации популярных   торговых стратегий Фибоначчи   . Он упрощает процесс торговли, автоматически рисуя и корректируя уровни Фибоначчи на графике. Эта функция обеспечивает удобство и точность для трейдеров, которые используют уровни коррекции и расширения Фибоначчи в своем анализе. Одной из ключевых особенностей Fibo Scalper Pro является его возможность настройки. Это позволяет профессиональным трейдерам включать ил
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
Утилиты
Представляем   TPSL Driver Utility   , мощный инструмент, предназначенный для улучшения вашего торгового опыта за счет автоматизации управления стоп-лоссом и тейк-профитом. Эта утилита предназначена для каждого трейдера, который хочет беспрепятственного управления ордерами и передовых методов защиты прибыли. С помощью утилиты драйверов TPSL у вас есть возможность выбирать между двумя режимами управления заказами: скрытым и визуальным. Скрытый режим позволяет вам скрыть уровни тейк-профита и стоп
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (3)
Эксперты
Breakout Robot EA   — специализированный торговый инструмент, разработанный для автоматизации   прорывов на основе временных сессий   . Советник работает, рисуя рамку ценового диапазона и линии максимума/минимума в соответствии с указанными входными параметрами времени. Когда цена прорывается выше максимума или ниже минимума этого определенного диапазона, советник автоматически исполняет сделки. Основная функциональность системы сосредоточена на   прорыве EURJPY   между 22:00-02:00 GMT, в то вре
Entry Point
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Он       Точка входа       индикатор — это       профессиональная панель мониторинга сигналов       который объединяет несколько технических индикаторов на трех временных интервалах для получения единого результата.       Объединенный сигнал на вход   . Вместо того чтобы работать с отдельными окнами для скользящих средних, CCI, RSI, стохастического осциллятора, акселератора Билла Уильямса и анализа объемов, трейдеры могут просматривать все эти показатели в одном окне.       Интуитивно понятная в
Entry Point Dashboard Ultimate
Thushara Dissanayake
4 (5)
Индикаторы
Индикатор   Entry Point Dashboard Ultimate   — это   многовременной торговый индикатор для MT4 и MT5,   разработанный для упрощения   технического анализа   ,   анализа рыночных трендов   и   определения точек входа   путем объединения нескольких торговых инструментов в единую визуальную панель. Индикатор анализирует   скользящие средние   ,   CCI   ,   RSI   ,   стохастический осциллятор   , данные импульса и объемы на выбранных временных интервалах, создавая структурированный обзор текущей рын
Fibo Channels Ultimate
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Представляем технический индикатор   Fibo Channels Ultimate   , мощный инструмент, разработанный для того, чтобы коренным образом изменить вашу торговую стратегию Фибоначчи. Благодаря своей расширенной функциональности этот индикатор автоматически рисует все прошлые каналы Фибоначчи на вашем графике, экономя ваше время и усилия. Что отличает Fibo Channels Ultimate, так это его исключительные возможности настройки, позволяющие профессиональным трейдерам рисовать любой уровень Фибоначчи по своему
Crossover Tactics Ultimate
Thushara Dissanayake
Эксперты
Советник Crossover Tactics Ultimate   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации популярных   стратегий пересечения скользящих средних   . Он отлично подходит для определения оптимальных точек входа на основе пересечения трех скользящих средних, а также использует передовые методы фильтрации для повышения надежности сигналов. Однако, что отличает этот советник, так это его комплексная система управления торговлей, известная как алгоритм TPSL Driver Utility. Одной из выдающихся ос
DFP Reconnoiter Ultimate
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Представляем   DFP Reconnoiter Ultimate   — технический индикатор, специально разработанный для трейдеров, использующих   стратегию Daily Fibonacci Pivot   . Этот индикатор включает в себя стандартные уровни коррекции Фибоначчи, дневные уровни разворота, модели свечей, уровни ATR и ADR для определения областей разворота и выхода, что обеспечивает своевременные входы. Ключевые уровни восстановления Фибоначчи 38,2%, 50,0% или 61,8% предпочтительнее в сочетании с дневным центральным пивотом. Страте
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